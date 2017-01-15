На следующей неделе, с 16 по 19 января, Украина проведет инспекцию района в Ростовской области. Это право ей дает Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года, и российская сторона удовлетворила соответствующий запрос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, площадь территории, которая будет проинспектирована, около 16 тысяч кв.км. Цель этой проверки — определить масштабы или подтвердить отсутствие военной деятельности в пределах конкретного района.

Для инспекции в Ростовскую область прибудут специалисты из Германии и Сербии. Немецкие инспекторы проведут проверку 252-го мотострелкового полка, расположенного в городе Богучар Воронежской области. Они должны будут убедиться в том, что информация о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники в этом полку достоверна. Кроме того, согласно Венскому документу, немецкие специалисты получат брифинги с информацией о военной деятельности на территории района, а также смогут посетить личный состав и основные системы ВВТ полка.

Инспекторы из Сербии займутся проверкой одного из районов в Московской области площадью около 3500 кв. км. Цель проверки аналогичная: сербские специалисты должны будут определить масштабы или подтвердить отсутствие военной деятельности в проверяемом районе. В ходе инспекции сербским специалистам будут предоставлены брифинги.

Два года назад, в феврале 2015, специалисты из Украины так же проводили проверку в Ростовской области, в результате которой убедились и признали, что Россия не ведет военную деятельность на этой территории, а положения Венского документа точно соблюдаются российскими сопровождающими лицами. Эксперт Ассоциации независимых военных политологов Александр Перенджиев тогда объяснял смысл этой проверки тем, что с помощью наблюдения на юге России инспекторы из Украины пытаются уличить российских военных в отправке оружия на Донбасс. При этом он отмечал и тот факт, что результаты проверки не предаются огласке, что невыгодно России: «Инспекторы ничего не находят, но информация не публикуется. Сами проверки остаются незамеченными как для рядового россиянина, так и для жителя Украины, чья пропаганда постоянно твердит об агрессии российских войск в Донбассе. Афиширование данных пошло бы на руку России», — цитирует его «Кавказский узел».

В 2015 году Украина также приняла участие в четырех совместных наблюдательных полетах над территорией РФ с военными наблюдателями из Швеции, Германии, США, Франции и Канады. Еще два раза инспекторы из Украины участвовали в наблюдательных полетах над территорией РФ в составе инспекционных групп Румынии, Великобритании и США в качестве гостевых инспекторов. Еще трижды представители Украины поучаствовали в наблюдательных полетах на территорией РФ совместно с группой наблюдателей из Канады и Великобритании в течение прошлого года.

Кроме Украины, в 2015 году Россию в рамках Венского документа инспектировала Турция совместно со специалистами из Нидерландов. Проверка проходила в Ростовской области и частично в Краснодарском крае на участке площадью 14 тысяч кв.км. В результате инспекции нарушений со стороны РФ снова не было найдено.

Согласно Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности, подписанному в 2011 году, государства, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ежегодно обмениваются информацией о своих военных силах в отношении военной организации, личного состава и основных систем вооружения и техники в зоне применения мер укрепления доверия и безопасности.

К тому же, согласно документу, каждое государство, входящее в ОБСЕ, вправе проводить инспекции на территории любого другого государства, так же входящего в ОБСЕ. При этом инспектирующее государство вправе может пригласить и другие государства-участники принять участие в инспекции. Такие проверки могут проводиться не больше трех раз в год, но не чаще одного раза в год от одного государства. Без форс-мажорных обстоятельств в инспекции на своей территории отказать нельзя, при этом принимающая сторона должна обеспечить инспекционную группу сопровождением, организовать въезд и беcпрепятcтвенное обcледование военных и других оборонных объектов, а также военно-морcких cудов, кораблей, военно-транcпортных cредcтв и летательных аппаратов.