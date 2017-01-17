В России возбуждено первое уголовное дело по статье о несообщении о преступлении террористического характера, в народе именуемой «статьей о недоносительстве». Возбуждение такого дела стало возможным после принятия комплекса поправок Уголовный кодекс РФ, получивших название «пакет Яровой».

В соответствии с этими поправками, одним из авторов которых была депутат Госдумы Ирина Яровая, для тех, кто знал о готовящемся преступлении и не сообщил о нем, предполагается уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишение свободы на такой же срок. Ответственность не предусмотрена, только если только готовивший преступление является его супругом или близким родственником.

Дело «о недоносительстве» возбуждено в отношении жителя Чечни Асхаба Хизриева. Как сообщается на сайте прокуратуры республики, следствие считает, что Хизриев достоверно знал о намерениях своего знакомого, Фарида Сафина, уехать в Сирию и примкнуть к террористам. В сообщении уточняется, что Сафин был задержан, а дело в отношении Хизриева было возбуждено прокуратурой Заводского района Грозного по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).

Информация о возбуждении первого подобного дела была распространена СМИ и вызвала много откликов в социальных сетях. Преобладают эмоциональные комментарии наподобие «Это только начало!», «Ну, первый пошел…» и «Понеслась, простите…», «Страна выводит новое поколение дятлов-стукачей...», а также более развернутые, в которых нынешняя ситуация сравнивается с 1937 годом и очерчиваются предполагаемые риски ее применения.

Встреча прокурора со школьниками. Чечня, Наурский район, 2016 facebook.com/chechenmol

«Сложившаяся взаимосвязь. Какое население – такая и Дума, какая Дума – такие и законы, какие законы – такая и жизнь! А жизнь – дерьмо, однако...», – выражает свое отношение к применению нового закона пользователь Дмитрий Баженов из Москвы, согласно информации в его профиле, ранее служивший в МВД. «А вот интересно: оказывается в "антитеррористическом пакете Яровой" я не заметил статью про Павлика Морозова. А вот чеченские товарищи, как сообщает ТАСС, уже и дело завели за "недоносительство о преступлении"», – грустно шутит пользователь Андрей Терентьев (Andrey Terentyev) из Петербурга.

«"Законом Павлика Морозова" это не назовешь, поскольку "Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке преступления его супругом или близким родственником". К тому же статья касается только недоносительства о преступлениях, относящихся к террористической деятельности. И это, в общем, резонно: если человек знал о готовящемся теракте и не попытался его предотвратить, он должен понести наказание.», – возражает ему пользователь Сергей Хос. «Закон "о недоносительстве" – подпункт статьи о терроризме», – обращает внимание он.

«Стучите!», – с сарказмом призывает своих читателей Алексей Орлов, методолог компании «Русский уголь», бывший бизнес-аналитик компании «ПЭК», приводя ссылку на новость о возбуждении дела. «Не просто стучите, а *настучите первым*! Чтобы вас не смогли обвинить в недостаточной динамике стучания... .-((», – откликается на его призыв читатель его страницы Александр Маляревский, обозреватель, сотрудник Издательского дома «СК Пресс».

«Богатая тема: Сначала закатать за террористический пост/перепост/сцылку one блогера, а потом можно полгода выполнять план на недонесших комментаторах и просто читателях», – иронизирует пользователь Максим Кожеченков из Москвы. «Главное – выждать, чтобы побольше клюнуло. А то и не улов», – поддерживает эту идею пользователь Андрей Фёдоров из Петербурга.

«О, ещё одна (отвратительная) статья заработала…», – пишет пользователь Евгений Федин из Саратова, сотрудник компании Badoo. «Кстати ответственность по этой статье наступает с 14 лет. Предупредите своих детей, иначе им светит до года лишения свободы», – предупреждает Лариса Бутенко, заместитель председателя Приморского отделения ОПОРА России, коммерческий директор ИД «Медиа Океан», руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства ПКО «Опора России».

«Ну вот, отлично. Теперь можно возбуждаться на судей, которые не доносят о выявленном в ходе рассмотрения дела преступлении... А то статья об укрывательстве по факту не работает», – язвительно комментирует пользователь Анатолий Семенов, общественный бизнес-омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности. «Завтра посадят родителей детей – уехавших в Израиль или Испанию», – куда менее оптимистично смотрит на перспективы Александр Щекочихин из Москвы. «Чистейший Оруэлл в аранжировке Кафки. Сценарий Александра Дугина. Одлобрено Гундяевым!», – описывает ситуацию пользователь Анатолий Юдин.

«Приплыли. Ждём, теперь эта статья запросто может стать самой ходовой для задержания любого – любого! – неугодного гражданина. В любом месте и в любое время. А уж кто донесёт и подтвердит, всегда найдут», – считает Вячеслав Егоров, главный редактор интернет-издания «Региональные вести». «Интересно, а какой он этот "уровень знаний о преступлении"?», – разделяет его обеспокоенность пользователь Алексей Андреев из Волгограда.

«Кажется, есть во всём этом некая хитрость. Повтор завершения. То, что началось тогда, в 17-м, оно сейчас чем началось – тем и закончится. <…> Это не повтор. Это Finita la comedia...», – отзывается пользователь Денис Евстегнеев из Москвы. И, отвечая на замечание, что это будет не так уж быстро, добавляет: «В рамках исторического процесса — быстро. А для нас — нет. Но в том-то и смысл, что эту фильму придётся досмотреть до конца. Что там есть «конец», не знаю, но кажется, сценарист ... Сценарист постарался на славу. Пиесса будет славной!»

Поправка из «пакета законов Яровой», благодаря которой стало возможно привлечение к уголовной ответственности за несообщение в правоохранительные органы информации о совершенном или готовящемся преступлении, действительно опасна, но опасны и все законы из «пакета Яровой». Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Кирилл Коротеев, старший юрист правозащитного центра «Мемориал».

«Любая статья из «пакета Яровой» опасна – это, пожалуй, все, что сейчас можно сказать по этому поводу. Это действительно так. И, думаю, любая статья из этого пакета может использоваться широко.

Что касается того, что сейчас говорят, будто вот вам снова 37 год... Ну, чтобы это был «снова 37 год», нужны расстрелы, а их все-таки пока нет. Так что нет, это не одно и то же», – объяснил он, комментируя вопрос об опасности чрезмерно широкого применения этой статьи.