В Госдуме вновь идет дискуссия о смертной казни как мере наказания. При этом выдвигаются предложения как за ее окончательную отмену, так и за отказ от моратория на нее.

С предложением вывести смертную казнь из видов наказания, предусмотренных за преступления Уголовным Кодексом Российской Федерации, выступил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Выдвигая эту идею, он исходил из того, что с тех пор, как в России начал действовать мораторий на смертную казнь, число приговоров к такой мере наказаний сокращалось до тех пор, пока их, наконец, не перестали выносить вообще.

«Смертная казнь у нас фактически отменена. У нас есть соглашение относительно отмены смертной казни, у нас есть указ президента, у нас есть решение Конституционного суда по этому поводу. И Конституция, принятая в 1993 году, допустила применение казни "впредь до ее отмены", жестко оговорив: устанавливаться она может исключительно "федеральным законом", приговор выноситься может только "за особо тяжкие преступления против жизни" судом по вердикту присяжных заседателей. Де-факто смертной казни у нас нет, она не только не применяется, но она и выноситься судом не может", – приводит газета «Коммерсантъ» объяснения Крашенинникова.

Другие парламентарии, в том числе и товарищи Крашененникова по фракции («Единая Россия») предлагают казнь сохранить, однако выступают и за сохранение моратория на ее применение. Что же касается общества, то в нем дискуссия о необходимости или ненужности казни как меры наказания возобновляется регулярно, как только становится известно о каком-либо случае особо тяжком преступлении (главным образом о посягательствах на жизнь человека).

Социологи отмечают, что пока сторонников смертной казни среди россиян больше, чем противников, однако доля сторонников постепенно сокращается. В то же время правозащитники полагают, что сторонники казни будут всегда, и настаивают на немедленной отмене этого вида наказания.

В социальных сетях дискуссии о смертной казни возникают ситуативно. Так, очередной всплеск сожалений о том, что в стране действует мораторий на это наказание, вызвала история из Петропавловска-Камчатского, где погиб молодой человек, к которому из-за отказавшейся сдвинуть машину с места владелице иномарки не могла проехать «Скорая». После того, как в соцсетях получила распространение видеозапись с регистратора «Скорой», на личных страницах пользователей стали появляться записи наподобие «Иногда я жалею, что в России введён мораторий на смертную казнь...»

Кроме того, обсуждение темы всплывало, например, 12 января в связи с годовщиной восстановления смертной казни за измену, шпионаж и саботаж в СССР в 1950 году.

«В январе 1950 года смертную казнь восстановили "по просьбам трудящихся": указ Президиума ВС СССР "О применении смертной казни к изменникам родины, шпионам, подрывникам-диверсантам" придал обратную силу закону для казни партийцев по "ленинградскому делу", а с 1954 казнить стало можно и за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

В отдельную статью Уголовного кодекса её выделили в 1960 году. Как исключительная мера наказания она могла быть назначена за измену Родине, шпионаж, террористический акт, диверсии, бандитизм, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, уклонение от призыва по мобилизации, дезертирство, насильственные действия в отношения начальника, нарушение уставных правил караульной службы, злоупотребление властью, мародерство, насилие над населением в районе военных действий и так далее. С 1961 года к этому списку добавились хищения в особо крупных размерах, спекуляции валютными ценностями, дезорганизация работы исправительно-трудовых учреждений, с 1962 года – посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника, изнасилование и за получение взятки. К началу 90-х годов возможность смертной казни была предусмотрена в 31 статье УК.

Тюрьма. Внутренний двор. / pixabay.com

Мораторий на смертную казнь был введён в России в 1996 году и действует по сей день. Из законодательства она не исключена, но реально не назначается», – напоминает пользователь Наталия Гунько из Саратова.

Предложения отменить мораторий на казнь зазвучали в социальных сетях и после появления новостей о признании подозреваемого в серии убийств в 59 убийствах.

«Я сейчас подумал вот о том, почему "знаменитый Чикатило" так не хотел умирать по решению суда. Он очень просил сохранить ему жизнь на любых условиях, вплоть до специальных исследованиях его мозга. Я говорю это к чему – ведь смерная казнь у нас не отменена, на неё всего лишь наложен мораторий. И, тем не менее, наши суды ВСЕГДА почему-то присуждают даже маньякам не "вышку", а только "пожизненное заключение". Вот и сейчас, какой-то абсолютно отмороженный сибирский маньяк, издевательским образом убивший 59 женщин с изнасилованием, запросто может рассчитывать лишь на пожизненное заключение, где мы, налогоплательщики, будет кормить его и обучать его (если пожелает, то и позволить ему продолжить обучение) до конца его жизни.

