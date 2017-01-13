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13 января 2017, 19:29
«Дождь» Россия Украина
Ольга Зайцева

На Украине кончается «Дождь»

Учредитель телекомпании "Дождь" Александр Винокуров.
Учредитель телекомпании "Дождь" Александр Винокуров.
Ирина Бужор/Коммерсантъ

Вещание телеканала «Дождь» на Украине прекращается. По решению Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины, местные провайдеры к середине февраля обязаны прекратить ретрансляцию российского телеканала.

Причиной запрета канала, который в России считают позиционным и который по многим вопросам действительно придерживается отличной от официальной позиции, стало «непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также показ российской рекламы». По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, в 2016 году канал неоднократно нарушал украинское законодательство. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала ездили в Крым с территории РФ.

Напомним, в декабре 2014 года Нацсовет признавал «Дождь» соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины. Однако с тех пор из-за нарушения законодательства в сферах нацбезопасности и рекламной деятельности на Украине запретили трансляцию уже около 35 российских телеканалов.

Ситуация привлекла внимание пользователей социальных сетей, причем если некоторые из них выражали сожаление и недоумение таким шагом, то другие склонны были считать его оправданным в связи с нынешним состоянием отношений между Россией и Украиной.

«Бей своих, чтобы чужие боялись... Дожили! И не обидно "Дождю"? Освидомились, называется», – грустно шутит Константин Антонов, журналист, доктор социологических наук, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества. «Этот-то чем провинился?», – недоумевает в связи с новостью о запрете ретрансляции канала Ирина Волова из Рауэнберга. «"Дождь" закончился, над всей Украиной чистое небо», – комментирует пользователь Юрий Костельцев из города Узловая.

«Правильно, хоть и канал интересный. Война, ничего не поделаш», – так объясняет себе необходимость этого решения пользователь Ирина Соловьянчик из Гомеля (Белоруссия).

«Интересно, в Нацсовете хоть остались здравомыслящие люди? Или мы уже скоро дойдём до полного абсурда, когда у нас запретят всё, что изготовлено, озвучено или имеет отношение к России. Для информации. Всеми известные программы каналов группы Discovery озвучивают в Москве. Надеюсь, что граждане России, которые к этому причастны, патриотично настроены к Украине.

А иначе придётся отключать все каналы этой популярной медиагруппы. Вообще необходимо принять в Украине закон, который бы разрешал трансляцию только украинских каналов.
Чтоб лишний раз насмешить наших европейских партнёров. А лучше разрешить трансляцию только UA Перший и 5-й канал. Чтобы наверняка над нами посмеялся весь мир», – размышляет Сергей Клименко, пиар-специалист компании Guzei.com - Online Radio / Online TV из Киева.

 
Студия телеканала "Дождь". / Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

«Научитесь наконец отделять политику, политиков, агрессию и людей. Не надо ж власти быть полностью сумасшедшей. Одно дело, когда отключают эфиры новостных каналов, в которых есть большая доля пропаганды. Но когда отключают канал оппозиции страны (вроде Дождь) или детский канал (вроде Карусель), в эфире которого показывают мультфильм, озвученный кем то из граждан России, нелестно говоривших об Украине – это же не в какие рамки не входит.

Вы думаете, Украина таким образом защитила свой информационный простор? Конечно же, нет. Во-первых, кабельными сетями пользуются даже не половина населения всей страны, а треть. Треть пользуется спутниковым телевидением, где без труда можно смотреть Россия 24 и другие яркие информационные каналы. Просто произойдёт перераспределение рынка ТВ услуг. Завтра те, кто ещё вчера смотрели «Дождь», который имел своё оппозиционное мнение в России, поставят спутниковое ТВ. И начнут смотреть главные информационные каналы – Россия 24, РБК и другие», – добавляет он.

«К глубокому сожалению, эволюция канала очень заметна, она не на пользу каналу и его былой (уже!) репутации. Теперь понятно, почему яркие журналисты его покидают, не только по экономическим и карьерным причинам – становится душновато. Хотя понятно и другое – надо выживать, пусть и в упрощённом (и облегчённом) формате, в безвоздушном пространстве. А требования Украины к каналу чрезмерны, неразумны, по крайней мере, он всё ещё не "поёт" в унисон с одиозными федеральными каналами, отличается от них довольно значительно. И надо не забывать, что это был единственный канал, который правдиво, достоверно рассказывал о происходящем на Майдане, и сейчас не искажает происходящее, не враждебен Украине», – убеждена пользователь Алла Хаславская.

Однако особый интерес и насмешки вызвал тот факт, что запрет вещания телеканала неожиданно прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова, а затем высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Деструктивная линия украинской стороны продолжается», – процитировано его высказывание на сайте телеканала.

«Это правда, что Нацсовет Украины по ТВ обязал провайдеров отключить "Дождь"?

Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти ещё не докатились. Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ», – пишет Захарова на своей странице в Facebook.

«Мария, добрый вечер, спасибо большое. А можете еще заодно проинформировать ОБСЕ об незаконном отключении телеканала Дождь российскими телеком-операторами под давлением администрации президента и Минкомсвязи? Телеканалу было бы гораздо важнее иметь доступ к своей родной российской аудитории. Такая поддержка была бы очень правильной», – реагирует на ее слова Александр Винокуров, инвестор «Дождя».

«Вячеслав Володин, например, принимал непосредственное участие в организации отключения Дождя российскими кабельными операторами и в выселении телеканала из студии на Красном Октябре», – продолжает Винокуров тему на собственной странице в соцсети, комментируя сообщение о том, что Володин, ныне занимающий пост спикера Госдумы, назвал запрет вещания «Дождя» на Украине нарушением свободы слова.

«Только ради этого стоило запретить», «Еще бы он в своей стране увидел нарушение свободы слова», «Если бы он еще в России увидел нарушение…» – таким образом пользователи в основном откликаются новости о выводе председателя Госдумы по поводу «Дождя».

«Никогда не думал, что в чём-то соглашусь с этими тремя )))», «Они сами уже забыли, что сделали это, но они думают, что об этом забыли и все остальные!», «Это идиотизм» – вот как оценивают сумму высказываний Захаровой, Пескова и Володина по поводу запрета «Дождя» читатели страницы Натальи Синдеевой, основателя и генерального директора медиахолдинга «Дождь».

 
Микрофон с логотипом телеканала "Дождь". / Александр Коряков/Коммерсантъ

Комментариев вне страниц Синдеевой и Винокурова также достаточно. «Надо же сами запрещали гнобили, а теперь вдруг вступаются. Значит, стали духовно свои?», – задает риторический вопрос пользователь Вера Гончарук из Москвы. «Путин уже выделил «Дождю» грант в поддержку свободы слова? Это же стратагема: достаточно Штатам включить Дадина в список Магницкого – и он окажется в Думе!», – иронизирует пользователь Алексей Мельков из Смоленска.

«Не путайте добрый запрет лживого канала "Дождь" за контент на Украине, с чудовищным запретом свободного канала "Дождь" в кабельном ТВ России», –шутит по поводу внезапной симпатии власти к оппозиционному «Дождю» пользователь Сергей Ли.

«О, судя по статье, "Дождь" исправляется.))) А как же либеральные ценности?», – саркастически замечает пользователь Владимир Курсков из Волгограда. «Честно говоря – не подозревал, что (в, на) Украине смотрят "Дождь" в заметных количествах. Разве что пара сотен человек, как и в РФ...», – резюмирует пользователь Александр Борзиков из Москвы.

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