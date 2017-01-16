16 января 2017, 17:42
#100 СЛОВ. Трамп и Китай
Пока внимание привлечено к отношениям Трампа и Путина, куда более принципиальный вопрос - взаимодействие будущей американской администрацией с Китаем - остается как будто в тени.
Ранее Дональд Трамп заявил, что готов отказаться от принципа «одной страны», то есть начать официальные с Тайванем. Сейчас китайские газеты выходят со статьями, в которых США предостерегают от односторонних действий, а представитель китайского МИДа, говоря о том, что в Пекине пока не получили приглашений на инаугурацию, прозрачно намекает на проблемы в отношениях.
Так что не исключено, что после 20 января о российских хакерах все постепенно забудут — в конце концов, это Китай по размеру экономики сопоставим с США.
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