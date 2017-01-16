Топ новостей 16 января

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Киргизии грузовой самолет упал на дачный поселок, в России простились с жертвами крушения Ту-154, Трамп предложил снять с России санкции в обмен на сокращение ядерного потенциала, а финансирование антикризисного плана российского правительства урезали почти в пять раз.

Сотрудники экстренных служб обнаружили бортовой самописец грузового самолета Boeing 747, который потерпел крушение 16 января в районе Бишкека, сообщает пресс-секретарь главы правительства Киргизии Чынгыз Эсенгул.

На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах прошли похороны 47 человек, погибших при крушении Ту-154 над Черным морем. Память погибших лично почтили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр транспорта Максим Соколов и другие представители правительства, а также сенаторы и депутаты Госдумы.

Кошелек. / pixabay.com

Последняя версия антикризисного плана предусматривает сокращение финансирования с 500 до 107,5 млрд рублей – почти в пять раз, сообщают источники в правительстве. Из антикризисного плана исключены приоритетные проекты на 178,9 млрд рублей и субсидии регионам в размере 200 млрд рублей. По сути, в обновленной версии антикризисного плана в перечне мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития в 2017 году, остались только предложения Минпромторга по дополнительной поддержке отраслей экономики.

Российский художник-акционист Петр Павленский вместе с гражданской супругой Оксаной Шалыгиной и детьми уехал во Францию, где намерен просить политическое убежище. По словам художника, решение об эмиграции было принято из-за обвинений, которые выдвинула против него и Шалыгиной актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина.

Художник Павленский эмигрировал из России, он просит политическое убежище во Францииhttps://t.co/JP8VmFpXcY pic.twitter.com/OhlfKTE0Ey — Лентач (@oldLentach) 16 января 2017 г.

Павленский сбежал, а мы остаемся. Оркестр на Титанике до конца — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 16 января 2017 г.

Российские власти не ведут переговоров с США о сокращении ядерного оружия в обмен на отмену санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее с таким предложением выступил избранный президент США Дональд Трамп. «Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется», — заявил Песков.

Трамп и Путин дадут потрогать друг другу свои красные кнопкиhttps://t.co/A8IzQkouqh pic.twitter.com/0wHlBIpPVB — ЦУР (@tzurrealism) 15 января 2017 г.

Более половины россиян (52%), опрошенных «Левада-центром», считают, что «России сейчас действительно угрожают многочисленные внешние и внутренние враги». То, что России нет врагов, согласно данным последнего опроса, считают 18% респондентов. Затруднились с ответом 14%.

68% россиян считают, что у России есть внешние и внутренние врагиhttps://t.co/Zqt9DaIN62 pic.twitter.com/GGgK7kdsj7 — Лентач (@oldLentach) 16 января 2017 г.

Администрация президента России не приглашала официально команду избранного президента США Дональда Трампа на встречу по Сирии в Астане. Об этом, как сообщает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Я ничего не стал бы говорить про конкретно приглашение, Астана готовится, встреча готовится, это очень нелегкий процесс», — заявил Песков.

В Москве по заказу местных властей отпечатана 100-страничная иллюстрированная брошюра, в которой герои русских сказок обращаются к мигрантам из стран бывшего СССР, рассказывая им о том, как себя вести в столице.

Мэрия Москвы нарисовала комикс с правилами поведения мигрантов.

Мы даже фотошопить ниче не стали, там и так хорошоhttps://t.co/pB3qXg2apS pic.twitter.com/xHdstJVbcZ — Лентач (@oldLentach) 16 января 2017 г.

ОАО «Российские железные дороги» проводит конкурс «по организации и проведению информационно-разъяснительных кампаний» в 2017-2019 годах. Максимально компания готова выплатить за информационную поддержку более 932,5 млн рублей.

РЖД потратит на положительный имидж почти 1 млрд руб. pic.twitter.com/Yf8y2Tf3Wb — недруги за бугром (@Lndcalling) 16 января 2017 г.

Телерадиокомпания BBC намерена выяснить, была ли утечка в сеть последнего эпизода сериала «Шерлок» в русской озвучке намеренно организована Первым каналом. Возможными причинами утечки в статье называют недовольство Кремля расширением вещания русскоязычной версии BBC, а также блокировкой счетов RT.

До конца рабочего дня будем объяснять Владимиру Владимировичу последнюю серию Шерлока Холмса. Просьба не беспокоить. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 января 2017 г.