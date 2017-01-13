Топ новостей 13 января

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в правительстве РФ назвали примерный срок отмены контрсанкций, Кремль отозвался на обвинения команды Дональда Трампа, а также стало известно о просьбе ГП и СК выделить из бюджета миллиарды на жилье для своих сотрудников.

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен отвечать на высказывания команды Дональда Трампа, пока она не займет руководящие посты в администрации США, так как Москва «исполнена терпения». Он также отказался снова комментировать доклад о компромате на Трампа, отметив, что «мы так долго фальшивки не обсуждаем». Между тем, как сообщили СМИ, автор доклада мог сыграть роль и в расследовании коррупции в ФИФА.

Слушания в конгрессе США показали, что отношения с адм.Трампа не будут легкими, но "окно возможностей" существует. Важно его использовать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 января 2017 г.

Игорь Шувалов заявил, что отмена контрсанкций может произойти 31 декабря 2017 года после того, как будут отменены санкции против России. Он заявил, что «пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие», и «вот в это время, наверное, нужно открывать рынок для того, чтобы приходили иностранные поставщики».

Так санкции — это хорошо или плохо? Шувалов вот рад их возможной отмене, но если от санкций нам только лучше, значит, Шувалов — враг России? — Дядюшка Шу (@Shulz) 13 января 2017 г.

#Импортозамещение: Официально в РФ за 2015-2016гг крупы подорожали на 55,1%, масло на 52,1%, рыба на 41,2%, сахар на 40,6%,макароны на 30,4% pic.twitter.com/Z7OqwY0pWb — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) 13 января 2017 г.

Юрий Чайка и Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить своим ведомствам 27 млрд рублей на жилье сотрудникам ГП и СК. Генпрокуратура просит 19 млрд рублей на жилье 3,69 тысячам сотрудников, а следователи - 7,6 млрд для 3,8 тысяч сотрудников. Чайка и Бастрыкин предложили изменить закон, чтобы их подчиненные могли получать единовременную социальную выплату на покупку квартиры или строительства дома вместо служебного жилья. Кремль не стал комментировать это сообщение.

Чайка и Бастыркин попросили у Путина 27 миллиардов рублей на квартиры сотрудникам



дешевле их на Зенит-Арене поселить — 🐷🎄✨ (@OraclePigFuntik) 13 января 2017 г.

Узнав о домике для уточки в резиденции Медведева, Бастрыкин и Чайка попросили у Путина 27 млрд. руб. на домики для Чаек. И Бастрыкиных. — Пятая Колонка (@5th_kolonna) 13 января 2017 г.

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства G20, который пройдет в Берлине 22 января, несмотря на санкции ЕС против него. Ткачева пригласила немецкая сторона. Он поедет на саммит вместе с замминистра сельского хозяйства РФ Евгением Громыко и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Антон Силуанов заявил, что сохранение Резервного фонда в 2017 году возможно в случае цен на нефть на уровне 50 долларов за баррель. Тогда к концу года его объем сократится на 800 млрд рублей и составит около 1 трлн рублей. Использование средств фонда может начаться уже в марте-апреле. А Максим Орешкин заявил, что Резервный фонд будет сохранен, так как «цены на нефть подросли».

За полтора часа обсуждения неэффективности госуправления и проблем для инвестиций слово "коррупция" прозвучало 0 раз. #GaidarForum2017 — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 13 января 2017 г.

Кто-то уже должен сказать это о "гайдаровском форуме". Невозможно просто слушать это трусливые, лицемерные речи https://t.co/DqY8vIwD6e pic.twitter.com/iS4t3NllSr — Alexey Navalny (@navalny) 13 января 2017 г.

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина на Гайдаровском форуме предложил повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Однако Татьяна Голикова считает, что такое повышение не решит проблему сбалансированности Пенсионного фонда, а нужно решить, «какие обязательства и в отношении какого количества граждан мы должны нести, что мы делаем в системе соцстраха с теми, кто в систему не платит, но получает обеспечение».

Энергию, с к-рой Кудрин борется за повышение пенсионного возраста, направить бы в русло борьбы с бюджетными кормушками. Больше пользы будет — Сергей Митрохин (@mitrokhin) 13 января 2017 г.

Останки Елизаветы Глинки удалось идентифицировать, ее похороны пройдут 16 января на Новодевичьем кладбище. Всего на данный момент опознаны 70 жертв крушения Ту-154 над Черным морем. Среди них - руководитель Департамента культуры Министерства обороны, художественный руководитель ансамбля им. Александрова, 10 членов экипажа и девять представителей СМИ.

Кремль заявил, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви является «исключительной прерогативой» властей Петербурга. Между тем Петербургский Союз музейных работников назвал передачу собора ликвидацией музея. Музейщики посетовали, что музей, который находился на полном самообеспечении, стал предметом торга между РПЦ и властями.

Представляю себе Иисуса, который ходит по Назарету и отжимает недвижку под свои офисы — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) 12 января 2017 г.

После того, как в Петропавловске-Камчатском женщина за рулем не пропустила скорую помощь к пациенту, что привело к его гибели, в ГД призвали наказывать таких нарушителей закона сроками. Врачей предложено приравнять к полицейским и привлекать граждан за непреднамеренное убийство. В Кремле призвали дать юридическую оценку данному инциденту.

Во Владивостоке внезапно скончалась экс-солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова. По словам ее коллеги Прохора Шаляпина, она чувствовала себя хорошо и планировала вернуться в Москву. Трагедия произошла, когда исполнительница была в ванной. На нее упала полка. Тело Роштаковой нашли только через сутки.