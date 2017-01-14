Видео дня. Крушение истребителя на авиашоу в Таиланде

Во время авиашоу, посвященному Дню детей в Таиланде, разбился истребитель JAS 39 Gripen ВВС королевства. Пилот погиб, авиашоу отменили.

Крушение произошло в 9:27 по местному времени (5:27 мск) в городе Хатъяй провинции Сонгкхла. Во время демонстрации фигуры высшего пилотажа — маневра внезапной атаки — самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу и взорвался.

Аэропорт, на котором проходило шоу, закрыт.

Очевидец опубликовал видео падения самолета.

На случай блокировки видео местными властями (они, как пишет Bangkok Post, рекомендовали убрать его из публичного просмотра), публикуем копию, сделанную российскими СМИ.