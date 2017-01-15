В субботу, 15 января, в 20:54 мск с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии успешно прошел пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Изначально компанией SpaceX планировалось запустить ее 9 января, но ветреная погода и сильный дождь не позволили это сделать.

На этот раз в день пуска все прошло по плану, и первая ступень ракеты уже спустя восемь минут после старта успешно села на плавучую беспилотную платформу в Тихом океане. С помощью второй ступени ракеты-носителя были выведены на орбиту десять телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. Это положило начало формированию на орбите целой спутниковой сети Iridium, к 2018 году планируется запустить не менее 70 таких спутников.

Falcon 9 после отделения первой и второй ступеней

Это первый запуск Falcon 9 после того, как в сентябре прошлого года такая же ракета взорвалась во время тестирования. Сразу после инцидента сообщалось, что взрыв произошел в районе кислородного бака верхней ступени, позже причиной была названа трещина в системе подачи гелия во второй ступени. А спустя месяц, когда расследование причин неудачи шло уже полным ходом, в SpaceX даже предположили, что это могло быть дело рук конкурентов из компании United Launch Alliance (ULA). Подозрения были обусловлены странной активностью, которая была зафиксирована во время подготовки Falcon 9 к запуску на крыше здания-конкурента всего в 1,5 км от пусковой платформы. Однако, когда к делу подключилось управление специальных расследований ВВС США, то при осмотре крыши строения никаких следов возможной диверсии обнаружено не было.

Также неудача с запуском Falcon 9 произошла в июне 2015 года, когда ракета взорвалась через три минуты после старта. Помимо репутационных потерь, это обошлось компании в 260 миллионов долларов. Но было и достаточно успешных пусков Falcon 9, с помощью которых на МКС доставлялись самые разные грузы, и не исключено, что вскоре она окажется в числе устройств, обеспечивающих стабильную работу МКС. Прежде SpaceX разработал космический грузовой корабль Dragon, в 2012 году он стал первым коммерческим космическим кораблем в истории, который доставил груз на МКС и затем вернул груз на Землю.

Если Falcon 9 и Dragon будут включены в программу МКС, то с их помощью станет возможным отправка астронавтов в космос, сейчас для этих целей используются «Союзы». Вероятно, пока до этого еще далеко, так как нет гарантий безопасности того, что с Falcon 9 все будет в полном порядке, когда внутри будут люди.

Напомним также, что основатель SpaceX Илон Маск не раз говорил о своей главной цели — колонизации Марса. В сентябре он представил проект межпланетной транспортной системы ITS (Interplanetary Transport System) как раз для отправки людей на Красную планету. Предполагается, что за 50 лет там будет создано полностью автономное поселение, а результатом программы будет миллионная колония людей на Марсе. Для этого потребуется создание полноценной транспортной системы между планетами, которая позволит доставку 100 людей на Марс. Согласно проекту, продолжительность путешествия на Красную планету составит 80 дней, но со временем этот интервал сократится до 30 дней. В общей сложности программа может потребовать примерно 100 лет на реализацию.