Александр Хинштейн, советник главы Росгвардии Виктора Зотова, опроверг информацию о том, что его ведомство собирается запретить продажу травматического оружия в России.

«Инициативы о запрете оборота травматического оружия Росгвардией не разрабатывались и не вносились», — написал Хинштейн в твиттере, сославшись на одну из заметок с информацией о том, что такой законопроект как раз написан в недрах Росгвардии.

Александр Хинштейн ЕР

Напомним, о том, что Росгвардия собирается запретить травматическое оружие, 9 января написала «Российская газета» со ссылкой на «собеседников в спецслужбах и правоохранительных органах».

Желание запретить продажу травматического оружия объясняется довольно странным аргументом: «подавляющее большинство преступлений и несчастных случаев происходит с участием именно травматики». Достаточно посмотреть на судебную статистику или данные о населении колоний, чтобы понять, что большинство оказалось там, даже не притрагиваясь к травматическому или какому бы то ни было еще оружию.

Также обращается внимание на то, что «потеряны, украдены и переделаны в боевые» «сотни единиц» травматического оружия. Что в условиях России не очень много — сопоставимые объемы боевого оружия можно при большом желании за несколько недель купить на черном рынке.

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В разговоре с МК Александр Хинштейн также удивился аргументации источников РГ. «Росгвардия не готовила и не готовит предложений по запрету травматического оружия, — сказал советник Зотова. — Что касается преступлений, связанных с ним, — действительно, проблема существует. Мы готовы ее обсуждать. Но стоит отметить, что большое количество преступлений совершается и с помощью бытовых предметов. Не запрещать же теперь кухонные ножи и ножки от стульев».

Вообще для Росгвардии вопрос оборота гражданского оружия является проблемой чуть ли ни с самого ее основания. Во-первых, слухи о том, что ведомство Виктора Зотова собирается ужесточать регулирования в этой области, начали распространяться сразу после того, как ему были переданы соответствующие полномочия. Во-вторых, сама передача полномочий была связана с громким скандалом: для оформления всех тонкостей были внесены поправки в закон об оружии, причем Госдума приняла один вариант поправок, а президент подписал другой. В результате в действие вступил тот текст, который был подписан президентом, но сам факт нарушения процедуры, прописанной в Конституции, как говорят, стал одним из поводов для отставки предыдущего главы Администрации президента Сергея Иванова.

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Можно также вспомнить о нескольких других новостях, которые в последнее время поставили под вопрос профессионализм бойцов и руководства Росгвардии. Так, 16 декабря РБК сообщило о том, что Росгвардия до сих пор существует без нормативной базы, на основании которой начисляется зарплата, а рядовые бойцы жалуются на уменьшение окладов.

А в середине ноября Росгвардия оказалась под огнем критики из-за того, что в Псковской области не удалось спасти жизнь двоих подростков, которые забаррикадировались в доме после обстрела полицейского автомобиля. Представитель Северо-Западного округа войск Росгвардии Валерий Викторов тогда рассказал, что спецназовцы входили в дом, в котором находились подростки, для «нейтрализации вооруженного преступника». Он утверждал, что «спецназу была дана команда оружие не применять». По данным Викторова, во время операции по нейтрализации подростков сотрудники спецназа использовали специальные бронированные щиты. «С помощью щитов они могли отразить первый выстрел, а после этого приемами рукопашного боя обезвредить их», — объяснил он. Однако записи, которые оставили подростки в интернете, позволяли считать, что они не собирались совершать самоубийства.