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16 января 2017, 09:08
безработица Германия Дональд Трамп Израиль Ирак Минтруд Палестинская автономия Париж Роскомнадзор санкции Совет Федерации
Илья Карпюк

Заголовки утра. 16 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Импортозамещению дали срок» пишет, что на отмену контрсанкций согласны и чиновники, и рынки.

«У накоплений стирается электронная подпись»: Минтруд хочет затруднить гражданам перевод пенсионных средств.

В статье «Мировой безработице есть место в будущем» утверждается, что в 2017 году она вырастет на 3,4 млн человек.

РБК в статье «Реестр похудел на треть» пишет, что ЦБ завершил первый этап масштабной чистки рынка МФО.

«Фискальные расхождения»: Правительство и бизнес поспорили о новой налоговой системе.

Зачем Россия перебросила на полуостров новые системы ПВО написано в статье «С-400 прикроют Крым».

«Известия» пишут: «В Совете Федерации опасаются роста цен на жилье». Средств компенсационного фонда долевого строительства может не хватить для защиты покупателей строящейся недвижимости.

«Роскомнадзор изменит технологию блокировки сайтов»: это позволит защитить законопослушные ресурсы, оказавшиеся на одном интернет-адресе с нарушителем.

«Россия может сократить взносы в ПАСЕ»: Госдума и Совет Федерации обсуждают возможность применения такой меры начиная с 2018 года.

«Газета.ru» пишет: «Губернаторов накажут за провалы на выборах». Показавшие низкие результаты главы регионов покинут высший совет «Единой России».

«Палестинцев помирит Москва»: одновременно с Парижем Россия проводит свою конференцию по Палестине.

Расходы на антикризисный план сократились до 107,5 млрд рублей, утверждается в статье «Антикризисный план ужался впятеро».

The Economist: «Тяжбы в машиностроении. Американские контролирующие службы обвиняют Fiat Chrysler в подтасовке данных по выбросам» (Litigation in the car industry: American regulators accuse Fiat Chrysler of emissions cheating). После того как Volkswagen согласился заплатить большой штраф, начались проблемы у итальянско-американского производителя, к которому теперь появились претензии в связи с вредными выбросами.

«Америка и Куба: Конец политики "мокрая нога — сухая нога"» (America and Cuba: An end to wet foot, dry foot). Уходящий президент США Барак Обама позаботился о том, чтобы его преемнику Дональду Трампу было труднее аннулировать его достижения по сближению с Кубой.

Bloomberg: «Помощники Трампа опровергли Sunday Times, он не собирается на саммит с участием Путина в Исландии» (Trump Aides Deny Sunday Times Report of Putin Iceland Summit). Британское издание сообщило, что первым зарубежным мероприятием следующего президента США Дональда Трампа станет встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Рейкьявике. Помощники Трампа это отрицают. Российская сторона также высмеяла эти новости.

«Хэммонд заявил, что Британия сделает "все необходимое", чтобы быть конкурентоспособной» (U.K. to Do ‘Whatever’ Is Needed to Be Competitive, Hammond Says). Глава британского казначейства Филип Хэммонл заявил в интервью немецкой газете, что Британия сделает всё необходимое, чтобы остаться конкурентоспособной, если по итогам отделения от ЕС она утратит доступ к единому рынку.

The Wall Street Journal: «Париж проводит переговоры по израильско-палестинскому миротворческому процессу» (Paris Holds Talks on Israeli-Palestinian Peace Process). Высшие дипломаты мировых держав собрались в Париже, чтобы заявить о своей позиции по отношениям между Израилем и Палестиной за несколько дней до вступления в должность следующего президента США Дональда Трампа.

«Иракские войска захватили Университет Мосула у "Исламского государства"» (Iraqi Troops Recapture Mosul University From Islamic State). Боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) изгнаны с территории университета в Мосуле. Это стратегическая победа правительственной армии, действующей при поддержке США.

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