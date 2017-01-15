Петицию под заголовком Intervención Rusa en México para eliminar el mal gobierno (Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства) разместил на сайте Change.org некий Freppo Sovietico из Мексики. Автор заявляет, что «политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем состоянии за всю историю», страна «истекает кровью от такого грабежа и таких крыс».

Freppo Sovietico утверждает: «Нам нужен кто-то, кто способен остановить этих коррумпированных мексиканских политиков, которые отдают и воруют все», причем расцвет коррупции в Мексике на руку сопредельным США: «Американские империалисты и ООН не делают ничего, кроме того, распространяют шокирующие новости». Под занавес автор обращения заявляет: «Владимир Путин, ты нужен Латинской Америке».

На момент публикации данного материала петиция собрала немногим более 6 тысяч подписей – результат не особо впечатляющий. Да и в случае более активного отклика интернет-пользователей на призыв Freppo Sovietico, скорее всего, максимум чего можно было бы ожидать – устного комментария представителя президента РФ Дмитрия Пескова.

Борьба с коррупцией (или не борьба, а потворствование, как утверждает автор петиции) – одно из направлений внутренней политики государства. Решение о том, какими методами и инструментами его реализовывать (и реализовывать ли вообще), является исключительной прерогативой властных структур, в данном случае, Мексики. Любое мало-мальски активное вмешательство другого государства является нарушением суверенитета.

Это указано и в ст. 5 Конвенции ООН против коррупции, самого масштабного международного документа по рассматриваемой проблеме: «Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством».

Целая глава Конвенции посвящена международному сотрудничеству – взаимодействию государств в борьбе с коррупцией. Однако там подчеркивается, что приматом остается национальное законодательство и правоприменительная практика: «Когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией».

Страны-участницы Конвенции ООН против коррупции по состоянию на 12.12.2016

Примечательно, что для подписания данная Конвенция была открыта именно в Мексике – на Политической конференции высокого уровня в Мериде 9 декабря 2003 года. 9 декабря было объявлено Международным днем борьбы с коррупцией, а Конвенцию впоследствии ратифицировали и Мексика (20 июля 2004 года), и Россия (9 мая 2006 года). Соответственно, изложенные в Конвенции принципы безоговорочно принимают в качестве обязательных обе страны – и тут уже не имеет значения, сколько подписантов наберет петиция мексиканца.

Эксперты предлагают рассматривать сам факт обращения к российскому президенту для решения внутренних проблем другого государства как признание за Россией статуса игрока, способного переломить ход ситуации. Политолог Александр Асафов заявил ФБА «Экономика сегодня», что «после последних событий Россия, действительно, в глазах третьих стран стала восприниматься как некая сила, которая может изменить сложившийся порядок вещей, который не устраивает граждан какой-либо страны».

Речь идет «не о политической элите и лидерах мнений, а именно о простых жителях разных стран, которые обсуждают политику в интернете», уточняет политолог. Асафов указывает: «Среди них существует очень давнее и прочное убеждение, что Путин – сильный лидер, его приводят в пример. И сама их увлеченность российской политикой на самом деле удивляет. Такое явление наблюдается в Америке, в Европе. Причем – что странно – это чаще всего происходит в странах, которые в политическом поле являются оппонентами России».

Самое забавное, что верящие в сильного лидера Путина мексиканцы живут в стране с индексом восприятия коррупции 35, что соответствует 95-му месту в рейтинге Transparency International, а в самой России индекс составляет лишь 29 (119-е место, уровень Гайаны и Сьерра-Леоне). Данные приведены за 2015 год, публикация индекса за 2016 год запланирована на 25 января.

Видимо, коррупция волнует россиян не так сильно, как мексиканцев. Во всяком случае, в ходе опроса ВЦИОМ под занавес 2016 года лишь 8% респондентов назвали коррупцию в числе главных проблем России.