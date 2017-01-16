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16 января 2017, 15:11
госбюджет Максим Орешкин правительство экономический кризис
Илья Карпюк

Антикризисный план без денег

Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме 13 января 2017
Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме 13 января 2017
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Антикризисный план правительства «похудел» почти в пять раз — с полутриллиона рублей до 107,5 млрд, причем расходы не обеспечены федеральным бюджетом. Теперь правительство будет делать основной упор на комплексный план действий до 2025 года, который должен быть разработан к маю 2017 года.

Ежегодный антикризисный план правительства вообще довольно странный документ. Впервые он появился в 2015 году — тогда уже было очевидно, что экономика находится в глубокой рецессии, но что с этим делать, было непонятно.

По сути и антикризисный план 2015 года, и планы на 2016 и 2017 годы — план вливаний государственных денег в те или иные отрасли экономики, что, наверное, приятно для предприятий, которые получат финансирование, но не является планом борьбы с кризисом, потому что проблемы в российской экономике появились не из-за того, что предприятия получают мало денег.

 
Федеральные министры на Гайдаровском форуме. 13 января 2017
gaidarforum.ru

В итоге, как пишет «Газета.ru», антикризисный план на 2017 год оказался и вовсе странным документом. Приоритетные проекты стоимостью 178,9 млрд рублей, а также субсидии регионам на 200 млрд рублей больше не считаются частью Плана мероприятий по повышению темпов роста экономики в 2017 году. Учитывая, что именно эти две статьи составляли основную стоимость плана, его объем резко снизился.

В принципе, исключение этих двух статей из антикризисного плана логично. Приоритетными проектами теперь занимается проектный офис во главе с Дмитрием Медведевым, причем средства на их финансирование и без всякого антикризисного плана заложены в федеральном бюджете на 2017-2019 гг.

 
Дмитрий Медведев выступает на Гайдаровском форуме. 12 января 2017
gaidarforum.ru

Помощь регионам необходима для выравнивания пострадавших от кризиса субъектов и также уже заложены в бюджет. Но учет субсидий в антикризисном плане противоречил бы официальной позиции правительства, согласно которой пик кризиса уже пройден и скоро начнется восстановление экономики.

Таким образом антикризисный план окончательно превратился в программу поддержки некоторых отраслей экономики, которые по какой-то причине оказались особенно близки федеральному правительству.

При этом 12 января премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском экономическом форуме, фактически признал неэффективность «антикризисного плана». «Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы», — заявил он.

 
Совещание у Дмитрия Медведева 10 января 2016
government.ru

Окончательное решение сосредоточиться на более масштабном плане, как пишет «Газета.ru», было принято 10 января на совещании у Дмитрия Медведева. Пока известны лишь общие очертания структуры. По подсчетам главы МЭР Максима Орешкина, которые он сделал в начале января, структурные преобразования необходимы по семи направлениям. Кроме снятия ограничений в сфере человеческого капитала и решения проблемы бедности, министр предложил сосредоточиться на вопросах повышения инвестиционной активности, инновациях, а также на международной кооперации и экспорте. Отдельно, уверен министр, необходимо снижать уровень транзакционных издержек в экономике.

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