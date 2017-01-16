Антикризисный план правительства «похудел» почти в пять раз — с полутриллиона рублей до 107,5 млрд, причем расходы не обеспечены федеральным бюджетом. Теперь правительство будет делать основной упор на комплексный план действий до 2025 года, который должен быть разработан к маю 2017 года.

Ежегодный антикризисный план правительства вообще довольно странный документ. Впервые он появился в 2015 году — тогда уже было очевидно, что экономика находится в глубокой рецессии, но что с этим делать, было непонятно.

По сути и антикризисный план 2015 года, и планы на 2016 и 2017 годы — план вливаний государственных денег в те или иные отрасли экономики, что, наверное, приятно для предприятий, которые получат финансирование, но не является планом борьбы с кризисом, потому что проблемы в российской экономике появились не из-за того, что предприятия получают мало денег.

Федеральные министры на Гайдаровском форуме. 13 января 2017 gaidarforum.ru

В итоге, как пишет «Газета.ru», антикризисный план на 2017 год оказался и вовсе странным документом. Приоритетные проекты стоимостью 178,9 млрд рублей, а также субсидии регионам на 200 млрд рублей больше не считаются частью Плана мероприятий по повышению темпов роста экономики в 2017 году. Учитывая, что именно эти две статьи составляли основную стоимость плана, его объем резко снизился.

В принципе, исключение этих двух статей из антикризисного плана логично. Приоритетными проектами теперь занимается проектный офис во главе с Дмитрием Медведевым, причем средства на их финансирование и без всякого антикризисного плана заложены в федеральном бюджете на 2017-2019 гг.

gaidarforum.ru Дмитрий Медведев выступает на Гайдаровском форуме. 12 января 2017

Помощь регионам необходима для выравнивания пострадавших от кризиса субъектов и также уже заложены в бюджет. Но учет субсидий в антикризисном плане противоречил бы официальной позиции правительства, согласно которой пик кризиса уже пройден и скоро начнется восстановление экономики.

Таким образом антикризисный план окончательно превратился в программу поддержки некоторых отраслей экономики, которые по какой-то причине оказались особенно близки федеральному правительству.

При этом 12 января премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском экономическом форуме, фактически признал неэффективность «антикризисного плана». «Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы», — заявил он.

Совещание у Дмитрия Медведева 10 января 2016 government.ru

Окончательное решение сосредоточиться на более масштабном плане, как пишет «Газета.ru», было принято 10 января на совещании у Дмитрия Медведева. Пока известны лишь общие очертания структуры. По подсчетам главы МЭР Максима Орешкина, которые он сделал в начале января, структурные преобразования необходимы по семи направлениям. Кроме снятия ограничений в сфере человеческого капитала и решения проблемы бедности, министр предложил сосредоточиться на вопросах повышения инвестиционной активности, инновациях, а также на международной кооперации и экспорте. Отдельно, уверен министр, необходимо снижать уровень транзакционных издержек в экономике.