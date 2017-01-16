Внезапно Сербия и Косово оказались на грани военного столкновения — причем повод для возобновления конфликта выглядит, по крайней мере, странно.

Косово, напомним, с 1999 года фактически является самостоятельным государством — Сербия потеряла над ним контроль после того, как в результате бомбардировок авиацией НАТО власти тогда еще Югославии вывели войска из края. Сначала край управлялся временной администрацией ООН, потом полномочия постепенно передавались специально созданной структурой Европейского союза, но в 2008 году местный парламент провозгласил независимость, и свои органы власти начала формировать республика Косово.

Независимость республики Косово признана Соединенными Штатами, Канадой, а также большинством стран Европейского Союза. Россия, Китай, Индия и множество других стран, в том числе и сама Сербия, не признают независимость республики — соответственно, отношения между Белградом и Приштиной теплыми не были никогда.

Этнический албанец, проживающий на территории Сербии. / Flickr

Ситуация осложняется тем, что в Косово хоть и живут преимущественно этнические албанцы, но есть районы на севере края, где большинство составляют сербы. Соответственно Белград чувствует свою ответственность за защиту прав этнического меньшинства — или сербские политики просто пытаются заработать на этом дешевую популярность. Часто два этих мотива сложно отличить друг от друга.

В 2017 году сербские власти решили запустить поезд по маршруту Белград — Косовска-Митровица, город на севере Косово, «столице» сербской части края. Оформлен этот поезд был достаточно странно: снаружи он был окрашен в цвета сербского флага, а внутри был богато украшен православной символикой.

Албанские власти поезд задержали и через границу не пропустили — хотя, согласно мирным соглашениям, силы безопасности Косово не имеют право находиться в северных районах, где проживают сербы. При этом в Приштине заявили, что свои действия согласовали с Европейским союзом. В итоге состав вернулся обратно в Белград. Естественно, Сербия сочла это провокацией и обвинила косовские власти в нагнетании напряженности.

Президент Сербии Томислав Николич вообще обвинил косовские власти в том, что они пытаются спровоцировать военный конфликт. «Вчера мы оказались на грани прямого столкновения. Мы будем защищать свой народ и свою территорию», — заявил Николич.

Премьер-министр Сербии Александар Вучич, комментируя ситуацию с белградским поездом, заявил, что Косово при поддержке извне стремится разрушить все достигнутые договоренности.

Александар Вучич /www.pushkinska.net

«Благодаря желанию и мудрости Сербии мы избежали столкновений и сохранили мир в Косово», — заявил премьер. По его словам, тогда удалось предотвратить столкновения, которые бы «привели к жертвам с обеих сторон». «Косово при чьей-то поддержке решило разрушить все существующие договоренности между Белградом и Приштиной. Несмотря на то, что мы строго придерживаемся наших обязательств, албанские броневики со спецназом прибыли в сербскую часть Косовска-Митровицы, куда по договору не могут входить», — сообщил премьер, подчеркнув, что «никто не может угрожать безопасности сербов».

Сомнительно, что перепалка между Приштиной и Белградом действительно перерастет в боевые действия — сейчас Сербия не похожа на страну, готовую пойти войной против всей Европы, официальный статус кандидата на вступление ЕС говорит скорее об обратном. Есть надежда, что конфликт сам собой затихнет после президентских выборов, которые состоятся в Сербии в апреле.