Мой призыв к вам, уважаемая фейсбуковская аудитория, заключается в том, чтобы вы поддержали меня в категорическом требовании к правительству России немедленно отменить мораторий на смертную казнь в Российской Федерации. Речь идёт не о немедленном исполнении приговора, отнюдь нет. Надо изучить практику нашего соседа Китая, поразмыслить над ней, но уж точно вернуть применение смертной казни, чтобы всякие чикатилы боялись смерти и просили сохранить им жизнь», – пишет пользователь Георгий Пазенко из Москвы.

Некоторые пользователи пытаются взглянуть на ситуацию с этим видом наказания в целом.

«Основные аргументы противников смертной казни звучат следующим образом: никто не имеет право отнимать то, что дано Богом, государство не должно становиться на один уровень с убийцами, наличие смертной казни не приведет к снижению преступности, пожизненное заключение гораздо более строгое наказание чем смертная казнь, судебные ошибки неизбежны, а приведенный в исполнение смертный приговор нельзя отменить. На каждый из этих аргументов существует свой контраргумент: убийца уже нарушил Божьи заповеди и тем самым поставил себя вне закона и воли Божьей поэтому правила, применяемые к законопослушным и добропорядочным гражданам на него не распространяются; почему государство не должно брать на себя право распоряжаться чужой жизнью, тех, кто имея еще менее веские основания этим правом стал распоряжаться в отношении других людей.

По влиянию смертной казни на уровень преступности имеются весьма противоречивые и зачастую диаметрально противоположные по сути и выводам результаты исследований», – пишет пользователь Емельян Романов из Симферополя.

«Смертная казнь обязательна для маньяков, убийц, садистов, коррупционеров и воров, получившие очень крупную сумму и пойманные на этом неоднократно!!!! И т.д.

Условие – совершение преступления именно данным лицом должно быть НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗАНО! При малейшем сомнении заменить на пожизненное!», – такой подход считает правильным пользователь Мадина Астраханбиева-Бухареева из Москвы.

«При пожизненном люди просто привыкают к новой жизни и, бывает, совершают побеги. Там, на свободе, они принимаются за старое. Но бывает, что они осознают и меняются... в условиях заточения. Это не однозначный вопрос и не может быть однозначного ответа. Есть те, кто заслуживает смертной казни - это должно быть определено законом. Но за предательство и за воровство государственных рессурсов или обворовывание страны и людей я бы дала казнь. Ну и остальные особо серьёзные нарушения, повлекшие смерть других людей - убийцы и маньяки», – объясняет свою позицию пользователь Татьяна Кори.

Преступник за решеткой. / pixabay.com

«Убийцам, маньякам, ворам в особо крупных размерах, предателям Родины, педофилам, сатанистам - смертная казнь! Для 100% доказанности давать отсрочку», – высказывает сходную точку зрения пользователь Андрей Мартынов, в настоящее время проживающий в Лондоне. «Перед тем, как поймали Чикатило, за его дела расстреляли несколько человек. Поэтому необходимо исключить возможность судебной ошибки. Может быть, предоставлять отсрочку 5-7 лет, если есть малейшие сомнения. И смертная казнь должна быть только за преступления против жизни и здоровья людей», – напоминает о прецедентах Анна Буракова из Ростова-на-Дону. «Надо просто давать отсрочку приговора лет на десять... Тогда это будет правосудием, и чтобы каждый приговорённый знал дату приведения в исполнение... Чтобы каждый день ему напоминали», – полагает пользователь Артем Дикарев.

«Еще бюджетные деньги тратить! Пожизненно! Мне нравилась идея каторги, где-нить на лесоповале. Но смертная казнь, хоть и не эстетична, зато дешева и практична», – заявляет пользователь Ксения Стояновская, согласно данным ее аккаунта проживающая в Брюсселе. «Сказать, что ее не существует в стране, нельзя. В тюрьмах убивают, выдавая за самоубийство, полицейские могут забить до смерти, считая человека очень виноватым, в одной республике так вообще могут выволочь во двор больницы и расстрелять мерзавца какого. А как вы относитесь к вопросу, нужна смертная казнь?», – интересуется Ульяна Алфеева, редактор 161.ru.

«Не нужна. Доводилось беседовать с осужденными-бессрочниками, они говорят: пожизненное заключение – хуже смерти», – отвечает ей журналист-фрилансер Александр Масалов. «Я считаю, что нужна. За коррупцию - изъятие имущества у всей семьи и медленное сжигание на костре», – возражает ему Мария Чухутова, руководитель проекта в газете Daily. «Исторический опыт показывает, что даже неотвратимость ничего не гарантирует, а жестокость лишь провоцирует», – не соглашается с ней пользователь Максим Прытков, сотрудник аппарата правительства Нижнего Новгорода.