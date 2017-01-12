В среду состоялась первая пресс-конференция Дональда Трампа после его избрания следующим президентом США. Если прежде комментаторы больше рассуждали о Трампе на основании косвенных источников и домыслов, то теперь у них появился богатый материал для спекуляций. Однако в первую очередь, сейчас обсуждается конфликт между Трампом и американской разведкой.

New Yorker вынес в заголовок материала об этом событии тему публикации о том, что у российского руководства якобы имеется компромат на Трампа, и оно теперь собирается его шантажировать. Эта тема, отмечает автор, была главной на пресс-конференции, и если бы не она, все мероприятие, наверно, было бы гораздо менее эффектным. Также автор пишет, что говорить об этой истории как о достоверной Трамп отказался с самого начала и подчеркнул, что если эта публикация – дело рук американских спецслужб, то это для них большой позор.

Предвыборная карикатура DonkeyHotey / Flickr

Конфронтация между Трампом и спецслужбами, как считает автор в The Economist, определило, в частности, содержание пресс-конференции. История началась еще на этапе предвыборной гонки, когда американские спецслужбы заговорили о российском хакерском вмешательстве, и разрослась после победы Трампа, когда они стали настаивать на этой версии. Теперь к этому добавились еще и сообщения о возможном шантаже Трампа российскими властями.

Трамп даже пошел на некоторые уступки, отмечает автор. Он, например, согласился признать, что взлом серверов американских демократов был российской инициативой. Правда, он оговорил при этом, что американские серверы взламывают регулярно – в частности, он вспомнил утечку большого массива личных данных об американских госслужащих по итогам предположительно китайской кибератаки. В то же время он обрушился с критикой на разведку за распространение ложной информации, которую передали ей британские спецслужбы.

Между тем Financial Times пишет, что за пресс-конференцией Трампа внимательно наблюдали инвесторы, которые пытаются подготовиться к дальнейшему развитию событий на рынке. Неожиданная победа Трампа, отмечает FT, произвела на рынке некоторое оживление. Планы по сокращению налогов, смягчению регулирования и инвестированию в инфраструктуру воодушевили увядший было рынок «быков»: индексы на биржах подскочили.

Башня Трампа в Лас-Вегасе Steve Jurvetson

В значительной степени такой эффект объясняется надеждой на то, что Трамп успешно воплотит в жизнь свою программу. Но прочных оснований для такой надежды пока нет, и пресс-конференция в этом смысле была малоинформативной. Потребность в подробностях у инвесторов уже сильна, и после инаугурации Трампа, которая должна состояться 20 января, они начнут добиваться конкретизации. Пока инвесторы продолжают находиться в подвешенном состоянии.

Также неудовлетворенным остался интерес по поводу дальнейшей судьбы доллара – опять же, из-за недостатка стратегических деталей. В результате по итогам пресс-конференции курс доллара немного снизился, потому что валютные инвесторы хотят ясности. Упоминались планы по ограничению вывода американских производств из страны, которые, собственно, вызвали первоначально рост курса, однако в очень обтекаемой форме.

Наибольшую определенность пресс-конференция внесла в вопрос о судьбе здравоохранения и обороны. Впрочем, определенность здесь сводится к тому, что в этих отраслях в США следует ожидать сильной нестабильности.