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12 января 2017, 10:34
журналисты
Ольга Зайцева

ПЕН раскололся

Издатель Сергей Пархоменко.
Издатель Сергей Пархоменко.
Ирина Бужор/Коммерсантъ

Журналист и издатель Сергей Пархоменко, один из основателей проекта «Диссернет», исключен из Русского ПЕН-Центра. По решению руководства писательской организации, исключение должно стать пожизненным. Одновременно Русский ПЕН-Центр приостановил членство Григория Петухова и вынес «предупреждение» Марине Вишневецкой.

Руководство Русского ПЕН-Центра обвинило Пархоменко в распространении в интернете «клеветнических сведений о нашем Почетном президенте, всемирно известном Андрее Битове». Именно это указано в протоколе собрания членов ПЕН-Центра. Пархоменко также обвинили в том, что он вступил в организацию, чтобы превратить ее в оппозиционную партию, и что он регулярно делится со СМИ ложными сведениями о ПЕН РФ  и использует его бренд в своих целях.

Как писала газета «Ведомости», в последние годы Пархоменко не раз оказывался среди членов ПЕН-Центра, которые подписывали заявления, от которых затем отмежевывалась сама организация. Среди них были требование обменять Надежду Савченко, заявление в защиту режиссера Олега Сенцова и требование сообщить местонахождение активиста Ильдара Дадина.

Пархоменко на своей странице в Facebook назвал протокол собрания фальсифицированным, а свое исключение связал непосредственно с опубликованной им записью «про позор, который постиг Русский ПЕН-Центр, когда его начальники принялись публично отказываться от заявления в поддержку Олега Сенцова».

Напомним, речь идет об осужденном в России по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества, подготовке теракта и совершении еще двух терактов украинского режиссера Олега Сенцова. По мнению журналиста и еще примерно 60 представителей ПЕН-Центра, подписавших в декабре 2016 года соответствующее письмо президенту России, Сенцов должен быть освобожден. Однако руководство Русского ПЕН-Центра заняло иную позицию и предпочло избавиться от Пархоменко.

 
Украинский режиссер, руководитель подразделения "Правого сектора" в Крыму Олег Сенцов обвиняемыq в подготовке террактов в Крыму

После этого ПЕН-Центр покинули ряд известных писателей, причем многие пояснили свои шаги записями в социальных сетях. Пользователи этих соцсетей обсуждают происходящее.

«Я в самом деле не хотел комментировать это позорное для людей, его подписавших, постановление начальства Русского ПЕН-Центра про мое «исключение» из организации, и про «приостановку на год» членства в ПЕНе Григория Петухова, и про самое смешное и гадкое в этом тексте: «строгое предупреждение», которого удостоилась Марина Вишневецкая за «распространение в СМИ тенденциозно смонтированных текстов и видеосъемки собрания 15.12. 2016, приведших к фальсификации сути мероприятия и в дальнейшем использованных недобросовестными пользователями интернета и средств массовой информации» (конец цитаты). Почему-то про это последнее - меньше пишут, а оно, на самом деле, самый яркий перл в историческом документе.

Сохраните эту ссылку на память, такое не часто случается прямо на наших глазах: http://www.penrussia.org/new/2017/7719

В общем, обсуждать это не хотел, но комментариев и вопросов столько за минувшую ночь навалило, что совсем уж молчать нельзя. Поясню, все-таки, что случилось на самом деле, для тех, кому и правда интересно.

В тексте вынесенного мне душераздирающего и совершенно сморазоблачительного «приговора» (его писал, разумеется, Евгений Попов) есть один ключ, совершенно точно указывающий на то, в какой момент вся эта компания взбесилась. Этот ключик - вот.

Я все пытался вспомнить, чего такого я «распространил по радио» именно 29.12.2016 (там в «приговоре» прямо дата совершения преступления указана)? Ведь передачи у меня в этот день не было: пятница была 30 декабря.

А на самом деле - вон оно что: http://echo.msk.ru/blog/serguei_parkhomenko/1901074-echo/

Это не «по радио». Это сайт «Эха» перепечатал мою заметку из фейсбука про позор, который постиг Русский ПЕН-Центр, когда его начальники принялись публично отказываться от заявления в поддержку Олега Сенцова.

То есть именно на Сенцове они и сломались», – объяснил сам Сергей Пархоменко. 

«В графе "Награды, звания" раньше ставила прочерк.

