Остатки сладки

В споре между двумя госкомпаниями — «Транснефтью» и «Роснефтью» — появляются новые подробности. В пятницу глава трубопроводной госмонополии Николай Токарев выступил с резкими заявлениями, говоря о неправомерности решения суда по обеспечительным мерам и о недовольстве «Роснефти» тарифами на прокачку сырья в Казахстан.

Как отмечают эксперты, в действительности предмет спора довольно простой: каждый год «Транснефть» на собственное усмотрение, ни чем не обосновывая, устанавливает нормативы потерь при транспортировке нефти. Это, в свою очередь, не устраивает «Роснефть», что каждый год приводит к конфликту при заключении договора. Мирно его разрешить не удалось, и через суд «Роснефть» смогла получить гарантию, что «Транснефть» не перекроет трубу, чтобы таким образом добиться подписания договора на собственных условиях. Решение суда о таких обеспечительных мерах не устроило трубопроводную госмонополию, и ею была подана жалоба в Верховный суд.



Но дело не только в этом. Как отмечает член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев в своей колонке на lenta.ru, «Роснефть» и другие клиенты «Транснефти» недовольны еще и практикой изъятия из трубы остатков нефти и нефтепродуктов. То есть таким образом ежегодно госкомпания по транспортировке получает примерно миллион тонн нефти, что сопоставимо с серьезным месторождением, в разработку которого «Транснефти» не приходится вкладывать никаких средств и даже платить налоги. Помимо нефти, она имеет еще и десятки тысяч тонн нефтепродуктов, которые даже перерабатывать не нужно, что для нее еще более выгодно.

По мнению Танкаева, сейчас «Роснефть» фактически пытается добиться возвращения к модели, действовавшей в советское время, когда остатки нефти возвращались клиентам трубопровода. Для этого предлагается формула, по которой будет рассчитываться объем остатков, возвращаемых пользователю. В таком случае изъятие и присвоение нефти, которое некоторые эксперты сравнивают с хищением, станет невозможно. Вероятно, именно поэтому глава «Транснефти» так недоволен принятыми обеспечительными мерами, ведь теперь компания осталась без серьезного козыря: угрозы перекрыть трубу, с помощью которых госмонополия обеспечивала себе лояльность клиентов, могут уйти в прошлое.



Политолог Алексей Мухин в материале для «Независимой газеты» высказал мнение, что многие не столь крупные нефтяные компании долгое время закрывали глаза на недостатки сотрудничества с «Транснефтью», стараясь не усложнять себе работу и взаимоотношения с транспортным монополистом, так как опасались, что в дальнейшем это приведет к проблемам. По той же причине «Транснефть» все еще обеспечивает себя бесплатной нефтью, оставшейся в трубе от клиентов. В том случае если Роснефть выиграет иск об обеспечении имущественных интересов, будет сделан первый шаг к изменению этой ситуации.

"Шантаж отказом от трубы — мощное оружие «Транснефти», призванное вызвать страх и лояльность клиентов, более осторожных, чем «Роснефть», - отмечает Танкаев. - Судебное решение — прецедент, лишающий «Транснефть» этого оружия. И тогда плакал такой хороший, уникальный, беспрецедентный бизнес!!!"

Наверное, из-за этого и странные, если не сказать больше, обвинения Токарева в отношении «Роснефти» в давлении на суд. «Когда двое спорят и у одного нет аргументов, в ход идут разные методы. Я бы посоветовал господам из «Роснефти» разобраться со своими проблемами», — заявил Токарев журналистам. "Самое смешное, - продолжает Танкаев, - что Токарев уже сам «разобрался» с проблемами. Потому как юридическая команда «Роснефти», занимавшиеся исками к «Транснефти» и, собственно, пускавшая в ход «разные методы», по выражению Токарева, в полном составе работает теперь у него, то есть «господа из "Роснефти"» теперь являются «господами из "Транснефти"». И Токарев волен, ни в чем себе не отказывая, обрушивать на них свой начальственный гнев".

Говоря о недовольстве «Роснефти» тарифами, Токарев упомянул успехи компании в восточном направлении, сказав, что здесь «Роснефть» в шоколаде», однако эксперты подчеркивают, что впечатляющие объемы сырья, направляемого в АТР — это результат серьезной работы топ-менеджмента «Роснефти». Ведь именно она не так давно завоевала китайский рынок, и даже в этом году уже договорилась о дополнительных поставках в объеме 56 миллионов тонн нефти в ближайшие семь лет.

"А активно пользоваться» этой нефтью намерена как раз инфраструктурная монополия «Транснефть», - пишет Танкаев.

По его мнению, «в шоколаде» находится не «Роснефть», а именно «Транснефть», и шоколад этот — чужой.