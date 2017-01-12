Американский Фонд информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation — ITIF) составил список самых жестких государственных регуляций по защите и хранению данных. Российский закон Ирины Яровой оказался в числе десяти самых жестких мер, которые приняты в мире. Об этом сегодня пишет РБК.

Также в список попали законы Китая, Индонезии, Турции, Вьетнама и Германии, но в этих странах действуют куда более мягкие законы.

Сбор данных об абонентах в Германии начнется с июля текущего года. Согласно закону, принятому в 2015 году, метаданные абонентов должны храниться десять недель. Хранение метаданных предполагается также в Великобритании и Австралии, однако в этих странах нормы мягче, чем в Германии, поскольку не требуют локализации этих данных.

Но в этих странах собирается только информация о том, кто, где, когда, как и с кем общался, но закон не требует записывать что было написано или сказано — именно в этом «закон Яровой» отличается от актов в этих странах.

Локализовать хранение персональных данных пользователей и прочей важной бизнес-информации в прошлом году решил и Китай. Индонезия и Вьетнам регулирует деятельность таких сервисов, как WhatsApp, Skype и Facebook. Соцсети и прочие сайты, которые предоставляют информацию о «политике, экономике, культуре и обществе», подпадают под регуляции и во Вьетнаме. Турция запретила передавать за границу персональные данные пользователей без их согласия, что, по мнению ITIF, равнозначно локализации данных в стране.

Напомним, пакет антитеррористических поправок были изначально предложены депутатом Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым. Документ предусматривает обязательное хранение огромных объемов данных: операторы должны будут держать на серверах полный трафик всех своих абонентов сроком до полугода, а информацию об их соединениях — в течение трех лет. Закон вступит в силу с 1 июля 2018 года.

Между тем есть, пусть и небольшой, шанс, что «закон Яровой» в ближайшее время будет если не отменен, то хотя бы пересмотрен. В январе его будет рассматривать экспертная группа под руководством министра открытого правительства Михаила Абызова, поводом для этого стала петиция на сайте РОИ, набравшая более 100 тысяч верифицированных подписей.

Петиция за отмену "закона Яровой" на сайте РОИ roi.ru

Обсуждение петиции, которая призывает отменить «закон Яровой», по информации «Ведомостей», произойдет 19 января. Президент Фонда информационной демократии Илья Массух объяснил изданию, что если экспертная группа признает отмену необходимой, то она обратится в Госдуму и та должна будет пересмотреть вопрос о пакете антитеррористических поправок.

Илья Массух minsvyaz.ru

Сервис РОИ был создан в 2013 году. Чтобы поддержать вынесенную на голосование инициативу, нужно пройти регистрацию на сайте госуслуг, что серьезно затрудняет процесс голосования, но позволяет избегать накрутки голосов. За время существования сервиса барьер в 100 тысяч подписей преодолели всего 11 инициатив, из которых лишь пять были направлены на рассмотрение правительства, а хоть как-то была оформлена в виде закона только одна — о создании «зеленых щитов» вокруг мегаполисов.

Операторы связи действительно рассчитывают на то, что «закон Яровой» будет по крайней мере скорректирован. Директор «Мегафона» по связям с государственными органами Дмитрий Петров в разговоре с «Ведомостями» пояснил, что пропускной способности сети «Мегафона» в 2600 Гбит/с (цифра будет увеличиваться по причине развития LTE) необходимо будет хранить с 2018 г. порядка 2,6 Эбайт, а с 2019 г. — 6,6 Эбайт (с учетом планируемого расширения пропускной способности до 3300 Гбит/с).

На исполнение требований законодательства «Мегафону» потребуется потратить свыше 938 млрд рублей, что превышает три годовых выручки. «Мы по-прежнему считаем правильным решением передать государству функционал по сбору, хранению и контролю трафика», — говорит Петров. Операторы, по его словам, могли бы частично профинансировать создание дата-центра для хранения данных: «МегаФон» уже выступал с предложением о создании нового дополнительного сбора с операторов связи в объеме 1% от выручки.