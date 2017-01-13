Место рождения былинного русского богатыря Ильи Муромца в статье «Википедии» исправлено с Владимирской области России на Черниговскую область Украины. Сообщается, что правки внесли по решению украинских властей. Соцсети обсуждают происшедшее.

Издание «Вести», выходящее не Украине, утверждает, что правок было много в разных статьях, и больше всего ими занимались чиновники из Минобороны, Верховной Рады, Госспецсвязи и секретариата правительства. Исправления затронули главным образом украинский, российский и английский сегменты «Википедии».

Что касается непосредственно статьи об Илье Муромце, то ее, по версии издания, правили потому, что вскоре на Украине пройдет премьера фильма о супергероях «Сторожевая застава», в котором подчеркивается: русские богатыри родились на Украине.

Само по себе место рождения былинного героя могло бы быть любым, однако считается, что у Илья Муромца был реальный прототип. Этот человек (по имени Илья и по прозвищу Муромец) жил в XII веке, служил киевскому князю, а мощи его покоятся в Киево-Печерской лавре. Именно в связи с наличием реального прототипа (а порой и нескольких, если речь идет о былинных героях) связаны теории о «правильном» месте появления богатыря на свет.

На этот счет существовали самые разные теории, но в целом в России принято считать, что богатырь родился в селе Карачарово под Муромом Владимирской области. Именно поэтому, а также в связи с сообщением, что правки в статье об Илье Муромце были сделаны с подачи Киева, информация об исправлениях вызвала бурную реакцию у российских пользователей социальных сетей.

«Переписывание истории на украинский манер продолжается. Напомню, что в феврале 2015 года президент Украины издал указ о проведении памятных мероприятий по случаю тысячелетней годовщины со дня смерти Великого князя Киевского Владимира, которого он назвал "создателем средневекового европейского государства "Русь-Украина".Теперь добрались и до былинных богатырей, решив "приватизировать" Илью Муромца.

Судя по всему, мы имеем дело с неодолимым желанием, стремлением, граничащим с маниакальностью, утвердить свое историческое первородство во всем, и это уже даже не смешно. Осталось только, перефразируя старый анекдот, сказать, что Украина родина слонов», – написал на своей странице в Facebook первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, также прокомментировавший ситуацию для информационного агентства ТАСС.

Памятник мамонту. / vybor.ua

«За счет чужой истории хотят создать свое государство, да еще так топорно. Неужели на Украине этому верят, или они думают, там нормальные люди перевелись?» – задается вопросом пользователь Вера Крючкова из Москвы.

«А даже если и Чернигов, один из крупнейших городов Киевской Руси! Никакой Украиной тогда и не пахло. Как ни крути, а богатырь русский», – пошутил пользователь Виктор Косенков из Москвы.

Многих вмешательство в статью о богатыре и, в особенности, суть правок насмешила.

«Глупости. Муромец был эстонцем, фамилия звучит Muromets (травяной лес). Т.е. настоящим европейцем – вот что главное, может, даже членом НАТО...», – в шутку прокомментировал новость об украинских корнях богатыря пользователь Олег Евсеев из Таллина. «И как они до сих пор до Садко не добрались?», – выразила удивление пользователь Наталья Федеорова из Санкт-Петербурга.

«На самом деле Илья Муромец был агентом украинской разведки и работал на Руси под прикрытием», – придумал юмористическую гипотезу пользователь Вася Уткин из Москвы. «Из топ-новостей Яндекса: "Минобороны Украины поменяло в "Википедии" место рождения Ильи Муромца"

Помста це страва, яка має подаватися холодним», – саркастически замечает пользователь Андрей Тюрин из Сарова, вспоминая, что речь идет о «событиях» примерно XII века и переводя на украинский известную фразу о мести как блюде, которое нужно подавать холодным.

Между тем, кроме села Карачарова на роль малой родины Ильи Муромца претендовали еще не менее пяти населенных пунктов, и те из пользователей, кто был лучше знаком с предметом, отнеслись к сообщению о правках спокойнее.

«"Википедию" может править любой желающий, и тот, кто не согласен, может исправить обратно. Но вообще у этой версии есть веские основания. Ее разделял, например, известный русский литературовед и критик Вадим Кожинов, которого никак нельзя заподозрить в свидомости или глупости. В своей книге "История Руси и русского слова" (2000) он пишет, что до XVII века все упоминания о первоначальном герое былинного эпоса Илье Муравленине не связаны с названием города Мурома. Более достоверно его происхождение из округи городка Муровийска, расположенного между Киевом и Черниговом на реке Десне. И это ничуть не компрометирует богатыря», – высказал мнение пользователь Владимир Сизганов из Саранска.

Фигура Ильи Муромца в Чернигове.

«На звание родины Ильи претендовали 6 городов. В том числе и Муровийск Черниговской области. И, скорее всего, он и был родиной, т.к. абсолютно все былины утверждают, что Илья Муромец прибыл в Киев по зову князя за пять часов. Из Владимирской области не успел бы, явно. Но точно уж никто не узнал бы, если бы не Минобороны самой могучей армии Европы, если не мира. И вообще, звали его Чоботок, а не Муромец», – объяснил пользователь Сергей Жуковский из Москвы.

«Ну, по версии укроисториков, Атиллу звали Богдан Гатыло, то почему бы Илье Муромцу не быть Тарасом Чоботюком?», – ответила ему пользователь Марина Соловьева.

«Туркменский город Мары тоже претендовал... И наши Мурмаши», – дополнил рассказ Сергея Жуковского пользователь Алесандр Хабаров из Москвы.

В целом многие пользователи восприняли новость скорее с недоумением, чем с какими-то иными эмоциями.

«Наверно эта поправка улучшит их экономическое положение, пусть так», – скептически заметила пользователь Татьяна Семенова из Северска. «Какая, на фиг, разница?», – недоумевает пользователь Наталья Ткаченко из Грозного. «Это имеет какое-то значение?», – разделяет ее чувства пользователь Тамара Преображенская.

«Лучше бы работали на восстановление разграбленного и уничтоженного производства!», – считает пользователь Светлана Шкарлет из Санкт-Петербурга. «Да только этот вопрос остался нерешен», и – иронизирует пользователь Тамара Асадова (Toma Asadova) из Баку.

Наконец, есть и те, кто увидел в происшедшем совсем иной смысл. С их точки зрения, все это говорит о близости русского и украинского народов, о том, что хватит уже «родственникам» «драть одеяло», чтоб было чем укрываться ночами в холода.

«Вот ржака-ржакой, но это лишний раз подчеркивает, насколько мы близкие родственники, как бы это ни хотелось отрицать», – заключила пользователь Ирина Кабанова из Москвы.