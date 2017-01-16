«Единая Россия» на предстоящем 21-22 января съезде не будет менять процедуру предварительного голосования и настаивать на том, чтобы все региональные отделения проводили открытые праймериз перед губернаторскими выборами — а выбирать глав предстоит, по крайней, мере в 14 регионах.

В руководстве «Единой России», по данным «Коммерсанта», признают, что многие губернаторы «морально не готовы» к «дополнительным усилиям в кампании». Пока про открытые праймериз говорят только в 3 регионах из 14 — в Ярославской и Калининградской областях, а также в Бурятии.

Праймериз перед губернаторскими выборами в Архангельской области. 2015 ЕР

Сейчас партийные правила предусматривают четыре модели предварительного голосования, отличаются они степенью вовлеченности граждан в праймериз. В первой модели голосовать могут все, кто имеет право голоса на выборах. Во второй модели прийти на праймериз также должны все, но прежде от них требуется зарегистрироваться. Третья модель предусматривает, что выборщиками становятся только члены партии власти и члены лояльных ей общественных организаций, по четвертой модели право голоса есть исключительно у членов партии.

В положении о праймериз прописано, что модель голосования выбирает региональное отделение партии, но уже бывали случаи, когда федеральное руководство партии рекомендовало регионам принять те или иные решение и они соглашались. Теперь же источник «Коммерсанта» в федеральном руководстве партии заявил, что особых рекомендаций по предпочтительным моделям для губернаторских выборов не будет.

При этом, по данным «Газеты.ru», на предстоящем на съезде высший совет «Единой России», скорее всего, покинут губернаторы, показавшие результаты ниже, чем средний результат партии по стране. Под угрозой главы Астраханской, Мурманской, Магаданской, Самарской областей и Хабаровского края.

Ключевым критерием отсева будет результат партии на прошедших думских выборах на возглавляемой территории — 54,2%. Губернаторы, состоящие в высшем совете и получившие при этом меньший процент, скорее всего, лишатся своих партийных постов. Таким образом в регионы будет отправлен недвусмысленный сигнал о том, каких именно результатов от них ждут в Москве.

Предварительное голосование в Иркутской области ЕР

При этом, как пишут «Известия», в городах Свердловской, Липецкой и Иркутской областей могут отказаться от партийных списков на выборах муниципального уровня и полностью перейти на мажоритарную систему — то есть выборов по одномандатным округам. Причем делается это несмотря на то, что в руководстве «Единой Россия», по данным издания, не поддерживают повсеместный отказ от смешанной системы. Во всяком случае, член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Селиверстов заявил, что ЕР не видит необходимости в переходе к строго мажоритарной системе в городах с населением более 100 тысяч человек, поскольку это может снизить роль партий в субъектах федерации.