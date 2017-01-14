До конца работы действующего президента США Барака Обамы осталась всего неделя. Как следует из официальных документов, размещенных на сайте правительства США, под занавес своего срока он снова продлил санкции против России из-за ситуации вокруг Украины.

Согласно его предыдущему распоряжению по этому вопросу, антироссийские санкции должны были действовать до 6 марта 2017 года, однако теперь они продлены еще на год. Это уже третье такое решение американского президента о продлении санкций, которое он объясняет необходимостью «продолжать режим чрезвычайного положения», введенный в марте 2014 года из-за событий, происходивших на Украине. «Действия и политика, из-за которых эти указы были приняты, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в одном из документов. В сопроводительном письме Барака Обамы для членов обеих палат конгресса он более конкретен и утверждает, что действия российского правительства, в частности, "аннексия Крыма и военные действия на Украине" все еще являются серьезной угрозой нацбезопасности США.

Другими документами Обама продлил действие санкций против Ирана, Кубы, Ливии, Зимбабве и Венесуэлы, а также против «террористов, которые угрожают сорвать мирный процесс на Ближнем Востоке».

Победа на президентских выборов миллиардера Дональда Трампа, более лояльного к России, уже не раз становилась поводом обсуждения скорой отмены санкций, так как избранный президент неоднократно говорил о своей готовности сотрудничать с Россией. Однако, как стало известно, в ближайшее время отмены антироссийских санкций можно не ждать. В интервью Wall Street Journal Трамп заявил, что ограничительные меры в отношении России еще какое-то время будут сохранены. В дальнейшем, возможно, эта ситуация изменится: «Если вы поладили и Россия нам помогает, то зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе», — сказал Дональд Трамп.

Сотрудничество с Россией — один из основных тезисов, использованных Трампом на выборах. Так, 6 января в своем Twitter, говоря о хороших отношениях с Россией, он написал, что «только глупые люди или дураки могут полагать, что это плохо!». Трамп пообещал также, что в период его правления Россия будет уважать США «намного больше, чем сейчас». А спустя несколько дней один из кандидатов на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон озвучил условие, при котором Крым будет признан российским. Так, по его словам, администрация нового президента США признает, что остров был воссоединен с Россией, в том случае, если удастся выработать соглашение, которое будет устраивать Украину.

Напомним также, что всего две недели назад, в конце декабря, Барак Обама ввел против России новые санкции. Причиной было названо вмешательство РФ в президентские выборы в США посредством кибератак и других действий российских хакеров. На этот раз в санкционные списки попали ФСБ, Главное управление Генштаба России и несколько компаний, которые, по мнению американского правительства, оказывали материальную поддержку киберпреступлениям спецслужб. Тогда же персонами нон-грата были объявлены сразу 35 российских дипломатов, которые покинули страну в установленные 72 часа.