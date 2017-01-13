Видео дня. Слезы Байдена и медаль Обамы

Президент США Барак Обама наградил своего вице-президента Джо Байдена медалью Свободы США. Она считается одной из двух высших наград для гражданских лиц, вручаемых по решению президента.

Обама объяснил вручение медали так: «За вашу веру в ваших коллег-американцев, за вашу любовь к своей стране и за вашу службу и все ваши действия, которые останутся последующим поколениям, я рад наградить вас высшей гражданской наградой США, президентской медалью Свободы».

Байден расчувствовался и не смог сдержать слез. На некоторое время политику даже пришлось отвернуться от аудитории.

«Это отражение щедрости вашей души. Я этого не заслуживаю, но знаю, что президент делает это от всего сердца», — заявил впоследствии он.

Ранее во время своей прощальной речи Обама также помянул Байдена, назвав его своим соратником и другом. Тогда вице-президент тоже не смог удержаться от слез.