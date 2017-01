Топ новостей 12 января

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня следователи отмели версию теракта на борту Ту-154, западные СМИ распространили слухи об усилении российского военного присутствия в Сирии, «пакет Яровой» вошел в десятку главных мировых угроз инновационному развитию, в США запустили законодательный процесс отмены одной из главных реформ Обамы.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал «пропагандистской уткой» информацию американского телеканала FoxNews о якобы увеличении военного присутствия РФ в Сирии: «В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим на днях действительно вошли перелетевшие из России 4 штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом. Попытки ряда западных СМИ "забыть" одни факты, чтобы, уцепившись за другие, кричать о якобы "увеличении военного присутствия России в Сирии" – не более чем примитивная пропагандистская "утка"».

Американский Фонд информационных технологий и инноваций (ITIF) составил список самых жестких в мире мер по защите данных, которые могут навредить инновационному развитию. В топ-10 таких мер попал пакет антитеррористических законов, внесенных депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Помимо так называемого «пакета Яровой» в список попала и инициатива Москвы о введении новых правил по государственным закупкам, которые запрещают покупку иностранного программного обеспечения.

Следственная группа, ведущая поиски причины гибели Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем по пути из Сочи в Сирию, пришла к выводу о том, что теракт как версию можно окончательно исключить, сообщает осведомленный источник. Он напомнил, что теракт изначально не рассматривался как основная версия, поскольку дозаправка самолета в сочинском аэропорту была незапланированной, а кроме штатных сотрудников и должностных лиц к лайнеру на протяжении его маршрута никто не приближался.

Американский Сенат проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения действующего президента США Барака Обамы (так называемый Obamacare). За отмену проголосовал 51 сенатор, против — 48 человек. После голосования комитеты получат соответствующие инструкции от Сената по составлению закона об отмене Obamacare.

Погибший в ходе спецоперации в Чечне военнослужащий Росгвардии спас командира своей роты. «Стрелок рядовой Хамзат Хашумов находился рядом с командиром роты спецназа. Заметив, что боевик целится в командира, росгвардеец Хашумов бросился к нему и прикрыл собой. Военнослужащий погиб, спасая своего командира», — говорится в сообщении ведомства. Также в этом бою был ранен старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев, который от полученных ранений скончался в больнице.

Глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом доклад о якобы имеющемся у России компромате на избранного американского президента: «Я подчеркнул, что этот документ вышел не из разведывательного сообщества США и что я не верю в то, что утечку могло совершить это сообщество».

James Clapper called me yesterday to denounce the false and fictitious report that was illegally circulated. Made up, phony facts.Too bad!