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16 января 2017, 16:29
законотворчество интернет Минкомсвязи Роскомнадзор
Иван Бегтин

Роскомнадзор и «попутные блокировки»

Блокировка интернет-ресурса
Блокировка интернет-ресурса
qwrt.r

Роскомнадзор могут наделить полномочиями самому определять способ блокировки для каждого сайта, внесенного в его «черные списки». Соответствующие поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подготовили в Минкомсвязи.

В настоящее время каждый оператор связи сам определяет, как именно будет блокировать ту или иную страницу. При этом случается, что наряду и законно блокируемыми интернет-ресурсами блокируются и совершенно не причастные к обнаруженным нарушениям страницы. По мнению авторов идеи, наделение Роскомнадзора новыми полномочиями поможет защитить законопослушные ресурсы.

Дело в том, что сейчас при направлении адреса страницы с незаконной информацией на блокировку, в «черный список» могут включить название сайта, адрес отдельной страницы или ее IP-адрес. Однако один и тот же IP-адрес могут использовать множество сайтов.

По словам Вадима Ампелонского, официального представителя Роскомнадзора, «способы ограничения доступа не всегда оптимальны с точки зрения устойчивости сетей связи, обеспечения прав пользователей, не всегда учитывают новые технологии, используемые для распространения информации в интернете», передает газета «Известия».

Действительно, в апреле 2013 года «Ростелеком» по решению суда заблокировал по IP-адресу сайт, признанный противозаконным, без учета того, что на том же IP располагался и сайт крупнейшей в России поисковой системы «Яндекс». В результате система в течение получаса была недоступна для 3,5 млн человек. В июне 2014 года по аналогичной причине оказался недоступен для пользователей сайт интернет-издания Gazeta.Ru

 
Один из офисов продаж и обслуживания компании "Ростелеком"
Фото Москвы / Moscow-Live

Расширение полномочий Роскомнадзора не решит проблем «попутной блокировки» и вообще является нежелательным изменением. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Иван Бегтин, специалист в области работы с данными, директор АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

«Я, безусловно, против всякого рода блокировок интернет-страниц. Они происходят не только у нас в стране — это некоторая общемировая тенденция. Поводы и причины для блокировок разные: в Британии, например, хотят начисто заблокировать всю порнографию, в других странах власти занимают очень жесткие позиции по блокировкам всего контента, на который жалуются правообладатели. Словом, причины разные, но смысл один: интернет перестает быть зоной фронтира.

Но и к блокировкам могли бы быть разные подходы. Например, можно было бы учить судей пониманию, что можно блокировать, а что нет, проводить для них образовательные мероприятия, может быть, организовывать курсы, объяснять, как на все реагировать. Но этого не делается. Поэтому я бы сказал так: первое. Идея дать больше полномочий в этом вопросе Роскмнадзору лишний раз демонстрирует кризис судебной системы.

Второе. Безусловно, я категорически против того, чтобы давать исполнительной власти любые новые полномочия. Давайте начнем с того, что у нашего правительства и его структур и так слишком много полномочий, которые сейчас, фактически, описываются рамочными законами, а дальше дело определяет постановление правительства или решение надзорного ведомства. Я категорически против этого. Я считаю, что по любым вопросам, затрагивающим общественные интересы, безусловно, должна быть либо консолидированная позиция нескольких органов власти, причем желательно — разных ее, власти, ветвей, либо вообще позиция разных ветвей власти.

 
Иван Бегтин
Фото Марии Борисенок

То есть, слава Богу, что существует судебный фильтр между блокировками и Роскомнадзором. Другой вопрос — что, действительно, при блокировках по решению суда часто бывают сложности, связанные с невысокой технической грамотностью судей, особенно членов малых судов. Однако идея передать больше полномочий в этом области Роскомнадзору никоим образом не демонстрирует и не описывает, что теперь будут делать вместо этого. То есть теперь просто говорят: «Ребята, мы это лучше знаем, давайте этот вопрос доверять нам!». А мы им не доверяем. Мы им не доверяем, может быть, именно по той причине, что они лучше знают техническую сторону дела — и будут действовать не за общественные интересы, а против них.

Поэтому мое мнение таково: безусловно, есть проблема с тем, что многие ни в чем не повинные сайты блокируются из-за некорректных принципов блокировки провайдерами. Но, с другой стороны, решение, которое предполагает большее участие Роскомнадзора, и вообще любые решения, которое хоть каким-то образом увеличивает его полномочия, я считаю, заведомо абсолютно некорректными.

Я вообще думаю, что если в принципе блокировки должны обеспечиваться, то это можно было бы по-разному устроить. Можно предложить: давайте организуем парламентскую комиссию или создадим специальную коллегию при Верховном суде, которая рассматривала бы подобные вопросы. Это может быть и не парламентская комиссия, а вообще некая межведомственная государственная структура, рассматривающая подобные вопросы и состоящая как из представителей отрасли, так и из представителей разных ветвей власти. Но категорически, ни в какой форме, никогда для этого не нужно давать никаких дополнительных полномочий Роскомнадзору. В эту корзину сложено уже достаточно яиц, и она уже упала и летит», — объяснил Бегтин.

Говоря о проблеме блокировки по IP-адресу, в результате которой зачастую заблокированы оказываются не только страницы из «черного списка» Роскомнадзора, но и вполне законопослушные страницы, эксперт отметил, что проблема действительно существует, однако решения в рамках предложенного ведомством пока нет.

«Да, проблема существует, только для ее решения предлагаются негодные средства. Но тот факт, что такая проблема есть, не означает, что надо давать Роскомнадзору какие-то дополнительные полномочия. Если отменить все законы, которые вводят блокировки, тоже ведь можно добиться того, что ни в чем не повинные сайты не будут блокироваться. Почему бы так не сделать? Тоже ведь можно было бы избрать такой подход», — заключил Иван Бегтин.

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