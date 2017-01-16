14 января, спустя день после своего 111-летия, в своем доме в Пекине умер Чжоу Югуан – создатель пиньиня – наиболее популярной системы записи китайских иероглифов буквами латинского алфавита.

Чжоу Югуан родился еще в императорском Китае 13 января 1906 года в городе Чанчжоу, провинции Цзянсу, в семье чиновника. Когда ему было десять лет, семья переехала в Сучжоу. В 1918 году он поступил в среднюю школу, которую окончил с отличием спустя пять лет. Семья его была богата, но разорилась еще до свержения монархии. Однако родственники и друзья сумели собрать деньги, чтобы дать возможность способному мальчику учиться в университете. Чжоу Югуан поступил в Университет святого Иоанна в Шанхае, основанный англиканскими миссионерами еще 1879 году, и ставший к 1920-м годам одним из лучших учебных заведений в стране. Чжоу Югуан выбрал в качестве специализации экономику, но дополнительно посещал курсы по лингвистике. В 1925 году он перешел в Университет Гуаньхуа, который окончил два года спустя.

Чжоу Югуан с семьей, 1930-е годы. Фото: Wikimedia Commons

30 апреля 1933 года Чжоу женился на Чжан Юньхэ и они поехали в Японию, где он стал учиться в Токийском университете, а затем в Университете Киото. Он хотел учиться под руководством известного экономиста-марксиста Хадзиме Каваками, но тот был арестован за членство в запрещенной Коммунистической партии Японии. За время жизни в Японии у Чжоу родились сын и дочь. Когда в 1937 году началась война Японии с Китаем, семья Чжоу переехала в Шанхай. Там он работал в банке Синь Хуа, а затем поступил на государственную службу, став заместителем директора бюро по сельскохозяйственной политике в министерстве экономики. В 1945 году он вернулся на работу в банк и был отправлен в зарубежный филиал, сначала – в Нью-Йорк, затем – в Лондон. Вернулся на родину в 1949 году после создания Китайской народной республики.

Все это время Чжоу Югуан работал в области экономики, только лишь перешел от службы в банке к преподаванию. Он стал профессором Фуданьского университета в Шанхае и Шанхайского финансово-экономического университета. Однако в качестве увлечения он занимался лингвистическими проектами по созданию фонетической письменности для китайского языка и опубликовал на эту тему две книги.

Коренным образом жизнь Чжоу Югуана изменилась в 1955 году, когда его пригласили возглавить один из комитетов по реформе китайского языка. Компартия Китая и правительство создали сразу несколько таких комитетов. Главной целью их деятельности было повышение грамотности населения. Был, например, комитет, занимавшейся упрощением формы иероглифов. А комитет Чжоу должен был представить проект практической транскрипции китайского языка латинскими буквами. Свою систему китайской латиницы Чжоу Югуан представил в феврале 1956 года, а в 1958 году она была официально утверждена. Она получила название «ханьюй пиньинь» – «запись звуков китайского языка», чаще всего ее называют просто пиньинь. Как вспоминал Чжоу, знакомые тогда смеялись над ним, говоря, что ему понадобилось три года, чтобы разобраться всего с 26 буквами.

Ранее уже предлагались другие системы латинизации китайской письменности. В середине 1920-х годов группа китайских лингвистов под руководством Чжао Юаньжэня разработала систему гоюй ломацзы «романизация национального языка». Практика показала, что гоюй ломацзы сложна у изучении. В частности контринтуитивным оказывается в ней передача тонов. Тон слога в китайском языке играет смыслоразличительную роль, то есть одно слово, произнесенное с разным тоном, будет иметь разные значения. Всего тонов пять: высокий, восходящий, нисходяще-восходящий, нисходящий и нейтральный. Например, слог ma с этими тонами будет иметь значения соответственно «мама», «лён», «лошадь», «ругать» и обозначать вопросительную частицу. В пиньине тоны обозначаются надстрочными знаками: mā, má, mǎ, mà, ma (обычно тоны обозначают лишь в учебной литературе, а при передаче китайских имен и названий в обычных текстах знаки тона опускают). В гоюй ломацзы четыре тона передавались дополнительными буквами, а пятый – точкой перед слогом: ma, mar, maa, mah, .ma. Система гоюй ломацзы до 1970-х годов использовалась на Тайване, но позднее была заменена модифицированным пиньинем.

Другим конкурентом пиньиня была система, созданная еще во второй половине XIX века британским дипломатом Томасом Уэйдом. Она известна как «система Уэйда – Джайлза», так как была использована в знаменитом китайско-английском словаре Герберта Джайлза (1892 Шанхай, 1912 Лондон). Она отличается от пиньиня в основном выбором конкретных латинских букв для передачи китайских звуков. Например, имя Чжоу Югуана при записи на пиньине будет выглядеть как Zhōu Yǒuguāng, а в системе Уйэда – Джайлза как Jhou1 Yu3Küang1. Принципиальных и очевидных преимуществ ни у одной из систем нет, но система Уэйда – Джайлза не могла быть принята в коммунистическом Китае из-за своего западного происхождения.

После принятия пиньиня китайским правительством в конце 1950-х, эта система также была принята Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1982 году и ООН в 1986. Тайвань принял пиньинь в его континентальном варианте в 2009 году, но на практике там часто продолжают использовать варианты, несколько отличные от принятого в КНР. На пиньине основана наиболее распространенная система компьютерного ввода китайских иероглифов. Говоря о системах латинизации китайского письма, следует упомянуть, что для кантонского и южноминьского диалектов созданы собственные системы, для кантонского даже несколько.

В году культурной революции создатель пиньиня не избежал судьбы многих китайских интеллигентов. Он был отправлен на трудовое перевоспитание и провел два года в лагере, работая на полях в Нинся-Хуэйском автономном районе. Позднее Чжоу говорил, что переход из университета в комитет по языковой реформе, возможно, спас ему жизнь. Его коллеги-преподаватели, вернувшиеся в Китай из США, были подвергнуты в те годы травле как правые уклонисты, и многих из них довели до самоубийства.

Затем он смог вернуться к академической деятельности. В 1980-х он участвовал в инициированном известным физиком Цянь Вэйчаном проекте по переводу на китайский язык «Британской энциклопедии», что принесло ему прозвище «Чжоу-Энциклопедия». Самой известной его книгой стал труд «Историческое развитие китайских языков и письменностей», в 2003 году переведенный на английский язык.

Он был членом Народного политического консультативного совета Китая, но покинул его после подавления правительственными войсками протестов в 1989 году. В 2011 году в интервью, данном Национальному общественному радио США, Чжоу Югуан выразил надежду, что китайское правительство когда-нибудь изменит точку зрения на события 1989 года на площади Тяньаньмэнь, и даже сказал, что после убийств мирных демонстрантов репутация Дэн Сяопина как реформатора была разрушена. Чжоу выступал за развитие реформ в Китае и часто критиковал политику Коммунистической партии Китая за отсутствие свободы слова. Некоторые из книг, написанных им в 2000-е, годы были запрещены цензурой, в частности последняя книга, посвященная жертвам голода в годы культурной революции.

Чжоу часто рассказывал, как ему довелось встретить двух знаменитых людей. Во время жизни в США он дважды виделся с Альбертом Эйнштейном. А в начале 1960-х, когда он работал в комитете по реформе письменности в Пекине, его пожилой сосед за столиком столовой оказался бывшим императором Пу И.