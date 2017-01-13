Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявил, что при условии проведения серьезных реформ Россия к 2035 году может удвоить свой ВВП. «По целевому сценарию к 2035 году нам удалось бы увеличить ВВП в два раза, по инерционному — всего лишь в полтора раза»,— убежден глава ЦСР.

Кудрин сослался на прогноз ЦСР о возможных темпах экономического роста в случае проведения системных структурных реформ, которые, по его словам, к 2019 году позволяют выйти на уровень больше 3%, а к 2022 году достичь уровня выше 4%. «Безусловно, это прогнозная вещь. Что-то можно сделать раньше, что-то, может быть, придется сделать позже»,— пояснил Алексей Кудрин.

О том, что удвоение ВВП за 19 лет входит в число заявленных целей ЦСР, было известно еще в ноябре. Причем удвоение ВВП к 2035 — это в среднем рост чуть больше, чем на 3,7% в год, темпы не такие уж и большие для российской экономики, которую сложно отнести к развитым. Стоит отметить, что, по данным РБК, в аналитической записке ЦСР было указано, что в 2017-2025 гг. рост ВВП может составить 2-2,5% в год, а уже в 2025-2030 гг. рост может ускориться до 4-4,4%. Правда, даже если до 2025 года ВВП будет расти на 2,5% в год, а до 2030 — на 4,4%, экономика за 19 лет все равно не удвоится, а вырастет только на 95,7%.

Производство вагонов метрополитена на заводе «Метровагонмаш» АГН "Москва"

Надо сказать, что рост на 4,4% в год, конечно, кажется не столь внушительным по сравнению с ростом первой половины 2000-х годов, но, тем не менее, по мировым меркам является значительным. Например, экономика Соединенных Штатов после выхода из рецессии 2008-2009 гг. растет в среднем на 2% в год. В Японии и Европейском Союзе рост еще более медленный или вовсе фиксируется стагнация. Россия на этом фоне пока выглядит еще хуже — по итогам 2016 года ее ВВП в постоянных ценах будет сравним с результатом 2008 года.

В пятницу Кудрин отметил, что в настоящее время России необходимо увеличить темпы экономического роста до уровня среднемировых, чтобы сохранить долю экономики в мировой системе. «Выйти на эти темпы достаточно непросто. Это задача ставилась и пять, и семь лет назад, но до сих пор она не выполняется»,— отметил он.

По мнению Кудрина, инфляция в России в среднесрочной перспективе должна снизиться до 2-2,5%. «В денежно-кредитной политике ключевым является то, что мы должны держать инфляцию ниже 4%. Сегодня мы поставили задачу на три года — 4%. Но даже уже в среднесрочной перспективе мы должны спуститься до 2-2,5%: это снижение стоимости финансовых ресурсов в стране и тем самым создание основы для длинных денег»,— объяснил Кудрин.

Завод железобетонных конструкций в Ростокино. 2016 год Михаил Терещенко / АГН "Москва"

Также Кудрин заявил, что самым серьезным вызовом для России на ближайшие 10-15 лет является технологическое отставание. «Это означает сжатие нашего технологического потенциала и снижение уровня жизни граждан, потому что мы будем терять рынки»,— сказал Алексей Кудрин.

О том, стоит ли ждать перемен, говорил на Гайдаровском форуме и Дмитрий Медведев. Причем его слова, мягко говоря, оптимизма не внушают. «Требуется серьезная структурная реформа, хотя мы об этом говорим лет, наверное, пятнадцать», — отметил глава правительства.