Теперь буду писать: строгое предупреждение, единогласно вынесенное группой товарищей (и перечислять, ведь не поленюсь, все эти замечательные имена *). Потому что исполкомом ПЕН-центра эту группу считать не могу: выбраны на собрании, проходившем по фальсифицированному Уставу, умудрившись при этом нарушить и его. 

О чем подробнее в комментарии к протоколу Общего собрания», – написала Марина Вишневецкая. «О выходе из Русского ПЕН-центра сообщили Светлана Алексиевич, Тимур Кибиров, Ольга Седакова и Эдуард Успенский.», – добавила она позже.

«Мне кажется, что наказанием может быть не исключение из подобных организацией, а прием в состав новых членов. Вообще все творческие союзы как в советское время пошло, так им продолжилось, жуткие гадюшники, к которым лучше на пушечный выстрел не приближаться», – высказал сходное мнение Кирилл Шулика, политик, представитель партии «Демократический выбор». 

«Сергея Пархоменко исключили, а попросту говоря – выгнали из российского Пен-центра за критику позиции ПЕНа по Олегу Сенцову. Если простыми словами все это объяснить, то ПЕН посчитал, что Сенцову сидеть и срок мотать, в общем-то, надо, и отпускать его никак низзя, а уж с извинениями и тем более, но тока сидеть надо мягко и красиво, типа кушать хорошо, заниматься зарядкой, спать на мягкой подушке, но все равно сидеть, а Пархоменко совершенно был с этим не согласен, и правильно делал. 

Ну а зачем ПЕНу несогласные, да тем более по такому вопросу, будоражащему общество, не дай Бог, прогневают кого-нибудь, страшно даже подумать, КОГО прогневают, свят-свят-свят...

Ну и выгнали Пархоменку. Но не взашей, а на нечестно проведенном заседании.

И так мне вся эта история напомнила совсем не такие уж далекие и не такие уж дремучие времена, когда из творческих организаций выгоняли не за отсутствие таланта, а исключительно за инакие взгляды, что ПРЕДЛАГАЮ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ российский ПЕН-центр в отделение Союза Писателей СССР. 

 
Первый Съезд Союза писателей СССР. © Государственный литературный музей

Предлагаю так же Андрея Битова именовать отныне Константином Фединым, Евгения Попова - Алексеем Сурковым ну и далее по списку...

PS. Но вот ведь что удивительно: этот самый Евгений Попов, писавший прекрасные рассказы, был исключен из Союза Писателей СССР в 1979 году, и в знак поддержки Попова эту замечательную организацию покинули Василий Аксенов, Инна Лиснянская и Семен Липкин.

А вот список и других изгнанных: А. Синявский, Ю. Даниэль, Н. Коржавин, Г. Владимов, Л. Чуковская, А. Солженицын, В. Максимов, В. Некрасов, A. Галич, Е. Эткинд, В. Войнович, И. Дзюба, Н. Лукаш, Виктор Ерофеев, Ф. Светов.
Serguei Parkhomenko мне кажется, Вы в отличной компании! Браво!

Олег Сенцов, пожалуйста, держитесь! В России все еще есть люди, которые Вас любят», – прокомментировала ситуацию журналист Виктория Ивлиева. 

О выходе из ПЕН-Центра после случившегося сообщил на своей странице в Facebook Георгий Чхартишвили, известный читателям под псевдонимом Борис Акунин.

«В современной России многие вещи – не то, чем они себя называют.

Дума не думает, парламентская оппозиция не оппонирует правительству, Либерально-демократическая партия ненавидит либералов с демократами, и так далее, и так далее.
То же и с Российским ПЕН-центром. Среди основных задач мирового ПЕН-движения значится «бороться за свободу выражения и быть мощным голосом в защиту писателей, которые за свои взгляды подвергаются преследованиям, тюремному заключению и угрозе жизни».

Российский ПЕН-центр этим не занимается, а значит, никакого отношения к ПЕН-движению не имеет. Задача всей деятельности Российского ПЦ только в том, чтобы не рассердить начальство.

Я сторонник либерализма и демократии, но не имею ничего общего с ЛДПР.
Точно так же я разделяю взгляды ПЕН-движения, но прошу впредь никак не ассоциировать меня с Российским ПЦ. Я в нем больше не состою», – написал он.

