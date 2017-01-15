Если бы Иисус был русским Богом, и его пришествие случилось бы в современное время, а ещё точнее, после того, как был принят закон Яровой, то ему бы очень сильно не поздоровилось, так же, как не поздоровилось программисту Дмитрию Угаю. Не будем глумиться и сравнивать фестиваль Ведалайф с Нагорной проповедью, но любой мало-мальски духовно ориентированный, человек, прослушав лекцию Дмитрия Угая, поймет, что как и в Нагорной проповеди, так и на фестивале Ведалайф присутствовали совершенно разные группы слушателей — начиная с тех, кто пришел в первый раз, заканчивая теми, кто серьезно интересуется духовностью и йогой.

Дмитрий говорил о йоге и ее глубоком мировоззрении в общих чертах и на общедоступном языке. Иисус во время своей Нагорной проповеди так же не стал открывать глубокие духовные истины, поведанные своим главным апостолам позже, а ограничился универсальными и очень важными призывами любить ближнего своего, не противиться злу, подставлять щеку, почитать Господа как отца своего, не судить дабы не быть судимым.

Мы, безусловно, не сравниваем этих двух личностей, но находим некоторое сходство в их ораторском искусстве. На своей лекции Дмитрий так же раскрывал универсальные, очень простые и понятные адекватному человеку постулаты. Но его арестовали. Арестовали во время лекции по доносу, который был составлен еще за пару дней до самого мероприятия. Теперь ему пытаются инкриминировать занятие «миссионерской деятельностью», как пространно формулирует это новопринятый закон.

Вернемся к Спасителю. Если бы Господь Иисус призывал сегодня стать его последователем, но не имел бы при себе удостоверения, подтверждающего его конкретную конфессиональную принадлежность, то его бы привлекли к административной ответственности, а затем, скорее всего, пытались бы осудить опять, обвинив еще и в «доведении до самоубийства» Иуды. Вам справедливо покажется, что это какой-то бред или абсурд, но это именно то, что происходит сегодня в нашей стране.

В прямом эфире радио «Соль» Дмитрий объясняет свою гражданскую позицию, в то время как некоторые блюстители закона плевать хотели на конституционные права граждан, говоря, что надо защитить россиян от тех, кто проповедует что-либо без ксив. Типа: «Зарегистрируйся, получи лицензию и спокойно скупай/продавай души и свечки», — иными словами, Царствие небесное должно быть четко поделено на Земле, со всеми вытекающими последствиями: территориальные и зональные дистрибьюторы, франчайзеры и конкуренты, искренние стремящиеся монополизировать рынок душ, причем, достаточно жесткими методами.

Таким образом Христу бы сначала впаяли несколько административок, а потом бы и уловку. Ну, а распинали бы его, конечно, в прямых эфирах хорошо прокачанные масс-медиа группы, принадлежащие холдингу «Понтий Пилат и Ко.», под улюлюканье толпы, которая так искренне верит и поклоняется зомбоящику.

Думаю следует запретить и сжечь «Мастера и Маргариту» Булгакова

как миссионерскую книгу, ну а по ходу еще изъять «Великого Инквизитора» Достоевского, да и Толстого до кучи, чтобы их точно не включили в уроки по светской этике.

Мы все это уже проходили и слышали. В особенности те, кто любили уроки истории, помнят последние эпизоды из жизни Сократа, которого приговорили к смертной казни по ложному обвинению двое почтенных горожан. Обвинение звучало, примерно, как закон Яровой: «Богов подобающим образом не чтит, молодежь растлевает». Как известно, Сократ отказался от адвокатов и защищал себя сам. В свою защиту он привел три, довольно интересных, аргумента: «Во-первых, те, кто обвиняет меня в бездуховности, сами лишены какой-либо духовности и никогда ею не интересовались. Во-вторых, если бы я действительно причинил вред молодежи, то либо сама молодежь, либо ее родственники, наверняка, пожаловались бы на меня. И в-третьих, я не почитаю богов так, как это делаете вы, потому что вижу, что великие авторы прошлого дают более глубокие идеи об устройстве мироздания, о сферических формах небесных светил, и о том, что божества многочисленных планет это не просто Венера или Юпитер, а более тонкие сущности». Но это все казалось излишне сложным для его современников.

Конечно, у Сократа была возможность воспользоваться альтернативным смертной казни приговором (законы того времени позволяли это). Но Сократ не захотел идти на поводу у, так называемых, судей. Тогда ему был задан вопрос, что бы он мог предложить взамен смертному приговору, которого так жаждали его обвинители. Сократ спокойно ответил, что за вклад в просвещение общества его стоит наградить бесплатным обедом, коим одаривают олимпийских чемпионов, ведь олимпийцы радовали общество своими победами, так же и он всю жизнь стремился привести человека к радости самопознания, постижения собственного «я», а потому то же заслуживал бесплатной пищи от общества.

Суд был возмущен. Началось голосование. По закону того времени подсчет голосов осуществлялся по камешкам, которые собравшиеся клали в одну из двух чаш. Естественно, почтенные горожане-обвинители заранее подготовились к этому делу и пригласили большое количество своих сторонников, желающих ублажить сильных мира сего и поддержать их праведный гнев. В итоге, Сократ собрал 500 голосов, в то время как против него насчиталось 513 камешков.

Результат удовлетворил Сократа. Он с удивлением радовался тому, что почти половина общества разделяет его идеи, хотя полагал поначалу, что мыслящих людей гораздо меньше… Казнь состоялась. Сократ выпил яд, выдержав перед этим прекрасную речь о бессмертии души.

По новому закону Яровой перед смертью его бы еще заставили заплатить штраф за административное правонарушение, чтобы он мог отойти в мир иной с «чистой совестью». Но что такое штраф, если великие, без особых сомнений, отдавали за истину свою жизнь. Ведь жизнь во лжи и невежестве это не жизнь, позорное существование.

Так и священник Мень был зверски убит за свое альтернативные мировоззрения. И это не тысячи или две тысячи лет назад, а сегодня — здесь и сейчас… Иисус, альтернативный проповедник без юридического лица, не сильно угодный фарисеям и книжникам, Булгаков, Сократ, Мень, многие другие. Станет ли Дмитрий Угай следующим в этом списке жертв — в списке тех, кто любит искать смысл жизни.

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