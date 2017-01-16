#Россия 16.01. Главное
Новость дня
Военному детскому клиническому санаторию в Евпатории присвоено имя Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза. Прощание с Елизаветой Глинки, погибшей при авиакатастрофе Ту-154 в Черном море, состоялось сегодня в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве.
Распоряжением правительства РФ «Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию присвоено имя председателя Фонда "Справедливая помощь", врача, спасшего десятки больных и раненых в зонах вооруженных конфликтов детей, Елизаветы Петровны Глинки».
Предложение о переименовании санатория внесло Министерство обороны России.
Антиновость дня
В Приморском крае в результате ДТП погиб один из самых знаменитых шеф-поваров Приморья, участник телепроекта «Адская кухня» Илья Посохин.
Автокатастрофа произошла в Анучинском районе. Посохин, находившийся за рулем Toyota Premio, не справился с управлением. Его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Tino. Посохин скончался на месте от полученных травм, его пассажир, а также водитель и пассажир Tino госпитализированы.
За свою карьеру повара Илья Посохин «собрал 40-килограммовый чемодан кубков и дипломов». Российским телезрителям он известен как участник проектов «Адская кухня» и «Русская кухня — Новые горизонты».
Непонятная новость дня
В Краснодарском крае суд взыскал с банды Цапков сумму в 1,5 тысячи раз меньше, чем требовали потерпевшие, лишь частично удовлетворив их требования. Вместо 6,4 млрд рублей истцы по решению Кущевского районного суда получат лишь 4,2 млн рублей.
Решение касается эпизода уголовного дела, связанного с расстрелом автомобиля BMW 28 июня 2010 года, совершенного по приказу лидера банды Сергея Цапка. В результате погибли Юрий Ерганов и Валерий Саруханян.
По этому эпизоду в апреле 2012 года был осужден член банды Вячеслав Рябцев, а в ноябре 2013 года были признаны виновными Николай Цапок (дядя лидера ОПГ), Владимир Алексеев и Вячеслав Цеповяз. Суд удовлетворил претензии только четырех близких родственников убитых. Каждый из ответчиков должен выплатить им по 300 тысяч рублей.
Ассорти
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский запретил мигрантам работать в сфере пассажирских перевозок.
Согласно тексту постановления, размещенного на сайте правительства региона, иностранные граждане не смогут работать в пассажирских перевозках внутригородского, пригородного и междугородного сообщений, а также водить такси.
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В Хабаровске заместитель главы полиции по оперативной работе арестован по делу о взятке в 3 млн рублей. По данным следствия, эти деньги он попросил у родственников фигуранта уголовного дела за утаивание от следствия части доказательств, которые могли стать основанием для возбуждения новых уголовных дел.
Деньги полицейскому родственники передавали в несколько этапов. 12 января он был задержан после получения очередной части взятки в торговом центре, а сегодня суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Глава Крыма Сергей Аксенов уволил главного архитектора полуострова Александра Кузнецова «по собственной инициативе согласно поданному заявлению». При этом ранее на пресс-конференции по итогам 2016 года глава региона заявил, что Кузнецов уволен из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей, в частности, «в связи с невозможностью сформировать план действий по сносу строений в стометровой прибрежной зоне».
Новый архитектор Крыма прибудет из Москвы. Одной из его задач станет формирование законодательной базы для сноса незаконных объектов в прибрежной зоне.