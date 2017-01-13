Избранный президент США Дональд Трамп, пишет Bloomberg, во время своей пресс-конференции заявил, что систему доступного медицинского страхования, в обиходе именуемую Obamacare, нужно одновременно аннулировать и заместить новой системой. Такой подход представляет собой проблему и уже вызвал противоречия среди республиканцев в конгрессе.

На пресс-конференции Трамп не рассказал подробностей своего плана, но сказал, что его администрация внесет свои предложения по замещению, как только будет утвержден министр здравоохранения. Проблема в том, отмечается в статье, что это утверждение может занять несколько недель. Таким образом, одновременность находится под вопросом. Отменить Obamacare не так трудно, но предложить и, главное, согласовать, замену намного труднее.

The Atlantic тоже пишет, что замещение системы, которая управляла отраслью, составляющую шестую часть американской экономики, может быть труднее, чем первоначально представлялось республиканцам. Первоначальный их план по итогам выборов в ноябре состоял в том, что они, пользуясь своим преобладанием в конгрессе, быстро проведут отмену через палату представителей и сенат, а затем отсрочат вступление этой отмены в силу на несколько лет. Таким образом они собирались выиграть время на разработку замены.

Президент США Дональд Трамп

Однако чем дальше, тем больше они склонялись к тому, что разводить по времени отмену и замену – плохая идея как с политической, так и с практической точки зрения. В итоге Трамп публично заговорил о необходимости сделать и то, и другое, одновременно и при этом быстро. Тем самым Трамп поставил конгрессу задачу, которую очень непросто решить. Из-за этого полемика среди республиканцев только усилилась. Иными словами, даже при численном преимуществе республиканцев провести то или иное решение через конгресс им будет затруднительно из-за отсутствия единодушия в их же среде. Это, впрочем, не значит, что проект отмены Obamacare, который республиканцы лелеяли годами, оказался под угрозой срыва. Но скорее всего, его воплощение займет существенно больше времени, чем ожидалось.

Еще в начале декабря Financial Times опубликовала статью под названием «Помогла ли Obamacare Трампу?». Автор объясняет европейцам проблему. Создание системы доступного медицинского страхования было направлено, в первую очередь, на малоимущие слои населения. Идея была в том, что те, кто в нее вступают, получают возможность платить за медицинскую страховку на льготных условиях. Два года назад участник системы платил за это $356 в месяц (при месячном доходе, например, в $1400). Но осенью прошлого года стало известно, что цена вырастет и даже при льготах составит $631 в месяц.

Экономисты, комментирует автор, скажут на это, что тут очевидная экономическая логика. Система никогда не могла бы сохранить низкие цены, потому что с самого начала в нее вписалось гораздо меньше здоровых людей, чем ожидалось, и некоторые страховые компании из нее выбыли. Но эта логика непонятна и неинтересна людям, которые хотели, чтобы у них было доступное здравоохранение.

Больница. Медсестра в палате. / pixabay.com

Политические аналитики много рассуждали о причинах поражения демократов на президентских выборах в США. В частности, излюбленной темой для спекуляций стало предполагаемое российское вмешательство в избирательный процесс. Однако очень мало говорилось о проблеме подорожавшего медицинского страхования, с которой столкнулось множество людей.

Специфика в том, объясняет автор, что американцы побогаче никогда не пользовались этой системой, не вникали в нее и зачастую не пересекаются с людьми, которые на нее рассчитывали, поэтому они не могут оценить, какое впечатление произвело подорожание. Аналитики, также принадлежащие к этой группе побогаче, считали такую экономическую динамику естественной и очевидной, поэтому не приписывали ей должного значения.