Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
15 января 2017, воскресенье, 19:58
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
15 января 2017, 16:16
Ирина Яровая
Сергей Сухинин

Занимался ли Иисус йогой и пострадал ли бы он от закона Яровой?

Йога в Индии
Йога в Индии
фото: www.martinprihoda.com
Если бы Иисус был русским Богом, и его пришествие случилось бы в современное время, а ещё точнее, после того, как был принят закон Яровой, то ему бы очень сильно не поздоровилось, так же, как не поздоровилось программисту Дмитрию Угаю. Не будем глумиться и сравнивать фестиваль Ведалайф с Нагорной проповедью, но любой мало-мальски духовно ориентированный, человек, прослушав лекцию Дмитрия Угая, поймет, что как и в Нагорной проповеди, так и на фестивале Ведалайф присутствовали совершенно разные группы слушателей — начиная с тех, кто пришел в первый раз, заканчивая теми, кто серьезно интересуется духовностью и йогой.
 
Дмитрий говорил о йоге и ее глубоком мировоззрении в общих чертах и на общедоступном языке. Иисус во время своей Нагорной проповеди так же не стал открывать глубокие духовные истины, поведанные своим главным апостолам позже, а ограничился универсальными и очень важными призывами любить ближнего своего, не противиться злу, подставлять щеку, почитать Господа как отца своего, не судить дабы не быть судимым.
 
Мы, безусловно, не сравниваем этих двух личностей, но находим некоторое сходство в их ораторском искусстве. На своей лекции Дмитрий так же раскрывал универсальные, очень простые и понятные адекватному человеку постулаты. Но его арестовали. Арестовали во время лекции по доносу, который был составлен еще за пару дней до самого мероприятия. Теперь ему пытаются инкриминировать занятие «миссионерской деятельностью», как пространно формулирует это новопринятый закон.
  
Вернемся к Спасителю. Если бы Господь Иисус призывал сегодня стать его последователем, но не имел бы при себе удостоверения, подтверждающего его конкретную конфессиональную принадлежность, то его бы привлекли к административной ответственности, а затем, скорее всего, пытались бы осудить опять, обвинив еще и в «доведении до самоубийства» Иуды. Вам справедливо покажется, что это какой-то бред или абсурд, но это именно то, что происходит сегодня в нашей стране.
 
В прямом эфире радио «Соль» Дмитрий объясняет свою гражданскую позицию, в то время как некоторые блюстители закона плевать хотели на конституционные права граждан, говоря, что надо защитить россиян от тех, кто проповедует что-либо без ксив. Типа: «Зарегистрируйся, получи лицензию и спокойно скупай/продавай души и свечки», — иными словами, Царствие небесное должно быть четко поделено на Земле, со всеми вытекающими последствиями: территориальные и зональные дистрибьюторы, франчайзеры и конкуренты, искренние стремящиеся монополизировать рынок душ, причем, достаточно жесткими методами.
 
Таким образом Христу бы сначала впаяли несколько административок, а потом бы и уловку. Ну, а распинали бы его, конечно, в прямых эфирах хорошо прокачанные масс-медиа группы, принадлежащие холдингу «Понтий Пилат и Ко.», под улюлюканье толпы, которая так искренне верит и поклоняется зомбоящику.
 
Думаю следует запретить и сжечь «Мастера и Маргариту» Булгакова
как миссионерскую книгу, ну а по ходу еще изъять «Великого Инквизитора» Достоевского, да и Толстого до кучи, чтобы их точно не включили в уроки по светской этике.
 
Мы все это уже проходили и слышали. В особенности те, кто любили уроки истории, помнят последние эпизоды из жизни Сократа, которого приговорили к смертной казни по ложному обвинению двое почтенных горожан. Обвинение звучало, примерно, как закон Яровой: «Богов подобающим образом не чтит, молодежь растлевает». Как известно, Сократ отказался от адвокатов и защищал себя сам. В свою защиту он привел три, довольно интересных, аргумента: «Во-первых, те, кто обвиняет меня в бездуховности, сами лишены какой-либо духовности и никогда ею не интересовались. Во-вторых, если бы я действительно причинил вред молодежи, то либо сама молодежь, либо ее родственники, наверняка, пожаловались бы на меня. И в-третьих, я не почитаю богов так, как это делаете вы, потому что вижу, что великие авторы прошлого дают более глубокие идеи об устройстве мироздания, о сферических формах небесных светил, и о том, что божества многочисленных планет это не просто Венера или Юпитер, а более тонкие сущности». Но это все казалось излишне сложным для его современников.
 
Конечно, у Сократа была возможность воспользоваться альтернативным смертной казни приговором (законы того времени позволяли это). Но Сократ не захотел идти на поводу у, так называемых, судей. Тогда ему был задан вопрос, что бы он мог предложить взамен смертному приговору, которого так жаждали его обвинители. Сократ спокойно ответил, что за вклад в просвещение общества его стоит наградить бесплатным обедом, коим одаривают олимпийских чемпионов, ведь олимпийцы радовали общество своими победами, так же и он всю жизнь стремился привести человека к радости самопознания, постижения собственного «я», а потому то же заслуживал бесплатной пищи от общества. 
 
Суд был возмущен. Началось голосование. По закону того времени подсчет голосов осуществлялся по камешкам, которые собравшиеся клали в одну из двух чаш. Естественно, почтенные горожане-обвинители заранее подготовились к этому делу и пригласили большое количество своих сторонников, желающих ублажить сильных мира сего и поддержать их праведный гнев. В итоге, Сократ собрал 500 голосов, в то время как против него насчиталось 513 камешков.
 
