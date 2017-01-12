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12 января 2017, 18:00
авиакатастрофа алкоголь Дональд Трамп законотворчество Ирина Яровая Минобороны Москва Новый год ОСАГО Сирия США

Топ новостей 12 января

Работы на месте катастрофы ТУ-154
Работы на месте катастрофы ТУ-154
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня следователи отмели версию теракта на борту Ту-154, западные СМИ распространили слухи об усилении российского военного присутствия в Сирии, «пакет Яровой» вошел в десятку главных мировых угроз инновационному развитию, в США запустили законодательный процесс отмены одной из главных реформ Обамы.

В Минобороны опровергли усиление группировки РФ в Сирии

 
БТР на аэродроме. / mil.ru

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал «пропагандистской уткой» информацию американского телеканала FoxNews о якобы увеличении военного присутствия РФ в Сирии: «В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим на днях действительно вошли перелетевшие из России 4 штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом. Попытки ряда западных СМИ "забыть" одни факты, чтобы, уцепившись за другие, кричать о якобы "увеличении военного присутствия России в Сирии" – не более чем примитивная пропагандистская "утка"».

«Пакет Яровой» вошел в топ мировых угроз инновационному развитию

Американский Фонд информационных технологий и инноваций (ITIF) составил список самых жестких в мире мер по защите данных, которые могут навредить инновационному развитию. В топ-10 таких мер попал пакет антитеррористических законов, внесенных депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Помимо так называемого «пакета Яровой» в список попала и инициатива Москвы о введении новых правил по государственным закупкам, которые запрещают покупку иностранного программного обеспечения.

Следователи не нашли признаков теракта на обломках Ту-154

Следственная группа, ведущая поиски причины гибели Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем по пути из Сочи в Сирию, пришла к выводу о том, что теракт как версию можно окончательно исключить, сообщает осведомленный источник. Он напомнил, что теракт изначально не рассматривался как основная версия, поскольку дозаправка самолета в сочинском аэропорту была незапланированной, а кроме штатных сотрудников и должностных лиц к лайнеру на протяжении его маршрута никто не приближался.

Сенат США одобрил начало процесса по отмене Obamacare

 
Система здравоохранения Obamacare

Американский Сенат проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения действующего президента США Барака Обамы (так называемый Obamacare). За отмену проголосовал 51 сенатор, против — 48 человек. После голосования комитеты получат соответствующие инструкции от Сената по составлению закона об отмене Obamacare.

Погибший в Чечне военнослужащий Росгвардии закрыл собой командира от пули

Погибший в ходе спецоперации в Чечне военнослужащий Росгвардии спас командира своей роты. «Стрелок рядовой Хамзат Хашумов находился рядом с командиром роты спецназа. Заметив, что боевик целится в командира, росгвардеец Хашумов бросился к нему и прикрыл собой. Военнослужащий погиб, спасая своего командира», — говорится в сообщении ведомства. Также в этом бою был ранен старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев, который от полученных ранений скончался в больнице.

 

Дорогие друзья! Сегодня в Курчалоевском районе Чечни бесславно завершили свой жизненный путь особо опасные бандиты, входившие в террористическую организацию. Некоторое время назад нами была получена информация о том, что близкий родственник уничтоженного в 2006 году главаря террористов Исы Мускиева получил из-за границы приказ начать активные действия по созданию сети боевиков. В результате тщательно подготовленной и проведённой в условиях повышенной секретности оперативной работы удалось раскрыть всю преступную сеть, установить главарей, узнать личности пособников, выявить места хранения оружия, боеприпасов, мин, взрывчатых веществ. В назначенный час одновременно в нескольких населённых пунктах произведены задержания десятков бандитов и их сообщников. В среду вечером в ходе спецоперации оказали вооружённое сопротивление и уничтожены четверо боевиков. Один из этой группы взят живым. Одному бандиту удалось скрыться, воспользовавшись темным временем суток, густым туманом и дождливой погодой. Место его предполагаемого задержания полностью блокировано. На рассвете участники операции перейдут к активным действиям. Уверен, что бандит будет задержан или нейтрализован. К сожалению в ходе спецоперации геройски погиб один из наших боевых товарищей. Никто из числа местных жителей не пострадал, разрушений нет. Население оказывает активную поддержку участникам операции. Обстановка в районе спокойная. #Кадыров #Кадыров #Россия #Чечня

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Янв 11 2017 в 12:00 PST

Разведывательное сообщество США отвергло причастность к докладу о Трампе

Глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом доклад о якобы имеющемся у России компромате на избранного американского президента: «Я подчеркнул, что этот документ вышел не из разведывательного сообщества США и что я не верю в то, что утечку могло совершить это сообщество».

Минфин предложил поднять цену на водку до 219 рублей

Минфин РФ предложил поднять минимальную цену на водку. Предлагается поднять цены поставки, а также закупочные и розничные цены на алкоголь. Ведомство предложило повысить стоимость водки на 15%, до 219 рублей за 0,5 литра. Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 190 рублей за 0,5 литра.

Власти России задумались об отмене НДФЛ для зарплат ниже МРОТ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила об обсуждении в правительстве введения прогрессивной шкалы подоходного налога, а также его отмену для россиян, чья зарплата не превышает уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ). Она считает, что такой шаг мог бы реально повысить доходы населения, которое оказалось у черты бедности. Речь идет о тез гражданах страны, кто «получает МРОТ».

СМИ узнали о десятикратном увеличении пени в ОСАГО

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что во втором чтении законопроект ОСАГО может получить важную поправку. Суть изменений состоит в том, что на ремонт автомобиля в рамках ОСАГО отводится 35 дней, если хозяина автомобиля не устроит качество ремонта, он может потребовать пени за каждый день в размере 600 рублей. В настоящее время пени составляет 30-60 рублей.

Новогоднее оформление Москвы обошлось в 6,69 млрд рублей

На праздничное новогоднее украшение Москвы столичные власти потратили в общей сложности почти 6,7 млрд рублей. На обновление праздничной иллюминации и создание декоративных фигур было проведено более 250 тендеров на сумму 6,69 млрд рублей.

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