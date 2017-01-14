В субботу проходит заключительный день Гайдаровского форума—2017 «Россия и мир: выбор приоритетов». Ключевым событием этого дня стала панельная дискуссия «Новая налоговая политика России: какие изменения нас ожидают с 2018 года?» В ней приняли участие министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие важные фигуры в отечественной экономике.

В рамках дискуссии Антон Силуанов озвучил ряд предложений по совершенствованию налоговой системы России. Так, по его словам, уже с 2018 года необходимо менять налоговый режим для компаний в нефтяной отрасли: «Нам нужно срочно принимать это решение с тем, чтобы если не в 2017, то с 2018 года вводить уже новый порядок налогообложения, сначала может быть в виде эксперимента, как мы договариваемся, а потом уже распространять его на более широкий перечень»,— приводит РИА Новости слова министра. Силуанов заявил, что двухлетняя подготовка к введению налога на добавленный доход в нефтяной отрасли уже завершена, и Минфин готов его вводить.

У главы Минэкономразвития Максима Орешкина иной взгляд на этот вопрос. По мнению министра, действующая система налогообложения в этой отрасли не требует кардинальных изменений: «Дергаться с точки зрения налоговой системы абсолютно нет никакого смысла, она устойчива в том виде, в котором есть сейчас. Надо смотреть, в какую сторону нужно плавно идти, плавно донастраивать, чтобы обеспечить долгосрочное развитие отрасли, понимая, что текущая налоговая система угроз серьезных для ее среднесрочного развития не несет», — высказался Орешкин.

Напомним, что новая система налогообложения нефтяного сектора направлена на стимулирование разработки новых месторождений и рационального недропользования. Предполагается, что она будет более гибкой, чем прежняя, так как величина налогов будет в большей мере зависеть от экономического результата разработки: величина налогов, зависящих от валовых показателей, будет снижена, но в то же время введено налогообложение добавленного дохода от добычи. Ставка нового налога составляет 50%, а его база — это расчетные доходы, полученные от добычи углеводородного сырья, из которых вычитаются капитальные и эксплуатационные расходы по разработке месторождения. В конце декабря были определены пилотные проекты, где будет опробован НДД.

Антон Силуанов также в очередной раз сказал о необходимости снижать налоговую нагрузку на бизнес, однако заметил, что в течение ближайших трех лет это будет возможным только в том случае, если расходы бюджета будут снижены, передает ТАСС. Глава РСПП Александр Шохин выступил за то, чтобы уже сейчас сформировать схему снижения налоговой нагрузки вплоть до 2025 года, так как если этого не сделать, то неопределенность налоговой системы будет расти. Министр финансов в ответ на это подчеркнул, что для снижения налоговой нагрузки, необходимо определять, где именно можно сократить бюджетные расходы.

Говоря о необходимости максимального упрощения системы налогообложения, Силуанов предложил перевести малый бизнес на патентную систему: «Нам нужно упрощать систему налогообложения. Большую часть бизнеса, микробизнеса можно переводить на патенты <...> Для малого бизнеса должен быть очень простой порядок налогообложения и минимум отчетности, а если это патент, то ее отсутствие», — цитирует министра агентство «Москва».

Более предметно вопрос совершенствования налоговой системы будет обсуждаться уже в начале 2018 года, на следующем Гайдаровском форуме, когда министерство финансов представит конкретные предложения.

Также в субботу на форуме обсуждалась и другая инициатива Минфина — создание национальной стратегии финансовой грамотности. О таких планах министерства рассказал представитель министерства Андрей Бокарев, передает «Прайм». По его словам, принятие стратегии на уровне правительства — это первоочередная цель. Предполагается, что документ определит целевые задачи на ближайшие 6-7 лет и обозначит ориентиры для всех заинтересованных участников этого процесса. В планах сделать информационные ресурсы и материалы о финансах бесплатной и максимально доступной для широкой аудитории.