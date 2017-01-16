В воскресенье британская газета Times опубликовала интервью с избранным президентом США Дональдом Трампом. Специфика Times в том, что она предоставляет доступ к своим материалам только за плату, поэтому более открытые издания, пользуясь случаем, пересказывают содержание этого материала каждое на свой лад и со своими акцентами. Впрочем, интервью с Трампом сейчас представляется событием такого масштаба, что его оригинальный текст также распространяется в Сети в виде сканов газеты и в виде копий текста.

Главной темой интервью было отделение Британии от ЕС. Трамп пообещал предложить Британии сделку, которая поддержит ее по итогам выхода из блока. Также он высказал мнение, что другие участники ЕС скоро последуют ее примеру. Авторы материала в Times подчеркнули важность разговоров о торговой сделке между Британией и США в контексте обсуждения условий отсоединения между ЕС и британским руководством. Евролидеры (прежде всего, канцлер Германии Ангела Меркель) стараются добиться от Британии более мягкой миграционной политики в обмен на возможность доступа к единому рынку. Сделка с США может ослабить потребность Британии в том, чтобы получить этот доступ.

Некоторые издания делают акцент на том, что Трамп сказал в интервью о России. Reuters пишет, что Трамп намекнул на перспективу продолжения политики по сокращению ядерного арсенала в мире, начатой его предшественником Бараком Обамой в 2010 г. Это выразилось в том, что как вариант сделки с Россией он допустил снятие санкций в обмен на дальнейшее сокращение ядерных вооружений. При этом Трамп раскритиковал прежнюю внешнюю политику США. В частности, он назвал интервенцию в Ирак одной из самых серьезных ошибок в истории страны.

Пуск ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерный заряд.

Россия и США, комментируют авторы, - это крупнейшие в мире ядерные державы. У США, по оценкам госдепартамента США, 1367 боеголовок, у России – 1796. Трамп пообещал наладить отношения с Москвой, несмотря на возражения критиков, которые считают неуместной его готовность стать союзником российского президента Владимира Путина.

Guardian опубликовала обзор двух последних интервью Трампа (немецкому таблоиду Bild и британской Times) с разбивкой по темам. Первым делом обсуждаются отношения с Британией в контексте ее отделения от ЕС. Также подробно описывается мнение Трампа о Меркель: ее он критикует за миграционную открытость, однако в остальном считает ее выдающимся лидером, хотя на практике дела с ней еще не имел, но по собирается попытаться выстроить с ней конструктивные отношения – как и с российским президентом.

Солдат НАТО во время спецоперации. / pixabay.com

По поводу НАТО Трамп традиционно высказывался скептически: это устаревший институт, который не может справиться с террористической угрозой в западных странах. Кроме того, в Times он в очередной раз посетовал на то, что некоторые страны-участницы не вкладываются в этот проект в должном объеме. Впрочем, он также отметил, что этот институт для него «очень важен». Что касается Ирана, Трамп пока отказывается раскрывать свои планы, однако подчеркивает, что ядерная сделка, заключенная с Ираном по инициативе Обамы, - это «одна из самых тупых сделок», которые он когда-либо видел.