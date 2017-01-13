Минфин намерен предложить «маневр», предусматривающий определение размера пенсии исходя из критериев нуждаемости. Об этом на Гайдаровском форуме заявил министр финансов Антон Силуанов.

Таким образом министр финансов признает: пенсия, по факту, является не проявлением солидарности ныне работающих с пожилыми людьми, а своеобразным пособием по бедности, на которое скидываются работоспособные граждане. Это, кстати, не так уж и плохо — просто нужно понимать, что природа пенсионной системы меняется.

В конце концов, современной российской системе солидарной пенсии заметно меньше ста лет, ее демонтаж будет сложным делом, но вполне выполнимым. Вопрос только в том, готово ли государство предложить что-то взамен, или россиянам лучше самим копить деньги?