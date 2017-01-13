В четверг на Гайдаровском форуме прошла интересная сессия: губернаторы отвечали на поставленный главой Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным вопрос о полномочиях, которые они бы хотели получить от центра.

Интерес ситуации в том, что сейчас подавляющее большинство российских регионов являются глубоко дотационными, а некоторые и вовсе находятся в состоянии фактического дефолта. В федеральном правительстве то и дело появляются идеи по изъятию у самых убыточных из них прав по ведению самостоятельной финансовой политики — по сути, ключевого набора полномочий.

При этом в дефиците бюджета множества регионов как раз виноват федеральный центр: несмотря на законодательный запрет, субъектам федерации то и дело «спускаются» нефинансируемые мандаты — расходные обязательства региональных бюджетов, которые установлены центром. Это, например, многочисленные обязательства, которые возникли в результате подписания майских указов.

Губернаторы и Алексей Кудрин Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Так что расширение полномочий регионов — вопрос политизированный, причем куда больше, чем кажется на первый взгляд. Губернаторы это, естественно, чувствуют, а потому на вопрос отвечали крайне аккуратно. «Коммерсантъ» пишет, что главы регионов заинтересованы, по их словам, в «житейских», а также в контрольных полномочиях. Это, к примеру, вводить и определять размер штрафов за неправильную парковку и большая самостоятельность в управлении землей и иным имуществом. Также губернаторы хотели бы переподчинить себе региональные управления федеральных ведомств.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил на сессии, что межбюджетная политика, проводимая нормативными документами Минфина, носит ярко выраженный дестимулирующий характер (об этом же он писал в опубликованной недавно статье в «Российской газеты»). В 2017 году налог на прибыль будет делиться иначе, чем прежде. До сих пор два процентных пункта из 20% ставки этого налога шли в федеральный бюджет, остальное — в региональные бюджеты. Но в ближайшие три года в центр будет уходить еще один процентный пункт налога — он будет перераспределяться между бедными регионами.

«Не дай бог, вы добьетесь резкого роста доходов!» — предупредил коллег-губернаторов Артамонов, имея в виду, что в этом случае регион мгновенно лишается заметной части федеральной поддержки и, более того, у него начинают изымать деньги для помощи другим регионам.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов admobl.kaluga.ru

При этом Анатолий Артамонов хотел бы получить «житейские полномочия», которые «виднее на месте»: это размер штрафов за неправильную парковку, классификация сельскохозяйственных земель и запрет на продажу спиртосодержащих препаратов вроде настойки боярышника.

Глава Татарстана Рустам Минниханов также согласился, что налоговая политика с перераспределением доходов демотивирует. «Чтобы управлять территорией, ты должен управлять кадрами и у тебя должны быть деньги. Если какой-то инструмент отсутствует, то схема не работает», — отметил он и напомнил, что в 2016 году 8 млрд рублей из бюджета республики были перераспределены на нужды других регионов.

Глава Татарстана Рустам Минниханов gaidarforum.ru

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов говорил более расплывчато. «Давайте вспомним, что мы федеративное государство, — призвал он. — Нужно больше свободы и доверия». По словам губернатора, региональные власти заинтересованы в передаче им полномочий, связанных с землей и имуществом, и в переподчинении себе региональных управлений федеральных ведомств. «Это приведет не только к существенному сокращению чиновничьего аппарата и издержек, но будет способствовать и улучшению общей государственной политики», — отметил он.