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13 января 2017, 16:35
Генпрокуратура законотворчество медицина Петропавловск-Камчатский Следственный комитет убийство
Ольга Зайцева

Не самая скорая

Работа станции "Скорой помощи"
Работа станции "Скорой помощи"
АГН "Москва"

В Петропавловске-Камчатском иномарка не пропускала «скорую» к подъезду. Женщина, сидевшая за рулем, не реагировала на просьбы переставить машину, а ее спутник, мужчина, сидевший на пассажирском месте, угрожал фельдшерам. Те вызывали полицию, но к тому времени, как смогли добраться до места, пациент умер.

Известно, что погибшему был 21 год и что плохо ему стало внезапно. «Скорую» ему вызвал брат, и, по данным СМИ, вызов был помечен как экстренный. Однако из-за происшествия с иномаркой врачи попали в дом только через 13 минут и могли лишь констатировать смерть. Что именно стало ее причиной, пока не сообщалось. Можно ли было спасти молодого человека, если бы врачи прибыли ранее, также еще неясно, это предстоит установить.

 
Фото: АГН "Москва"

В социальных сетях происшедшее вызвало возмущение.

«Водитель, не пропустивший скорую, просто не нормален психически! Тогда вопрос: кто и как выдал ему права? Господа медики, справку выдали? На учёт водителя! И ему подобных! Чтоб никогда не ездили за рулём!», – настаивал Андрей Емельяненко, частный предприниматель из Рязани.

«Я часто пристраивался за «скорой», миновал таким образом пробки в Москве, думал, что таким образом пи...сы объезжают и т.д. и спешат на дачу , но в 2014 году в «скорой» через заднее окно видел, как санитар делал массаж сердца человеку, в то время как я за ними гнал, объезжая пробки. Мне этого хватило на всю жизнь – понять, какой я, сцуко, му***о, что мог спровоцировать аварию и что, на самом деле, «скорые» существуют для помощи людям. А потом, когда гнал за «скорой», которая везла мою жену в больницу, для меня всё встало на место, в нашем безумном, сука, мире», – поделился личным опытом пользователь Антон Марфенин из Москвы.

«Вот я с месяц назад ставила статью о том , нужно ли разрешать «скорым» таранить такие машины . Это же какая-то тварь упёртая, которая считает что дорога только для неё. Царица, епт! ((( а был бы закон, такую столкнуть с дороги – пусть бы потом платила за ремонт своего драндулета. Мразь», – высказалась пользователь Снежана Новгородова из Москвы.

Еще больше возмущение возросло, когда СМИ сообщили, что водителю машины, не пропускавшей «скорую», видимо, грозит лишь административное наказание – штраф в размере 500 рублей за блокировку дороги, поскольку никаких спецправ у «скорых» нет. Это подтвердили журналистам РИА Новости в полиции.

«Как говорят в народе, надо судить за преднамеренное убийство! Ведь им говорили об умирающему пациенте!», – убеждена Анна Максимова, автор и ведущая программы «Медицинский вестник».

«Купил иномарку – уже "царек"… страна бедных и быдла. Чуть приподнялся из быдла – уже "князь" или "дворянка столбовая", из грязи – в князи. Быдло рулит! Я бы требовал посадить водителя и пассажира иномарки на 5 лет колонии, не меньше. Для профилактики... чтобы не было более таких случаев. Дураков-самодуров нужно тюрьмой лечить, по-иному они не понимают…», – написал пользователь Александр Русских.

«Срочно найти и наказать эту су... за рулем и мужчину, который ругался и угрожал. Ведь парню было всего 21 год!», – потребовала Марина Афанасьева, сценарист из Санкт-Петербурга. Она также привела художественный видеоролик о том, как частный автомобиль не пропускает «скорую», в салоне которой в это время пытаются спасти больного. Ролик она назвала ответом на происшедшее в Петропавловске-Камчатском.

