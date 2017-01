«Коммерсантъ» в статье «Следователи и прокуроры не находят себе места» пишет о том, что Генпрокуратуре и СКР требуется 27 млрд рублей на обеспечение жильем сотрудников.

«Турция получит газ только через Стокгольм»: «"Газпром" подает иски к частным турецким импортерам».

О том, почему в договорах с клиентами увеличат размер шрифта, написано в статье «Кеглем по банкам».

Какие способы стимулирования экономики России посоветовали во Всемирном банке, можно узнать из статьи РБК «Как набрать рост».

«Авторынок не смог разогнаться»: продажи машин снижаются уже четыре года.

Заслуживают ли топ-менеджеры столь высоких зарплат, написано в статье «Дорогой директор».

«Известия»: «Уклонистов удаляют из сети». Роскомнадзор заблокировал 160 сайтов, которые помогали «откосить» от военной службы.

«ЦБ снизил ущерб от финансовых пирамид почти втрое»: если в 2015 году урон составил порядка 5,5 млрд рублей, то по итогам 2016 года — около 2 млрд.

«Россияне стали больше тратить на спорт»: граждане экономят на услугах турфирм и операторов связи, но стали больше внимания уделять своему здоровью.

Кто такой Кристофер Стил, автор «русского компромата» на Дональда Трампа, пишет «Газета.ru» в статье «Автор "русского досье Трампа" скрылся в тумане».

«Мару арестовали за прогулы»: стритрейсершу Мару Багдасарян арестовали на 15 суток.

Экс-глава WADA Паунд заявил, что Россию могут лишить ЧМ по футболу. Подробности в статье «Россия может быть лишена ЧМ по футболу».

The Economist: «Технологии и образование. Пожизненная учеба» (Technology and education: Lifelong learning). Легко сказать, что людям нужно учиться в течение всей своей карьеры по причине развития технологий. Но на практике тут могут возникнуть затруднения.

«Председательство Мальты в ЕС: жестокое море» (Malta’s EU presidency: The cruel sea). Центральной темой председательства Мальты в ЕС будет средиземноморский регион, и не от хорошей жизни.

Bloomberg: «Француженка Ле Пен наделала шуму своим неожиданным появлением в башне Трампа» (France’s Le Pen Causes Stir With Unannounced Stop at Trump Tower). Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен была замечена в Нью-Йорке в обществе давнего друга избранного президента США Дональда Трампа.

«Тереза Мэй расскажет подробности плана по Brexit'у в своем выступлении во вторник» (Theresa May Will Detail Brexit Vision in Speech on Tuesday). Премьер-министр Британии Тереза Мэй собирается во вторник поделиться с общественностью своим представлением об отсоединении Британии от ЕС и планами по созданию "поистине глобальной Британии".

The Wall Street Journal: «Джордж Сорос потерял почти миллиард долларов после победы Трампа» (George Soros Lost Nearly $1 Billion After Trump Victory). Миллиардер Джордж Сорос потерял почти $1 млрд за счет динамики рынка после неожиданной победы Дональда Трампа.

«Трамповский номинант на руководство Пентагоном придерживается более сумрачных взглядов на Россию» (Trump’s Pentagon Pick Holds Dimmer View on Russia). Генерал Джеймс Мэттис высказывается о России в жестком ключе, что расходится с тактикой избранного президента США Дональда Трампа, который пообещал сотрудничать с Кремлем.