Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 января 2017, понедельник, 11:48
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
16 января 2017, 10:14
авиакатастрофа благотворительность Минобороны
Ольга Зайцева

«Не было такой и не будет»

Цветы у здания Академического ансамбля песни и пляски Российской армии в связи крушением самолета Ту-154
Цветы у здания Академического ансамбля песни и пляски Российской армии в связи крушением самолета Ту-154
Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Опознаны останки более чем 70 погибших при падении Ту-154 в Черное море, в том числе останки Елизаветы Глинки. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. В соцсетях вспоминают Доктора Лизу.

Катастрофа произошла 25 декабря 2016 года, вскоре после того, как самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России, после дозаправки вылетел из Сочи. На борту самолета находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова, съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда» и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Все они погибли.

Причина крушения самолета пока не установлена. Одной основных версий до сих пор остается версия о технической неисправности самолета. Версию о теракте на борту следствие к настоящему времени считает несостоятельной. Расследование и идентификация погибших были затруднены, поскольку самолет упал в море и его обломки, также как и останки людей, нужно было еще поднять на поверхность.

Опознать останки удалось главным образом благодаря ДНК-экспертизе. Теперь тела опознанных могут быть захоронены. Похороны Елизаветы Глинки, по сообщениям СМИ, назначены на 16 января.

 
Работы на месте крушения ТУ-154. / Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

«Слава Богу, что нашли. Вечная память», пишет пользователь Наталья Воробьева из Омска. «Вечная память... как не хочется все ещё верить....», пишет пользователь Анна Портман из Санкт-Петербурга, ныне проживающая в Карлсруэ (Германия). «Царствие небесное! Вечная и светлая память доктору Лизе! Соболезную всем, кто переживает за смерть этого удивительного Человека!», пишет пользователь Наталья Быстрова из Мурманска.

Пользователь Наталья Васильева из Сочи, вспоминая о Елизавете Глинке, цитирует ее собственные слова:

«"Однажды у меня на руках умирал от рака священник — человек, который сам утешал других всю свою жизнь. Я спросила его: какой грех самый большой? А он ответил: «Самый большой грех — обидеть слабого». Почему? «Потому что это легче всего сделать…» Эта мысль меня поразила — самый тяжкий грех сделать легче всего… Передайте эти слова детям. "

и

"Самое главное право – это право на жизнь. В это не простое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Завтра (9 декабря – прим.ред.) я лечу в Донецк, оттуда в Сирию. Также как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью, мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми. Потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия", - сказала Елизавета Глинка в своем последнем публичном выступлении.

 
Елизавета Глинка. / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Вечная память Великому человеку...»

«Елизавета Глинка основала фонд "Справедливая помощь" в 2007 году. Он помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Кроме того, волонтеры фонда каждую неделю раздают еду и лекарства бездомным на Павелецком вокзале, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь», напоминает пользователь Дмитрий Грундан.

Пользователь Николай Моисеев из Светлогорска, президент Благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства имени Святителя Николая Чудотворца, вспоминая о Докторе Лизе, приводит отрывок из ее интервью, где она рассказывает об особенностях помощи бездомным и о том, как относятся к ее деятельности:

«"Я пытаюсь их похоронить по-человечески. Потому что, много лет работая с бездомными, я слышу от них одну и ту же просьбу: похороните меня по-человечески. Это очень странно, но это так. Они крайне редко просят еще чего-нибудь, кроме как поесть. Но когда мы общаемся больше двух-трех месяцев, я спрашиваю: «Что тебе вообще надо?» Он отвечает: «Лиза, закопай меня как человека». Причем солидно так говорит. «С крестом похорони, забери из морга, одень по-человечески, и чтобы в могиле, чтобы не в общей, не под номером».

Меня неоднократно просили перестать кормить. Писали письма, говорили, что я засоряю культурное наследие... Какой-то чиновник у меня был, упрекнул: «Вам и не хватает, потому что вы не отказываете никому». Я ответила: «А как можно отказывать человеку в куске хлеба? И еще спрашиваете, почему они идут ко мне и не идут к вам?» Этот подход страшно раздражает чиновников.

Мы раздражаем, потому что не молчим. Потому что относимся к людям, как к людям, а не как к третьему сорту. А они стараются сделать так, чтобы их не было.

Еще говорят, что я пиарюсь. Что моя деятельность — откровенный пиар... Когда я прихожу в приличное общество, собравшиеся в порядке светской беседы интересуются: «Ты с помойки?» Я говорю: «Нет, сегодня нет». Вот и весь пиар»

Сын Елизаветы Глинки Илья Швец поделился ссылкой на видеоролик – мультфильм Ксении Симоновой, созданный в технике рисования песком и посвященный его матери. Мультфильм, носящий название «Не было такой и не будет» (по названию песни Бориса Гребенщикова, которая стала его музыкальным сопровождением), заканчивается видеозаписью с детьми, которые благодарят «Доктора Лизу» за помощь.

«Помощь 'не нашим детям' - не основная для Доктора, но в репортажах/статьях про неё мало или почти не говорят об этом. А я видела сама, как она общалась с 'бомжами', как она находила для каждого такие слова, от которых у них что-то щёлкало в пропитом мозгу и они начинали реагировать, старались понять и ответить ей. Помогать бомжам, неизлечимо больным сидящим в тюрьмах, псих больным и тд – это не то же, что помогать неизлечимо больным детям, или даже собакам, кошкам, не сравнивайте.

 
Бездомные на улице города. / pixabay.com

Я ловила, носила на руках животных, превращённых в месиво из костей, мяса, крови, после этого была в моче, гное, кале, крови этих несчастных.

