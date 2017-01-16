«Не было такой и не будет»
Опознаны останки более чем 70 погибших при падении Ту-154 в Черное море, в том числе останки Елизаветы Глинки. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. В соцсетях вспоминают Доктора Лизу.
Катастрофа произошла 25 декабря 2016 года, вскоре после того, как самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России, после дозаправки вылетел из Сочи. На борту самолета находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова, съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда» и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Все они погибли.
Причина крушения самолета пока не установлена. Одной основных версий до сих пор остается версия о технической неисправности самолета. Версию о теракте на борту следствие к настоящему времени считает несостоятельной. Расследование и идентификация погибших были затруднены, поскольку самолет упал в море и его обломки, также как и останки людей, нужно было еще поднять на поверхность.
Опознать останки удалось главным образом благодаря ДНК-экспертизе. Теперь тела опознанных могут быть захоронены. Похороны Елизаветы Глинки, по сообщениям СМИ, назначены на 16 января.
«Слава Богу, что нашли. Вечная память», пишет пользователь Наталья Воробьева из Омска. «Вечная память... как не хочется все ещё верить....», пишет пользователь Анна Портман из Санкт-Петербурга, ныне проживающая в Карлсруэ (Германия). «Царствие небесное! Вечная и светлая память доктору Лизе! Соболезную всем, кто переживает за смерть этого удивительного Человека!», пишет пользователь Наталья Быстрова из Мурманска.
Пользователь Наталья Васильева из Сочи, вспоминая о Елизавете Глинке, цитирует ее собственные слова:
«"Однажды у меня на руках умирал от рака священник — человек, который сам утешал других всю свою жизнь. Я спросила его: какой грех самый большой? А он ответил: «Самый большой грех — обидеть слабого». Почему? «Потому что это легче всего сделать…» Эта мысль меня поразила — самый тяжкий грех сделать легче всего… Передайте эти слова детям. "
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"Самое главное право – это право на жизнь. В это не простое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Завтра (9 декабря – прим.ред.) я лечу в Донецк, оттуда в Сирию. Также как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью, мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми. Потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия", - сказала Елизавета Глинка в своем последнем публичном выступлении.
Вечная память Великому человеку...»
«Елизавета Глинка основала фонд "Справедливая помощь" в 2007 году. Он помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Кроме того, волонтеры фонда каждую неделю раздают еду и лекарства бездомным на Павелецком вокзале, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь», напоминает пользователь Дмитрий Грундан.
Пользователь Николай Моисеев из Светлогорска, президент Благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства имени Святителя Николая Чудотворца, вспоминая о Докторе Лизе, приводит отрывок из ее интервью, где она рассказывает об особенностях помощи бездомным и о том, как относятся к ее деятельности:
«"Я пытаюсь их похоронить по-человечески. Потому что, много лет работая с бездомными, я слышу от них одну и ту же просьбу: похороните меня по-человечески. Это очень странно, но это так. Они крайне редко просят еще чего-нибудь, кроме как поесть. Но когда мы общаемся больше двух-трех месяцев, я спрашиваю: «Что тебе вообще надо?» Он отвечает: «Лиза, закопай меня как человека». Причем солидно так говорит. «С крестом похорони, забери из морга, одень по-человечески, и чтобы в могиле, чтобы не в общей, не под номером».
Меня неоднократно просили перестать кормить. Писали письма, говорили, что я засоряю культурное наследие... Какой-то чиновник у меня был, упрекнул: «Вам и не хватает, потому что вы не отказываете никому». Я ответила: «А как можно отказывать человеку в куске хлеба? И еще спрашиваете, почему они идут ко мне и не идут к вам?» Этот подход страшно раздражает чиновников.
Мы раздражаем, потому что не молчим. Потому что относимся к людям, как к людям, а не как к третьему сорту. А они стараются сделать так, чтобы их не было.
Еще говорят, что я пиарюсь. Что моя деятельность — откровенный пиар... Когда я прихожу в приличное общество, собравшиеся в порядке светской беседы интересуются: «Ты с помойки?» Я говорю: «Нет, сегодня нет». Вот и весь пиар»
Сын Елизаветы Глинки Илья Швец поделился ссылкой на видеоролик – мультфильм Ксении Симоновой, созданный в технике рисования песком и посвященный его матери. Мультфильм, носящий название «Не было такой и не будет» (по названию песни Бориса Гребенщикова, которая стала его музыкальным сопровождением), заканчивается видеозаписью с детьми, которые благодарят «Доктора Лизу» за помощь.
«Помощь 'не нашим детям' - не основная для Доктора, но в репортажах/статьях про неё мало или почти не говорят об этом. А я видела сама, как она общалась с 'бомжами', как она находила для каждого такие слова, от которых у них что-то щёлкало в пропитом мозгу и они начинали реагировать, старались понять и ответить ей. Помогать бомжам, неизлечимо больным сидящим в тюрьмах, псих больным и тд – это не то же, что помогать неизлечимо больным детям, или даже собакам, кошкам, не сравнивайте.
Я ловила, носила на руках животных, превращённых в месиво из костей, мяса, крови, после этого была в моче, гное, кале, крови этих несчастных.
НО.
Мы с вами не станем обрабатывать гниющего бездомного человека, не сможем обнять его, побрезгуем просто прикоснуться или подойти близко к нему», – так вспоминала о Елизавете Глинке пользователь Наталья Юницына из Москвы.
После гибели Доктора Лизы на сайте Change.org появилась петиция об учреждении государственной награды имени Елизаветы Глинки. В петиции, адресованной на имя президента Российской Федерации, содержится просьба учредить такую премию и присуждать ее «за крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов».
К настоящему моменту петицию подписали свыше 160 тысяч человек. «Это будет лучшая память о докторе Лизе», – высказала мнение Ольга Коссаковская, заместитель главного врача областной больницы №2 Ростовской области.
В Госдуме, по сообщению газеты «Московский комсомолец», поддержали идею учреждения премии. «Потому что таких, как Глинка – мало. Таким образом, можно будет почтить ее память и по крайней мере поддерживать тех, кто идет по тому же пути – занимается благотворительностью», – приводит интернет-издание m24 заявление первого зампредседателя комитеты Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.
По последним данным, прощание с журналистами Первого канала и НТВ, погибшими при крушения Ту-154, как и прощание с Елизаветой Глинкой, пройдет 16 января. Она состоится в телецентре «Останкино».