Панельная дискуссия второго дня работы Гайдаровского форума – 2017 «Устойчивый экономический рост: модель для России» прошла в формате экспертного обсуждения ключевого доклада. С ним выступил председатель совета Центра стратегических разработок, председатель КГИ Алексей Кудрин.

Докладчик перечислил вызовы, стоящие перед Россией, а также предложил решения, которые смогут вывести экономику страны на траекторию устойчивого роста.

К основным рискам глава ЦСР отнес демографические изменения, недостаток инвестиций, технологическое отставание, низкое качество государственного управления и падающую совокупную факторную производительность, которая является важнейшим показателем состояния экономики.

К направлениям, на которые нужно обратить внимание и которые помогут противостоять перечисленным вызовам, Алексей Кудрин отнес реформу госуправления и судебной системы, раскрытие человеческого потенциала, развитие городов и регионов, а также технологическое развитие.

В обсуждении доклада приняли участие первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилл Муллер и заместитель председателя Внешэкономбанка (главный экономист) Андрей Клепач.

Мы публикуем презентацию к докладу Алексея Кудрина.

Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).