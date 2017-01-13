Генеральный прокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Басрыкин чуть ли не впервые обратились к президенту Владимиру Путину с совместным письмом — они просят выделить деньги для покупки жилья своим сотрудникам. Против, что удивительно, особо никто не выступает, но для покупки домов и квартир все равно придется менять закон.

Сейчас, согласно закону, сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета положено служебное жилье, которое, соответственно, сдается сразу после ухода человека из органов. Чайка и Бастрыкин попросили президента выделить деньги на покупку жилья в собственность, предложив в качестве образца взять систему, которая работает в МВД: там сотрудникам выделяется единовременная социальная выплата на покупку жилья. Для этого необходимо менять закон, но деньги Генпрокуратуре и СК необходимы уже сейчас.

Из письма следует, что на 1 декабря 2016 года среди более 50 тысяч прокурорских работников, имеющих стаж не менее десяти лет, на получение квартир претендуют 3690 человек. В СКР при штатной численности немногим более 20 тысяч человек очередников на получение квартир даже больше, 3800 человек.

При этом Генпрокуратура запрашивает 19 млрд рублей, то есть около 5 млн на очередника, а Следственный комитет «всего» 7,6 млрд, то есть примерно 2 млн на квартиру или дом. Разница это берется от того, что Генпрокуратура считает, что жилье необходимо покупать исходя из нормативов на семью из трех человек, а СК ориентируется на жилье для одного человека.

Ключ в двери новой квартиры. / pixabay.com

За 5 млн даже в столичном регионе можно купить небольшую квартиру или построить приличный дом в пригороде, а вот 2 млн на покупку жилья может хватить только в нестоличных регионах.

Сейчас обоим ведомствам из бюджета выделяются деньги в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Так, в 2015 году прокуратуре на покупку жилья было выделено 464,3 млн рублей, в 2016-м — 405,8 млн. Соответственно, были приобретены всего 163 и 127 служебных квартир.

«Перевод служебной квартиры в собственность — это исключительный случай, и претендовать на это могут единицы», — заявил «Коммерсанту» собеседник в СКР. Соответствующее решение принимается на уровне руководителя ведомства. В свою очередь, в Генпрокуратуре отмечают, что в других ведомствах, в том числе в МВД, уже давно законодательно определен механизм выделения единовременной социальной выплаты для приобретения квартиры или строительства дома. «Такое решение позволяет сотруднику изначально приобрести жилье в собственность, вместо того чтобы проживать в служебном помещении. Более того, в случае получения денежной выплаты существенно расширяются возможности работника по выбору места приобретения жилья и его форме. Возможно, он не планирует после окончания службы проживать в том регионе, где он сейчас работает», — заявил начальник главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Сергей Сергеев.

Самое интересное, что против внесения соответствующих изменений в законодательство не возражают в Минфине (в том числе туда было перенаправлено письмо Генпрокурора и главы СКР) — хотя в этом ведомстве, как правило, стараются не принимать лишних обязательств. Пока же, как отмечают в Минэкономики, вопрос улучшения жилищных условий прокуроров и следователей «должен осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, Генпрокуратуре и СКР».

Жилищный комплекс. / pixabay.com

В Кремле предпочли не комментировать информацию о письме. «Мы служебную переписку никогда не комментируем, мы не опровергаем ее и не подтверждаем, мы информируем о тех или иных принятых решениях. В настоящий момент я не буду это комментировать», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ТАСС.