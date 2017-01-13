В четверг появились новости о том, что американский миллиардер Джордж Сорос потерял миллиард долларов по итогам победы на американских президентских выборах Дональда Трампа. Первоначально об этом сообщил Wall Street Journal, и эту тему быстро подхватили другие издания. Эта новость последовала вскоре после сообщений о планируемых гонениях на соросовские НГО в Венгрии.

Во время предвыборной гонки, пишет Business Insider, Сорос поддерживал оппонентку Трампа Хиллари Клинтон и вложил в ее кампанию миллионы долларов. В этом смысле неудивительно, что он скептически смотрит на рыночную ситуацию и недоволен победой Трампа. После выборов Сорос неустанно критиковал Трампа, называя его «показушным диктатором» и выдавая мрачные прогнозы насчет будущего демократии.

Чуть раньше Bloomberg писал, что Венгрия планирует разогнать неправительственные организации, связанные с Соросом, и это следствие того, что президентом США будет Трамп. Для этого правительство собирается использовать «все доступные средства». Первоначальное средство состоит в том, чтобы (с позволения парламента) провести аудит руководителей НГО. Bloomberg пишет об этом со ссылкой на вице-председателя правящей партии Силарда Немета. Немет отметил также, что в сложившихся условиях он видит хорошую возможность разогнать соросовские организации и в других странах.

Джорж Сорос. / wikipedia.org

Автор отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был первым среди лидеров ЕС открыто поддержал кампанию Трампа и проигнорировал критику со стороны Еврокомиссии и администрации уходящего президента США Барака Обамы, которые начали говорить, то он собирается строить «нелиберальное государство» по образцу «авторитарных режимов, в том числе России, Китая и Турции». В 2014 г., напоминает автор, Орбан лично распорядился провести аудит фондов, получающих финансирование от Норвегии, и заявил, что гражданские группы, финансируемые из-за рубежа, - это на самом деле оплачиваемые политические активисты.

Чуть позже Орбана за давление на НГО раскритиковала Financial Times. Автор подчеркивает, что в свое время Орбан получил образование в Оксфорде благодаря стипендии, которая обеспечивалась Соросом. Позднее, когда партии Орбана на заре посткоммунистического существования Венгрии понадобилось распечатывать листовки, Сорос покупал ей принтеры. Но теперь Орбан воспринимает своего давнего благодетеля как актора злонамеренной «теневой власти».

Отметим, что трактовка внешней поддержки гражданского общества как завуалированной попытки вмешательства в политику других государств созвучна с описаниями некоторых теоретических исследователей. Например, американский социолог Уильям Робинсон из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре в своей работе Promoting Polyarchy («Продвижение полиархии») описал (на примере американской внешней политики) механизмы воздействия на политику других стран посредством «частных» фондов и «независимых» организаций.

«Хотя они позиционируются как неправительственные организации, - пишет, в частности, Робинсон, - "частные" группы, которые собственно управляют многими программами "продвижения демократии" [1] в странах, в которые осуществляется вторжение, представляют собой расширение американского государственного аппарата. Затушевывание связей означает, что государственная идентичность этих групп и их деятельность в рамках американской внешней политики почти никогда не признается США... и многими из их собственных сотрудников, а также правительствами и обществом стран, в которые производится вмешательство».

FT подчеркивает, что история обращения венгерского правительства против НГО произошла в контексте «растущего беспокойства по поводу угроз демократии в Центральной и Восточной Европе». Также этот поворот событий имел место в преддверии инаугурации Трампа. Здесь автор приводит высказывание самого Сороса, который в декабре писал, что после инаугурации Трампа США «больше не смогут защищать и продвигать демократию по всему миру».

Военнослужащие США в лагере подготовки. / pixabay.com

[1] William I. Robinson, “Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony”, Cambridge University Press, 1996, p. 96. Выражение «продвижение демократии» Робинсон берет в кавычки, потому что считает, что о подлинной демократии, подразумевающей учет интересов разных групп населения, здесь речи не идет. Вместо демократии, согласно Робинсону, в рамках этой стратегии насаждается то, что он иначе называет «полиархией», то есть ригидная система, задача которой удерживать страну в состоянии политической и экономической стабильности при сохранении социального и экономического неравенства.