Выйти из Русского ПЕН-Центра решил и поэт Лев Рубинштейн. Он также отметил, что членство в организации решила прекратить Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе. «Вот и Светлана Алексиевич покидает ряды ПЕНа. Ну что ж, остается надеяться, что после ухода целого ряда литературных маргиналов и прочих деструктивных сил ряды славной правозащитной организации станут чище и сплоченнее в своих благородных устремлениях, и никто уже не помешает этим рядам высоко нести знамя, завещанное им самим Голсуорси», – иронически заметил он.

Из ПЕН-Центра также вышли писатели Тимур Кибиров, Виктор Шендерович, Александр Иличевский. «TWIMC (To whom it may concern, то есть «Тем, кого это касается» – прим.ред.). С сегодняшнего дня я не состою в списке членов ПЕНа РФ. Я вступил в него лишь потому, что был приглашен Людмилой Улицкой и воспринял это приглашение как своего рода обязанность. Однако теперь считаю невозможным состоять в этой организации», – сообщил Иличевский.

Не вовлеченные непосредственно в деятельность ПЕН-Центра также не остались в стороне. «По поводу одного интересного совпадения рискну употребить местоимение "мы":

Нам хорошо известно, над чем работали и что создали за последнее время граждане ГандлевскийРубинштейнМирзоев, Улицкая, Шендерович, СветоваАкунин Чхартишвили и другие, вышедшие из ПЕН-центра.

И мы как на подбор ничего не слышали о последних творческих успехах товарищей Поповых, Пьецуха, Орлова и других воинственных совписов, изгнавших из центра гражданина Пархоменко. А некоторые имена вообще услышали впервые только в связи со скандалами.

Кто эти люди: Андрей Новиков-Ланской и Афанасий Мамедов?

А о личной правозащитной деятельности товарищей, забаррикадировавшихся в "правозащитном" ПЕНе, я думаю, не слыхали даже узкие специалисты. И сравните это с общественно значимой работой нео-диссидентов русского ПЕНа.

Может быть нео-совписам, кроме прочего, тоскливо и завидно?

PS. Кстати, навскидку предполагаю, что никто из новых диссидентов, кроме Войновича, членом советского союза писателей не был, в отличие от подписантов "Протокола 12"», – так воспринял ситуацию журналист Олег Пшеничный.

Развитие событий оказалось неприятным даже для тех, кто не испытывал симпатий к Пархоменко.

«Знаете, что бесит в сложившейся ситуации с ПЕНом. Что он станет однополярным... не потому что все вдруг заточены под один эталон. А потому что чтоб одернуть товарища дружеским матом- силы должны быть равновеликие. Я ни капли не сожалею о Пархоменко, который был в рядах случайно и по протекции "сверху". Я сожалею о Лёве Рубинштейне. А он сожалеет об Алексиевич. Ещё кто-то – о Шендеровиче. Зря ты, Лев! Максим Амелин и Andrey Novikov-Lanskoy помните год назад мы пробовали склеить трещину?...все было предсказуемо», – написал Владимир Сергиенко, президент Союза писателей международного согласия ФРГ, ранее состоявший в Русском ПЕН-Центре.

Писатель Александр Архангельский, также принявший решение о выходе из Русского ПЕН-Центра, в своем блоге указал: «Вот текст нашего заявления, подписи под которым собирали с утра (в этой публикации нет еще подписей Ольги Романовой, Владимира Сорокина, Михаила Яснова, Натальи Ивановой, Алисы Ганиевой, Ольги Седаковой и др.):». Он также дал ссылку на само заявление, в котором решение об исключении Пархоменко и приостановке членства * названо «постыдным».

«Исключая С.Пархоменко «за отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба» и “наказывая” его коллег, руководство Русского ПЕН-центра само отступает от изложенных в Хартии принципов. Именно Сергей Пархоменко и его коллеги, выступая инициаторами правозащитных писем, честно выполняли прописанные в Уставы нормы и идеалы. Требуем немедленно отменить это решение.

Повторяем (и присоединяемся к нему) требование Исполкома Санкт-Петербургского Пен-Центра от 21.12.2016: безотлагательно провести в Москве внеочередное собрание Русского ПЕН-центра в соответствии с его официально зарегистрированным Уставом. До проведения Общего собрания прекращаем всяческие отношения с ныне действующим Исполкомом Русского ПЕН-центра как неправомочным (нелегитимным) органом», – говорится в заявлении.

Под заявлением стоят фамилии более чем 50 писателей.

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