Результат удовлетворил Сократа. Он с удивлением радовался тому, что почти половина общества разделяет его идеи, хотя полагал поначалу, что мыслящих людей гораздо меньше… Казнь состоялась. Сократ выпил яд, выдержав перед этим прекрасную речь о бессмертии души.
 
По новому закону Яровой перед смертью его бы еще заставили заплатить штраф за административное правонарушение, чтобы он мог отойти в мир иной с «чистой совестью». Но что такое штраф, если великие, без особых сомнений, отдавали за истину свою жизнь. Ведь жизнь во лжи и невежестве это не жизнь, позорное существование.
 
Так и священник Мень был зверски убит за свое альтернативные мировоззрения. И это не тысячи или две тысячи лет назад, а сегодня — здесь и сейчас… Иисус, альтернативный проповедник без юридического лица, не сильно угодный фарисеям и книжникам, Булгаков, Сократ, Мень, многие другие. Станет ли Дмитрий Угай следующим в этом списке жертв — в списке тех, кто любит искать смысл жизни.
 
 
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Дмитрий Песков
Песков назвал мнение Трампа о кибератаках ошибочным
Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг
Глава IBU отверг антироссийскую направленность письма о допинге
Российская военно-морская база в Тартусе
СМИ сообщили о сохранении Россией двух военных объектов в Сирии
Семен Павличенко
Российские саночники выиграли золото и серебро в спринте на этапе КМ
Наталья Матвеева и Юлия Белорукова
Российские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ
19:40 Глава ЦРУ обиделся на Трампа
19:15 На реке в Краснодарском крае нашли тело одного из пропавших детей
19:04 Песков назвал мнение Трампа о кибератаках ошибочным
18:42 Российские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ
18:24 Звонок о бомбе на рынке в Москве оказался ложным

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Светлана Сорокина
Светлана Иннокентьевна Сорокина
15 января 1957 года родилась Светлана Сорокина, журналист, теле- и радиоведущая.
18:10 Российские саночники выиграли золото и серебро в спринте на этапе КМ
17:54 На реке в Краснодарском крае пропали подростки
17:31 Глава IBU отверг антироссийскую направленность письма о допинге
17:05 Рынок в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
16:59 День снега на Сахалине перенесли из-за снегопада
16:39 Патрушев отметил рост попыток кибератак на российские системы
16:17 Песков опроверг ведение переговоров о встрече Путина и Трампа
15:49 Иран отверг пересмотр соглашения по своей ядерной программе
15:21 Российское посольство прокомментировало слухи о встрече Путина и Трампа
14:47 Создателей «Шерлока» обеспокоила утечка новой серии в русской озвучке
14:10 Владимир Маркин написал новую книгу
13:51 Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards
13:30 Более 170 биатлонистов потребовали от IBU разобраться с допинг-скандалом
13:07 СМИ сообщили о сохранении Россией двух военных объектов в Сирии
12:42 Президент Филиппин пригрозил введением военного положения
12:36 Росгидромет продлил штормовое предупреждение в столичном регионе
12:19 В Петербурге началась проверка по факту кончины солиста Мариинского театра
11:53 В Домодедово пассажирский самолет столкнулся с погрузчиком
11:35 Путина попросили одолеть коррупцию в Мексике
11:15 Семь граждан Киргизии погибли в ДТП под Саратовом
11:00 В Китае ввели обязательную регистрацию магазинов мобильных приложений
10:41 СМИ назвали iPhone и iPad причиной крушения лайнера EgyptAir
10:26 Из Таиланда эвакуировали впавшего в кому российского режиссера
10:10 В московских аэропортах отменены десятки рейсов
09:51 СМИ допустили выход Великобритании из единого рынка ЕС
09:39 МИД Польши обвинил главу Евросовета в призывах к антипольской политике
09:20 Запуск самой маленькой ракеты в мире закончился неудачей
09:05 Представитель Трампа опроверг слухи о встрече с Путиным в Исландии
08:57 Кадыров рассказал о задержании скрывавшегося в Чечне террориста
08:49 Россия разрешила Украине военную инспекцию в Ростовской области
08:34 Вице-премьер Южной Осетии назвал возвращение Кокойты невозможным
14.01 21:12 Появилось видео с места аварии автобуса в Карелии
14.01 20:55 Хирург предложил Минобороны инвестировать в его патриотический парк
14.01 20:35 Трамп сообщил о признании компромата на него фальшивкой
14.01 20:17 Россия и Турция поспорили о приглашении США в Астану
14.01 20:02 Актрису «Театра.doc» задержали за слишком реалистичную игру
14.01 19:49 Российская лыжница победила в спринте на Кубке мира
14.01 19:37 При падении с высотки в «Москва-Сити» разбился мужчина
14.01 19:12 Россиянин победил в «Дакаре» в классе квадроциклов
14.01 18:57 В Москве начали отпускать участников «антикризисного схода»
14.01 18:44 Россияне победили в ралли «Дакар» на грузовиках
14.01 17:02 На Чистых прудах задержали десятки митингующих
14.01 16:37 Литва установит забор на границе с Калининградом
14.01 16:19 Французский гонщик помог россиянке поднять мотоцикл на ралли «Дакар»
14.01 15:59 Более 80% опрошенных американцев посчитали Россию угрозой
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.