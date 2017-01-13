#100 СЛОВ. Пенсия как пособие по бедности
Минфин намерен предложить «маневр», предусматривающий определение размера пенсии исходя из критериев нуждаемости. Об этом на Гайдаровском форуме заявил министр финансов Антон Силуанов.
Таким образом министр финансов признает: пенсия, по факту, является не проявлением солидарности ныне работающих с пожилыми людьми, а своеобразным пособием по бедности, на которое скидываются работоспособные граждане. Это, кстати, не так уж и плохо — просто нужно понимать, что природа пенсионной системы меняется.
В конце концов, современной российской системе солидарной пенсии заметно меньше ста лет, ее демонтаж будет сложным делом, но вполне выполнимым. Вопрос только в том, готово ли государство предложить что-то взамен, или россиянам лучше самим копить деньги?