В пятницу в СМИ появилась информация о возможной смене руководства Центра информационной безопасности ФСБ, который, в частности, занимается расследованием преступлений в области электронной коммерции и незаконного распространения персональных данных в кибепространстве. С 2009 года его возглавляет Андрей Герасимов, однако, по информации газеты «Коммерсантъ», в скором времени он может покинуть этот пост из-за внутреннего расследования. При этом пока не озвучиваются предположения о том, кто может в таком случае сменить Герасимова.

Несмотря на то, что в государственных органах власти эта информация не комментируется, источники «Ъ» допускают кадровые изменения в руководстве подразделения. Они связывают это с проводимым расследованием управления собственной безопасности ФСБ в отношении одного из заместителей Андрея Герасимова. В то же время ведется проверка взаимоотношений центра с «Лабораторией Касперского» и Group-IB, частными компаниями, которые проводили экспертизы по киберпреступлениям в рамках сотрудничества с ЦИБ. Например, в ноябре 2015 года сообщалось о совместной операции Управления «К» МВД России и ЦИБ ФСБ России по пресечению деятельности мошенников, похищавших деньги со счетов клиентов крупного российского банка по всей стране, и «Лаборатория Касперского» тогда осуществляла экспертную техническую поддержку.

Андрей Герасимов

Андрей Герасимов занял место начальника ЦИБ после генерал-лейтенанта ФСБ Бориса Мирошникова, который был одним из тех, кто формировал в России инфраструктуру информационной безопасности и, в частности, создавал ЦИБ, в настоящее время он возглавляет аналогичное по функциям подразделение — Бюро специальных технических мероприятий МВД. До 2009 года Андрей Герасимов занимал должность его заместителя.

Помимо своей основной деятельности на посту главы ЦИБ, Герасимов активно занимается и общественной. Так, он является членом попечительского совета Лиги безопасного интернета и входит в исполнительный комитет Ассоциации документальной электросвязи.

Главный редактор Agentura.ru Андрей Солдатов в беседе с «Ъ» высказал мнение, что возможная отставка Герасимова — это «чистка системы» с помощью которой ФСБ меняет отношения между компаниями, специализирующимися на кибербезопасности, и ведомством. Он считает, что это станет главным результатом расследования вне зависимости от того, чем оно завершится.

Центр информационной безопасности — это ключевое подразделение по борьбе с кибератаками и кибермошенничеством. Например, как раз сотрудники ЦИБ расследовали DDoS-атаку на сервер «Аэрофлота», из-за чего некоторое время было невозможно приобрести электронные авиабилеты. По итогам расследования виновным был признан генеральный директор конкурирующей платежной системы Chronopay Павел Врублевский. Сейчас, оценивая ситуацию, он полагает, что в России «все компании в сфере информационной безопасности отчасти строят стратегию и планируют развитие с оглядкой на ЦИБ, потому что неформально это подразделение курирует всю отрасль». По мнению Врублевского, тесное взаимодействие частных компаний с ЦИБ отражается на качестве и независимости экспертизы.

Фрагмент постановления за подписью Андрея Герасимова ЖЖ Павла Врублевского

Напомним, что тема кибербезопасности и киберпреступлений сейчас особенно актуальна для России. В последние месяцы США активно обвиняют Россию во вмешательстве в свои президентские выборы, на которых победил лояльный России кандидат — миллиардер Дональд Трамп. Американский телеканал NBC сообщал, что военные хакеры США уже проникли в российскую инфраструктуру, и готовы в любой момент «нанести удар, если это потребуется». Власти США также выражали готовность ответить на киберугрозы, однако на данный момент сделали это только через введение новых антироссийских санкций.

Всего неделю назад с подобными обвинениями против России снова выступило Федеральное ведомство по охране Конституции Германии. Его руководитель Ханс-Георг Маассен заявил, что специалисты располагают доказательствами причастности к произошедшей в декабре атаке на сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе группировки хакеров из России АРТ 28 (она же называет себя Fancy Bear и Pawn Storm).

Россия официально не признает за собой участие в подобных мероприятиях, как и любая другая страна. При этом аналитики компании Zecurion Analytics недавно провели анализ численности и объема финансирования так называемых кибервойск разных странах мира. Они пришли к выводу, что Россия в этом вопросе вполне может конкурировать с лидерами, но в пятерке сильнейших она замыкающая и уступает США, Китаю, Великобритании и Южной Корее. При этом важно понимать, что кибервойска, о которых идет речь в этом докладе, занимаются не защитой данных, а как раз шпионажем, кибератаками и участием в информационных войнах.