«Надо спрашивать с сидевшего за рулем, как с виновного в смерти человека, которому не была оказана своевременная помочь. Необходимо поднять общественность, если в этом не могут разобраться правоохранительные органы. Какие штрафы?! Заводить уголовное дело!», – отреагировал на известия  пользователь Виталий Шкабара из Иваново.

«За такое надо привлекать по-серьезному к ответу. В результате погиб человек. Виноваты в смерти – отвечайте, не церемониться с хулиганами», – оценила ситуацию пользователь Людмила Михайлова их Санкт-Петербурга.

В то же время у многих пользователей соцсетей есть вопросы и к фельдшеру «скорой».

«Я бы и другую сторону посмотрел. Если они подъезжали к месту, то почему медики не вышли и не дошли пешком?? Я не оправдываю водителя (женщину) праворульной машины», – высказал мнение Тимур Гусейнов.

«И конечно, медики видя таких сволочей, должны были ,взять чемоданы и идти на адрес. Спорить с такими бесполезно! А водитель мог, не споря, вызвать ГИБДД», – считает высказавшаяся за уголовное преследование в отношении водителя и пассажира иномарки Алла Максимова.

«В Краснодаре беда с парковками в спальных районах: несколько раз видела, как машина «скорой» не может проехать сквозь узкий просвет, останавливается, и врачи идут, в том числе и к моим детям, через дворы ногами. А что такого бы случилось, если бы они немного размялись? Пусть бы водитель разборки двигал, если уж ему так хотелось, зато, возможно, человека бы спасли и СВОЕ ЛИЦО сохранили», – согласилась с этим пользователь Валерия Соколова.

Вопросом о том, почему медики не пошли пешком, журналисты уже задавались. На станции скорой помощи представитель службы объяснил, что дело было даже не в том, что фельдшер была пожилой и ей было бы тяжело нести необходимое, а в том, что пассажир иномарки угрожал врачам, вспрыгивал на капот машины и в целом вел себя неадекватно, так что они не были уверены, что не подвергнутся нападению, возможно, даже с применением оружия. Медики пояснили, что на «скорые» нападают нередко.

По данным СМИ существует запись видеорегистратора, установленного на «скорой». На этой записи зафиксировано происшедшее. Ряд пользователей соцсетей утверждает, что запись регистратора уже обнародована.

 
Запись видеорегистратора "Скорой помощи"

Свою позицию по вопросу, кто и что должен был делать в этой ситуации высказали и некоторые медики.

«Вам скучно жить? Вы хотите драйва? И чтоб без последствий? Добро пожаловать в Россию! Для вашего удовольствия у нас есть специальная служба, которая считается экстренной, но на самом деле совершенно безопасна и никому не нужна. Почему не нужна? Ну, так она же не к вам лично спешит, включив маяки и завывая сигналом? Не к вам. Значит – не нужна.

Поэтому смело можете перегородить ей дорогу и вытворять всё, что захотите. Медики ничего вам не сделают. Они на это не имеют никаких прав. А то, что кто-то нуждается в их помощи, – какая, в сущности, мелочь. Главное – это не к вам.

Максимум, во что вам обойдётся это удовольствие, – штраф за неуступление дороги машине со спецсигналом. Если, конечно, докажут.

Вам некуда выплеснуть эмоции? Вам надо изобличить и осудить? Но так, чтоб вам за это ничего не было? Опять же – к нам. В Россию. Опять же – скорая помощь. Медики не смогли уговорить водителя иномарки уступить дорогу? Не нужны нам такие медики, раз не могут общий язык найти с идиотом. Пешком поленились дальше отправиться? За что им только зарплату платят? Твари ленивые. Жалобу на них, раз чемоданы свои таскать по улице не хотят.

Бог с ним, с больным. Это же не вы. Это же не к вам. К вам-то они пулей полетят, когда жалоба до начальства дойдёт. И ящики свои понесут как миленькие. "И меня, если захочу, понесут на руках к машине, – считаете вы. – Да чёрт с ней, что стоит далеко, – не развалятся. Чем ещё им, медикам, заниматься? Только чаи пьют да на машине по городу катаются".

