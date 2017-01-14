«Рука Кремля» в расколе союзников

В правительство Германии поступил совместный отчет двух спецслужб — Федеральной разведывательной службы и Федеральной службы защиты конституции. Обе пришли к выводу, что Россия уже несколько лет пытается манипулировать общественным мнением на Западе. Такие данные приводит журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.

По данным издания, доклад был подготовлен недавно. Его авторы считают, что «Москва нацеленно пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты». Спецслужбы констатировали, что Россия также стремится «поставить под вопрос тесные связи [ЕС] с США».

Отмечается, что германское правительство еще не решило, делать ли доклад достоянием парламента и общественности, и если да, то в какой форме следует донести его тезисы.

Поручение спецслужбам проанализировать российскую активность на Западе, как пишет издание, дала канцелярия Ангелы Меркель. Поводом послужила кибератака на Бундестаг весной 2015 года, ответственность за которую в Германии возлагают на российских хакеров. А также случай с российской немкой Лизой Ф., активно освещавшийся российскими СМИ в начале 2016 года.

Речь идет о 13-летней дочери российских эмигрантов, живших на тот момент в Берлине. 11 января 2016 года девочка пропала по дороге в школу. Родители забили тревогу, объявления о пропаже ребенка распространялись через соцсети. На следующий день Лиза вернулась домой, сказав родителям, что ее похитили и изнасиловали молодые люди арабской внешности, плохо говорившие по-немецки.

В следующие дни сообщение об изнасиловании русской мигрантами распространилось сначала между членами местной диаспоры, а вскоре и на немецких антимигрантских группах в Facebook.

14 января несколько русскоговорящих мужчин атаковали лагерь беженцев, находившийся недалеко от школы, где училась Лиза.

16 января в берлинском районе Марцан состоялся митинг российских немцев с требованием наказать насильников. Репортаж об этом снял Первый канал, журналист которого обвинил власти Германии в том, что они утаивают информацию о преступлениях беженцев. Эту тему подхватили ВГТРК, НТВ, агентство Sputnik и многие другие СМИ. При этом полиция Германии с самого начала настаивала на том, что показания девочки необходимо поверить.

В итоге было установлено, что Лизу Ф. никто не насиловал, а история была ее выдумкой. Выяснилось, что у девушки были проблемы в школе. И в день пропажи она, опасаясь вызова в школу родителей, пошла к своему 19-летнему знакомому. Когда ее разыскивали, она находилась дома с ним и его матерью. Сексом он с ней не занимался, эмигрантских корней у друга не было.

При этом, несмотря на официальное сообщение полицейских, в Берлине прошли еще несколько митингов российской диаспоры, уверенной, что власти скрывают факты.

Акции протестов распространились и на восток страны, продолжившись до марта 2016 года. Их поддерживали также ультраправые немцы.

По всей видимости, немецкие спецслужбы считают, что интерес к этой теме намеренно подогревала российская пропаганда. Однако каких-либо доказательств «руки Кремля» в этих событиях в статье не приводится.

Тем временем в российском МИДе уже прокомментировали интерес немецких СМИ к делу «девочки Лизы». Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала возвращение к этой теме «информационной каруселью».

«Как и в случае с "досье на Трампа", раскрученным американскими СМИ (CNN и Buzzfeed), именно германские медиа вновь реанимировали "дело девочки Лизы". Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. Называется "информационная карусель"», — написала Захарова в Facebook.

Причем речь шла не о статье в Spiegel, а о материале, который вышел на DW 11 января.

«История с якобы похищенной девочкой показала, как с помощью всего одной, но искусно раскрученной "утки" российская пропаганда может повлиять на поведение определенных слоев населения ФРГ», — резюмировал автор статьи.

Что же касается защиты от российских или любых других кибератак, то Spiegel напоминает о директиве по безопасности сетей и информационных систем, принятой в Европе в августе 2016 года. Согласно документу, государства ЕС обязуются к маю 2018 года создать национальные системы защиты и набрать персонал, который будет следить за киберугрозами и отвечать на них.

В свою очередь, НАТО в 2016 году признало киберпространство еще одной сферой своего действия. Согласно скорректированной доктрине, атаки на государственные сети данных могут быть расценены как нападения на земле, воде или в воздухе.

Соответственно, кибератака на одну из стран альянса может вести к ответу всего военного блока.

Тем временем, в США новая администрация и действующий Сенат собираются провести независимые расследования по поводу хакерских атак на сервера демократов во время выборов осенью прошлого года. При этом и уходящий президент Барак Обама, и избранный ему на смену Дональд Трамп уверены, что атаки были совершены по указанию Кремля. При этом Трамп отмечает, что в случае успешного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, уже введенные ограничения против российских спецслужб и высылку российских дипломатов можно будет отменить.