В Италии для доступа туристов открылась археологическая зона на месте древнего города Лавиний (Lavinium), весьма важного в официальной мифологии древних римлян. Как считалось, этот город был основан прибывшим из Трои Энеем, что позволяло римлянам считать себя потомками троянцев.

Древний Лавиний находится в тридцати с небольшим километрах к югу от Рима, на территории современной коммуны Помеция. Он лежал на холме к югу от леса, известного под названием Silva Laurentina, и к северу от Понтийских болот, печально известных как источник малярии (осушение их было завершено лишь во время правления Муссолини). Недалеко от города в море впадала река Нумик (Numicus), и ее устье было удобной гаванью.

По словам Вергилия, когда Эней с троянцами прибыл в Лаций, его благосклонно принял местный царь Латин и пообещал отдать ему в жены свою дочь Лавинию. Но царь народа рутулов по имени Турн, правивший в соседней Ардее, ранее намеревался жениться на Лавинии, из-за чего вспыхнула война, описанию которой посвящена вторая половина «Энеиды». Перед решающим поединком с Турном Эней говорит:

«Солнце в свидетели я призываю и Лация землю,

Ради которой труды и невзгоды я тяжкие вынес!

Ты, всемогущий Отец, с твоей сестрой и супругой,

К нам благосклонной теперь по молитвам моим! Ты, родитель

Марс, прославленный бог, в чьей власти битвы и войны!

Будьте свидетели мне и вы, Родники и Потоки,

Вы, божества, сколько есть вас в морях и высоком эфире!

Если жребий отдаст авзонийскому Турну победу,

В город Эвандра тогда пусть уйдут побежденные тевкры,

Эти поля покинет мой сын, и впредь энеады

Ваших не будут держав мечом мятежным тревожить.

Если же судьбы пошлют победу нашему Марсу, —

В это я верю, и пусть не обманут всевышние веры, —

Тевкрам я подчинять италийцев не стану и царской

Власти искать для себя: пусть не будет никто побежденным,

Пусть неразрывный союз равноправные свяжет народы.

Я лишь богов и святыни вам дам. Пусть торжественной властью

Тесть мой владеет, Латин, на войне и в мире, — для нас же

Тевкры град возведут, и Лавиния даст ему имя». (Перевод С. А. Ошерова под ред. Ф. А. Петровского)

После победы Эней исполнил свое намерение и основал город, дав ему название в честь жены. Несколько древних авторов сообщают деталь, которая из-за некоторой комичности отсутствует у Вергилия. Эней собирался принести в жертву богам свинью, но она вырвалась и сумела убежать довольно далеко, а затем, остановившись принесла множество поросят. Это сочли хорошим знамением, поэтому на месте рождения поросят и был заложен город Лавиний. Сын Энея Асканий заложил другой город – Альба Лонга, в котором у его потомка Нумитора родилась дочь Рея Сильвия, ставшая матерью основателей Рима Ромула и Рема.

Свинья, Эней и его сын Асканий на рельефе примерно 150 года н. э. Британский музей

Представление о родственной связи римлян с Лавинием возникло очень рано. Варрон сообщает, что в Лавинии находилось святилище, где хранили пенаты римского народа, называвшиеся sacra principia «священные родоначальники». Все римские консулы и преторы должны были раз в год отправляться в Лавиний на поклонение этим пенатам.

Сам Эней, как считалось, погиб спустя три года после основания Лавиния в войне с царем тирренов Мезенцием. В труде «Римские древности» Дионисия Галикарнасского сообщается: «В ходе кровопролитной битвы близ Лавиния, в которой пали многие с обеих сторон, с наступлением ночи вражеские войска были разделены, но тело Энея нигде не могли обнаружить. Поэтому одни уверяют, что он вознесся к богам, а другие, – что погиб в реке, на берегу которой разыгралось сражение. Латины устроили ему героон, отмеченный таким посвящением: «Отцу и подземному божеству, который разгоняет воды реки Нумик». Но находятся такие, кто утверждает, что этот памятник сооружен Энеем Анхису, почившему за год до этой войны, От него остался небольшой холмик, а вокруг него – деревья, выросшие в ряд, приятно ласкают взор» (перевод под ред. И. Л. Маяк).

Когда в середине 1950-х годов профессор Фердинандо Кастаньоли (Ferdinando Castagnoli) из Топографического института Римского университета Ла Сапиенца и его коллега археолог Лукос Коцца (Lucos Cozza) начали первые раскопки в районе древнего Лавиния, они обнаружили курган диаметром более 18 метров, внутри которого нашли храм с гробницей и многочисленные дарами, в том числе колесницами, оружием, украшениями, сосудами. Предполагается, что гробница была сооружена в VII веке до н. э., а в IV веке до н. э. вокруг нее был построен храм, так как к этому времени уже сложился культ Энея и гробницу считали принадлежащей ему. В результате возник типичный героон – место почитания обожествленного героя возле его захоронения.

