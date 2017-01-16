Опознаны останки более чем 70 погибших при падении Ту-154 в Черное море, в том числе останки Елизаветы Глинки. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. В соцсетях вспоминают Доктора Лизу.

Катастрофа произошла 25 декабря 2016 года, вскоре после того, как самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России, после дозаправки вылетел из Сочи. На борту самолета находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова, съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда» и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Все они погибли.

Причина крушения самолета пока не установлена. Одной основных версий до сих пор остается версия о технической неисправности самолета. Версию о теракте на борту следствие к настоящему времени считает несостоятельной. Расследование и идентификация погибших были затруднены, поскольку самолет упал в море и его обломки, также как и останки людей, нужно было еще поднять на поверхность.

Опознать останки удалось главным образом благодаря ДНК-экспертизе. Теперь тела опознанных могут быть захоронены. Похороны Елизаветы Глинки, по сообщениям СМИ, назначены на 16 января.

Работы на месте крушения ТУ-154. / Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

«Слава Богу, что нашли. Вечная память», пишет пользователь Наталья Воробьева из Омска. «Вечная память... как не хочется все ещё верить....», пишет пользователь Анна Портман из Санкт-Петербурга, ныне проживающая в Карлсруэ (Германия). «Царствие небесное! Вечная и светлая память доктору Лизе! Соболезную всем, кто переживает за смерть этого удивительного Человека!», пишет пользователь Наталья Быстрова из Мурманска.

Пользователь Наталья Васильева из Сочи, вспоминая о Елизавете Глинке, цитирует ее собственные слова:

«"Однажды у меня на руках умирал от рака священник — человек, который сам утешал других всю свою жизнь. Я спросила его: какой грех самый большой? А он ответил: «Самый большой грех — обидеть слабого». Почему? «Потому что это легче всего сделать…» Эта мысль меня поразила — самый тяжкий грех сделать легче всего… Передайте эти слова детям. "

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"Самое главное право – это право на жизнь. В это не простое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Завтра (9 декабря – прим.ред.) я лечу в Донецк, оттуда в Сирию. Также как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью, мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми. Потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия", - сказала Елизавета Глинка в своем последнем публичном выступлении.

Елизавета Глинка. / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Вечная память Великому человеку...»

«Елизавета Глинка основала фонд "Справедливая помощь" в 2007 году. Он помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Кроме того, волонтеры фонда каждую неделю раздают еду и лекарства бездомным на Павелецком вокзале, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь», напоминает пользователь Дмитрий Грундан.

Пользователь Николай Моисеев из Светлогорска, президент Благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства имени Святителя Николая Чудотворца, вспоминая о Докторе Лизе, приводит отрывок из ее интервью, где она рассказывает об особенностях помощи бездомным и о том, как относятся к ее деятельности:

«"Я пытаюсь их похоронить по-человечески. Потому что, много лет работая с бездомными, я слышу от них одну и ту же просьбу: похороните меня по-человечески. Это очень странно, но это так. Они крайне редко просят еще чего-нибудь, кроме как поесть. Но когда мы общаемся больше двух-трех месяцев, я спрашиваю: «Что тебе вообще надо?» Он отвечает: «Лиза, закопай меня как человека». Причем солидно так говорит. «С крестом похорони, забери из морга, одень по-человечески, и чтобы в могиле, чтобы не в общей, не под номером».

Меня неоднократно просили перестать кормить. Писали письма, говорили, что я засоряю культурное наследие... Какой-то чиновник у меня был, упрекнул: «Вам и не хватает, потому что вы не отказываете никому». Я ответила: «А как можно отказывать человеку в куске хлеба? И еще спрашиваете, почему они идут ко мне и не идут к вам?» Этот подход страшно раздражает чиновников.

Мы раздражаем, потому что не молчим. Потому что относимся к людям, как к людям, а не как к третьему сорту. А они стараются сделать так, чтобы их не было.

Еще говорят, что я пиарюсь. Что моя деятельность — откровенный пиар... Когда я прихожу в приличное общество, собравшиеся в порядке светской беседы интересуются: «Ты с помойки?» Я говорю: «Нет, сегодня нет». Вот и весь пиар»

Сын Елизаветы Глинки Илья Швец поделился ссылкой на видеоролик – мультфильм Ксении Симоновой, созданный в технике рисования песком и посвященный его матери. Мультфильм, носящий название «Не было такой и не будет» (по названию песни Бориса Гребенщикова, которая стала его музыкальным сопровождением), заканчивается видеозаписью с детьми, которые благодарят «Доктора Лизу» за помощь.

«Помощь 'не нашим детям' - не основная для Доктора, но в репортажах/статьях про неё мало или почти не говорят об этом. А я видела сама, как она общалась с 'бомжами', как она находила для каждого такие слова, от которых у них что-то щёлкало в пропитом мозгу и они начинали реагировать, старались понять и ответить ей. Помогать бомжам, неизлечимо больным сидящим в тюрьмах, псих больным и тд – это не то же, что помогать неизлечимо больным детям, или даже собакам, кошкам, не сравнивайте.

Бездомные на улице города. / pixabay.com

Я ловила, носила на руках животных, превращённых в месиво из костей, мяса, крови, после этого была в моче, гное, кале, крови этих несчастных.

НО.

Мы с вами не станем обрабатывать гниющего бездомного человека, не сможем обнять его, побрезгуем просто прикоснуться или подойти близко к нему», – так вспоминала о Елизавете Глинке пользователь Наталья Юницына из Москвы.

После гибели Доктора Лизы на сайте Change.org появилась петиция об учреждении государственной награды имени Елизаветы Глинки. В петиции, адресованной на имя президента Российской Федерации, содержится просьба учредить такую премию и присуждать ее «за крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов».

К настоящему моменту петицию подписали свыше 160 тысяч человек. «Это будет лучшая память о докторе Лизе», – высказала мнение Ольга Коссаковская, заместитель главного врача областной больницы №2 Ростовской области.

В Госдуме, по сообщению газеты «Московский комсомолец», поддержали идею учреждения премии. «Потому что таких, как Глинка – мало. Таким образом, можно будет почтить ее память и по крайней мере поддерживать тех, кто идет по тому же пути – занимается благотворительностью», – приводит интернет-издание m24 заявление первого зампредседателя комитеты Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.

По последним данным, прощание с журналистами Первого канала и НТВ, погибшими при крушения Ту-154, как и прощание с Елизаветой Глинкой, пройдет 16 января. Она состоится в телецентре «Останкино».