Что ж вы теперь-то стонете? Вам плохо? Звоните в скорую. Она обязательно приедет. Если, конечно, какое-нибудь быдло не перегородит ей дорогу. И если врачей не всех уволили по вашим предыдущим жалобам. Тогда – да. Приедут. Вовремя. Спасут. А как спасут, можете смело продолжать прыгать на капоты скорой помощи, куражиться, бить и резать медиков. Не вы же им должны – они вам.

А пока, всё, что мы имеем, – это смерть молодого человека, который так нуждался в нашей помощи. И всё равно, кого назовут виноватым, – он умер. Его не вернуть. Но это же не вы. Продолжайте в том же духе.

И мой вам совет: в следующий раз перегородите дорогу президентскому кортежу. Уверяю вас – такого экстрима вы больше никогда в жизни не испытаете. Клянусь Гиппократом. Да и мы вам больше никогда не понадобимся.

Вы звери, господа», – высказался Дмитрий Беляков, фельдшер «Скорой помощи». Это высказывание опубликовал «Лайф».

«Правильно и сделали, что не вышли из машины, где гарантия что на них не собирались напасть, когда они выйдут из машины, с целью захвата и похищения медикаментов? Будь у преградивших дорогу бригаде «скорой» другая цель, они бы уступили дорогу», – поддержала его слова и действия врачей пользователь Ольга Константинова из Москвы.

«Против сотрудников «скорой» возбудили дело. За неоказание и все такое», – прокомментировала слова Белякова пользователь Елена Бабинова.

В результате пользователями была создана петиция с требованием уголовного наказания для водителя и пассажира иномарки. Петиция адресована в Следственный комитет и в Генеральную прокуратуру России, и в ней подчеркивается, что наказание, которое грозит им только за блокировку дороги несоразмерно с последствиями их действий.

«Это просто вопиющий пример, насколько бессердечным может быть человек. Такого не должно быть в нормальной стране, в нормальном цивилизованном обществе», – говорится в ней. Автор петиции просит глав СК и генерального прокурора России взять на личный контроль инцидента и считает, что в будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев.

К моменту написания статьи петицию подписало более 24 тысяч человек. Вот как объяснил в Facebook решение подписать ее пользователь Виктор Фисенко из города Сальска Ростовской области.

«Я подписываюсь потому что, некоторые водители не осознают, что своими действиями они создают ситуации угрожающие жизни людей. Товарищи ВОДИТЕЛИ, а если бы на месте умирающего пациента, 21-летнего мужчины из г.Петропавловск-Камчатский был ваш сын,отец и т. д. ,то что бы вы сделали с человеком, ставшим виновником трагедии?»

В Общественной палате России также считают необходимым сурово наказать водителя, не пропускавшего скорую. Как отметил на своей странице в Facebook заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин, наказание «должно быть суровым и неотвратимым». Это мнение он высказал журналистам РИА Новости.

Между тем новостное издание «Лайф» сообщило, что имя владелицы машины установлено. При этом издание привело только имя и первую букву фамилии, однако опубликовало фото женщины (согласно пояснениям «Лайфа», взятое из соцсетей) и отметило, что, по показаниям очевидцев происшедшего, за рулем машины в момент событий также находилась темноволосая, как и на фото, женщина.

По последним данным, Следственный комитет России уже возбудил дело по факту смерти человека из-за опоздания «скорой». Как сообщает управление Следственного комитета по Камчатскому краю, дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Добавим, в Госдуме уже предложили ввести уголовную ответственность для водителей, которые не уступают дорогу скорой.

В Кремле также прокомментировали ситуацию. «Здесь можно только солидаризироваться с осуждением подобных действий, с теми, кто возмущен непропуском машины скорой помощи. Это абсолютно недопустимо», – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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