Остатки героона Энея в Лавинии

Схема раскопок и реконструкция героона

В ходе дальнейших раскопок археологи нашли еще одно святилище, известное как «Храм тринадцати алтарей». Предполагают, что это было места общелатинского культа Венеры. Построен был храм около 570 года до н. э.

Статуи в археологическом Музее Лавиния

Древние алтари из туфа

С этим храмом, возможно, связан римский праздник Сельские Виналии (Vinalia Rustica). Он проходил во второй половине августа и был связан со сбором винограда и изготовлением вина. Жрец Юпитера приносил в жертву ягненка женского пола, а вино выливалось на землю возле храма Венеры. Считалось, что праздник установлен в память об обете, который Эней или его сын Асканий принес во время войны с Мезенцием – посвятить Юпитеру все вино нового урожая.

Героон Энея и храм тринадцати алтарей были воздвигнуты к югу от городской стены Лавиния, к востоку же располагался еще один храм. В ходе раскопок в нем нашли около 60 статуй, в том числе четыре статуи Минервы, поэтому его часто называют храмом Минервы. Одна из статуй изображает богиню в сопровождении морского божества Тритона, что исследователи связывают с именем Тритония, которым иногда называют Афину-Минерву Вергилий. Возле храма было найдено множество керамических вотивных фигурок V века до н. э. Нашли археологи и две печи, где такие фигурки обжигались. Видимо, они производились на месте и продавались верующим, желавшим сделать посвящение.

Статуя Минервы Тритонии

То, что героон Энея, храм тринадцати алтарей и храм Минервы были построены за пределами стен Лавиния, означает, что это были культовые центры всего Лация. Помимо этого найдены следы культа Диоскуров, популярных в древней Италии благодаря греческому влиянию. На обнаруженной в Лавинии бронзовой табличке сохранилась посвятительная надпись: «Castorei Podlouqueique qurois» – «[божественным] юношам Кастору и Поллуксу». Слово qurois в данном случае представляет собой записанное архаичным латинским алфавитом греческое κούροις «юношам». Действовала в Лавинии и коллегия жриц-весталок. Помимо Рима, институт весталок существовал только в двух городах: Лавинии и Алба Лонге.

Со святилищами Лавиния связано предание о смерти Тита Татия, сабинского царя, ставшего соправителем Ромула. По словам Плутарха, родственники Татия однажды ограбили и убили послов из города Лаврента, отправлявшихся в Рим. Их соотечественники настаивали, чтобы правители Рима наказали убийц, но Татий всячески старался замять это дело. В конце концов, когда Ромул и Тит Татий отправились для совершения жертвоприношений в Лавиний, родные погибших разыскали их там и убили Татия, а Ромула с почетом проводили в Рим. Ромул отказался преследовать их, сказав, что «убийство искуплено убийством».

Наиболее ранние поселения на месте Лавиния возникли, по свидетельству археологов, XII веке до н. э. В VIII веке город значительно вырос и к VI веку достиг расцвета. К концу VI века до н. э. Лавиний контролировал территорию площадью примерно 164 квадратных километра и был пятым по размеру среди пятнадцати городов-государств древнего Лация, уступая Риму, Тибуру, Пренесте и Ардее. Когда позднее Лавиний вошел в состав Римской республики, он оказался среди городов, пользовавшихся особым статусом, например, его жители сразу в полной мере получили избирательное право. В V веке Лавиний пришел в некоторый упадок из-за разрушительного землетрясения. Со временем его все больше затмевал набирающий силу Рим.

После падения Западной Римской империи Лавиний окончательно был заброшен, хотя на его землях сохранялись сельские поселения. Около 1200 года на месте Лавиния возник укрепленный монастырь Пратика-ди-Маре. До XIV век она принадлежала ордену бенедиктинцев, а потом его в качестве крепости использовали различные знатные семейства Рима. В 1617 году крепостью завладел Маркантонио II Боргезе, с тех пор она остается в собственности рода Боргезе. На владельцев наложены обязательства по сохранению находящихся на их земле исторических памятников, но, с другой стороны, любые работы в археологической зоне и окружающем ее природном заповеднике требуют согласования с представителями Боргезе.

Ворота в Пратика-ди-Маре. Слева Кастелло Боргезе. За пределами снимка слева начинается зона раскопок. Музей Лавиния находится за спиной фотографа.

Из-за этого памятники древнего Лавиния долгое время оставались труднодоступными для любителей древности. Положение начало меняться в 2005 году, года был открыт Музей Лавиния. Теперь в результате нового соглашения между властями коммуны Помеция, семейством Боргезе и Археологическим управлением Рима для посетителей открыта и археологическая зона Лавиния.