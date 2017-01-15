Лауреатами Национальной премии кинокритики и кинопрессы “Белый Слон” за 2016 год стали:

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

«Рай», режиссер А.Кончаловский

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ

Ю.Арабов. «Монах и бес»

ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА

А.Кончаловский. «Рай»

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА

А.Симонов. «Рай»

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА

А.Понкратов. «Дуэлянт»

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ

И.Демуцкий. «Ученик»

ЛУЧШАЯ ГЛАВНАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Н.Павленкова. «Зоология»

ЛУЧШАЯ ГЛАВНАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ

Т.Трибунцев. «Монах и бес»

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ 2 ПЛАНА

С.Брагарник. «Ученик»

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ 2 ПЛАНА

Б.Каморзин. «Монах и бес»

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-ДЕБЮТ

«Коллектор». Режиссер А.Красовский

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ «До любви», реж. А.Ковалев, «Кукушка», реж. Д.Великовская

ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «Слишком свободный человек», реж. В.Кричевская, М.Фишман

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЧЕРНЕНКО

«Вся наша надежда». Реж. Карен Геворкян

ПРЕМИЯ «СОБЫТИЕ ГОДА»

«В лучах солнца», «Родные». Реж. Виталий Манский.

ПРЕМИЯ МОЛОДЫХ КРИТИКОВ «ГОЛОС»

«УЧЕНИК»

ДИПЛОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЛОДЫХ КРИТИКОВ

Александру Сокурову - за гражданскую позицию

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА ГИЛЬДИИ

Евгения Тирдатова, «Рудольф Нуреев. Остров его мечты»

Фотографии Наташи Четвериковой

Иван Максимов

Елена Стишова и Вера Мусатова

Елена Стишова и Сергей Землянухин

Алексей Красовский

Марк Рудинштейн и Карен Геворкян

Борис Каморзин

Андрей Кончаловский

Вера Мусатова, Александр Миндадзе и Татьяна Муштакова

Виктор Матизеи и Евгений Гиндилис

Дина Великовская

Борис Каморзин

Наталья Павленкова

Тимофей Трибунцев

Илья Демуцкий

Алексей Красовский

Екатерина Тирдатова

Юрий Арабов

Елена Стишова, Александр Миндадзе и Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский

Борис Каморзин, Юрий Арабов, Екатерина Тирдатова