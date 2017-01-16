Новость дня

Военному детскому клиническому санаторию в Евпатории присвоено имя Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза. Прощание с Елизаветой Глинки, погибшей при авиакатастрофе Ту-154 в Черном море, состоялось сегодня в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве.

Распоряжением правительства РФ «Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию присвоено имя председателя Фонда "Справедливая помощь", врача, спасшего десятки больных и раненых в зонах вооруженных конфликтов детей, Елизаветы Петровны Глинки».

Предложение о переименовании санатория внесло Министерство обороны России.

Антиновость дня

В Приморском крае в результате ДТП погиб один из самых знаменитых шеф-поваров Приморья, участник телепроекта «Адская кухня» Илья Посохин.

Автокатастрофа произошла в Анучинском районе. Посохин, находившийся за рулем Toyota Premio, не справился с управлением. Его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Tino. Посохин скончался на месте от полученных травм, его пассажир, а также водитель и пассажир Tino госпитализированы.

За свою карьеру повара Илья Посохин «собрал 40-килограммовый чемодан кубков и дипломов». Российским телезрителям он известен как участник проектов «Адская кухня» и «Русская кухня — Новые горизонты».

Непонятная новость дня

В Краснодарском крае суд взыскал с банды Цапков сумму в 1,5 тысячи раз меньше, чем требовали потерпевшие, лишь частично удовлетворив их требования. Вместо 6,4 млрд рублей истцы по решению Кущевского районного суда получат лишь 4,2 млн рублей.

Суд над бандой Цапков. / http://www.kavkaz-uzel.eu

Решение касается эпизода уголовного дела, связанного с расстрелом автомобиля BMW 28 июня 2010 года, совершенного по приказу лидера банды Сергея Цапка. В результате погибли Юрий Ерганов и Валерий Саруханян.

По этому эпизоду в апреле 2012 года был осужден член банды Вячеслав Рябцев, а в ноябре 2013 года были признаны виновными Николай Цапок (дядя лидера ОПГ), Владимир Алексеев и Вячеслав Цеповяз. Суд удовлетворил претензии только четырех близких родственников убитых. Каждый из ответчиков должен выплатить им по 300 тысяч рублей.

Ассорти

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский запретил мигрантам работать в сфере пассажирских перевозок.

Согласно тексту постановления, размещенного на сайте правительства региона, иностранные граждане не смогут работать в пассажирских перевозках внутригородского, пригородного и междугородного сообщений, а также водить такси.

* * *

В Хабаровске заместитель главы полиции по оперативной работе арестован по делу о взятке в 3 млн рублей. По данным следствия, эти деньги он попросил у родственников фигуранта уголовного дела за утаивание от следствия части доказательств, которые могли стать основанием для возбуждения новых уголовных дел.

Деньги полицейскому родственники передавали в несколько этапов. 12 января он был задержан после получения очередной части взятки в торговом центре, а сегодня суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

* * *

Строения на берегу моря.

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил главного архитектора полуострова Александра Кузнецова «по собственной инициативе согласно поданному заявлению». При этом ранее на пресс-конференции по итогам 2016 года глава региона заявил, что Кузнецов уволен из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей, в частности, «в связи с невозможностью сформировать план действий по сносу строений в стометровой прибрежной зоне».

Новый архитектор Крыма прибудет из Москвы. Одной из его задач станет формирование законодательной базы для сноса незаконных объектов в прибрежной зоне.