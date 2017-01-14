14 января 2017, 11:40
Видео дня. Крушение истребителя на авиашоу в Таиланде
Во время авиашоу, посвященному Дню детей в Таиланде, разбился истребитель JAS 39 Gripen ВВС королевства. Пилот погиб, авиашоу отменили.
Крушение произошло в 9:27 по местному времени (5:27 мск) в городе Хатъяй провинции Сонгкхла. Во время демонстрации фигуры высшего пилотажа — маневра внезапной атаки — самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу и взорвался.
Аэропорт, на котором проходило шоу, закрыт.
Очевидец опубликовал видео падения самолета.
เครื่องบินตกที่กองบิน 56 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา #หาดใหญ่ #hatyai #twithy pic.twitter.com/WmRPmM0nHL— ยอดชายนายโหน่ง (@Inuynong) 14 января 2017 г.
На случай блокировки видео местными властями (они, как пишет Bangkok Post, рекомендовали убрать его из публичного просмотра), публикуем копию, сделанную российскими СМИ.
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