НО.
Мы с вами не станем обрабатывать гниющего бездомного человека, не сможем обнять его, побрезгуем просто прикоснуться или подойти близко к нему», – так вспоминала о Елизавете Глинке пользователь Наталья Юницына из Москвы.

После гибели Доктора Лизы на сайте Change.org появилась петиция об учреждении государственной награды имени Елизаветы Глинки. В петиции, адресованной на имя президента Российской Федерации, содержится просьба учредить такую премию и присуждать ее «за крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов».

К настоящему моменту петицию подписали свыше 160 тысяч человек. «Это будет лучшая память о докторе Лизе», – высказала мнение Ольга Коссаковская, заместитель главного врача областной больницы №2 Ростовской области.

В Госдуме, по сообщению газеты «Московский комсомолец», поддержали идею учреждения премии. «Потому что таких, как Глинка – мало. Таким образом, можно будет почтить ее память и по крайней мере поддерживать тех, кто идет по тому же пути – занимается благотворительностью», – приводит  интернет-издание m24 заявление первого зампредседателя комитеты Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.

По последним данным, прощание с журналистами Первого канала и НТВ, погибшими при крушения Ту-154, как и прощание с Елизаветой Глинкой, пройдет 16 января. Она состоится в телецентре «Останкино».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Фрагмент разбившегося лайнера. Бишкек, 16 января 2016
Среди жертв авиакатастрофы под Бишкеком россиян не оказалось
Дональд Трамп
Трамп предложил снять с России санкции за сокращение ядерного оружия
Экономический кризис в России
СМИ рассказали о сокращении антикризисного плана в пять раз
Центробанк
ЦБ отозвал лицензию у «Булгар банка»
Мария Захарова
Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США‍
11:46 Первый лайк в твиттере Медведева появился под записью о «Шерлоке»
11:21 В Москве издали методичку для мигрантов с былинными персонажами
10:57 Кадыров рассказал о целях убитых в Чечне боевиков
10:48 Текила помогла спасти редкий вид летучих мышей
10:47 Среди жертв авиакатастрофы под Бишкеком россиян не оказалось

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Борис Гаспаров
Борис Михайлович Гаспаров
16 января 1940 года родился филолог и музыковед Борис Гаспаров.
10:40 Прокуратура потребовала арестовать главу Samsung за взятки подруге президента
10:40 В РАНХиГС завершился Гайдаровский форум – 2017
10:20 Сбербанк приостановил выдачу кредитов на обучение в вузах
10:13 ФАС отказалась поддержать антитабачную концепцию Минздрава
10:01 Facebook опробует проверку новостей перед выборами в немецкий Бундестаг
09:44 СМИ назвали подрядчика железной дороги к Керченскому мосту
09:36 Операторов связи в РФ обяжут проводить избирательную блокировку сайтов
09:30 ЦБ отозвал лицензию у «Булгар банка»
09:20 Власти Киргизии назвали предварительную версию крушения Boeing 747
09:16 Трамп предложил снять с России санкции за сокращение ядерного оружия
08:53 Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США‍
08:34 СМИ рассказали о сокращении антикризисного плана в пять раз
08:21 Все пропавшие на реке в Краснодарском крае дети погибли
08:06 В авиакатастрофе в Киргизии погибли 32 человека
15.01 20:55 Сербия пригрозила ввести войска в Косово
15.01 20:36 Судьба двух пропавших на реке в Кубани детей остается неизвестной
15.01 20:19 В Париже стартовала конференция по палестино-израильскому урегулированию
15.01 20:01 В Тамбовской области подростка заподозрили в жестоком убийстве семьи
15.01 19:40 Глава ЦРУ обиделся на Трампа
15.01 19:15 На реке в Краснодарском крае нашли тело одного из пропавших детей
15.01 19:04 Песков назвал мнение Трампа о кибератаках ошибочным
15.01 18:42 Российские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ
15.01 18:24 Звонок о бомбе на рынке в Москве оказался ложным
15.01 18:10 Российские саночники выиграли золото и серебро в спринте на этапе КМ
15.01 17:54 На реке в Краснодарском крае пропали подростки
15.01 17:31 Глава IBU отверг антироссийскую направленность письма о допинге
15.01 17:05 Рынок в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
15.01 16:59 День снега на Сахалине перенесли из-за снегопада
15.01 16:39 Патрушев отметил рост попыток кибератак на российские системы
15.01 16:17 Песков опроверг ведение переговоров о встрече Путина и Трампа
15.01 15:49 Иран отверг пересмотр соглашения по своей ядерной программе
15.01 15:21 Российское посольство прокомментировало слухи о встрече Путина и Трампа
15.01 14:47 Создателей «Шерлока» обеспокоила утечка новой серии в русской озвучке
15.01 14:10 Владимир Маркин написал новую книгу
15.01 13:51 Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards
15.01 13:30 Более 170 биатлонистов потребовали от IBU разобраться с допинг-скандалом
15.01 13:07 СМИ сообщили о сохранении Россией двух военных объектов в Сирии
15.01 12:42 Президент Филиппин пригрозил введением военного положения
15.01 12:36 Росгидромет продлил штормовое предупреждение в столичном регионе
15.01 12:19 В Петербурге началась проверка по факту кончины солиста Мариинского театра
15.01 11:53 В Домодедово пассажирский самолет столкнулся с погрузчиком
15.01 11:35 Путина попросили одолеть коррупцию в Мексике
15.01 11:15 Семь граждан Киргизии погибли в ДТП под Саратовом
15.01 11:00 В Китае ввели обязательную регистрацию магазинов мобильных приложений
15.01 10:41 СМИ назвали iPhone и iPad причиной крушения лайнера EgyptAir
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.