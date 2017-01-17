Президент может в будущем изменить границы федеральных округов. Это произойдет в случае, если такая необходимость возникнет для эффективного развития макрорегионов — об этом говорится в Основах государственной политики регионального развития на период до 2025 года, который были утверждены указом главы государства 16 января, пишет газета «Известия». Основной целью региональной политики, говорится в этом документе, должно стать равномерное и сбалансированное социально-экономическое развитие территорий.

Федеральные округа в России были учреждены в самом начале правления президента Владимира Путина, в мае 2000 года. Их границы были во многом случайными — как ни странно, они совпадали скорее не с экономическими районами, а с военными округами. С тех пор границы военных округов сильно изменились, а границы федеральных округов менялись только на Юге.

Владимир Путин kremlin.ru

Утвержденные президентом Основы политики регионального развития — первый подобный документ. Раньше полпреды президента и государственные органы, в теории, должны были руководствоваться аналогичным указом Бориса Ельцина от 1996 года, но в реальности он никакой роли давно не играет.

Теперь же Путин дал формальное определение понятию «макрорегион» - им признается часть территории России, в пределах которой социально-экономические условия «требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке и реализации документов стратегического планирования». Такая территория может включать в себя два и более субъектов федерации.

Для развития макрорегионов на период до 2025 года должны быть утверждены программы территориального развития. В рамках этой задачи макрорегион приравнивается к федеральному округу, однако в документе указано, что при необходимости нужно предусмотреть «возможность изменения границ федеральных округов».

Также документ предполагает «совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции». Внутреннюю миграцию предлагается стимулировать, привлекая трудовые ресурсы под задачи конкретных регионов и муниципальных образований. Также предлагается содействовать добровольному переселению соотечественников из-за рубежа и квалифицированных иностранных специалистов.

Еще одна интересная особенность подписанного документа — в нем прописано стимулирование чиновников городского и районного уровней через частичное перераспределение налоговых доходов в пользу местных бюджетов. Самостоятельное наращивание территориями своего экономического потенциала возможно за счет «частичного зачисления в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты доходов от отдельных налогов и сборов, подлежащих зачислению соответственно в федеральный и региональные бюджеты», — говорится в документе.

Главы российских регионов на Гайдаровском форуме prav.tatarstan.ru

При этом в нем уточняется, что речь о перераспределении только тех фискальных доходов, которые «были дополнительно начислены на соответствующей территории в результате деятельности органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по наращиванию экономического потенциала территорий».

Именно перераспределение налогов, напомним, очень сильно заботит власти регионов-доноров. Издание Znak.com в понедельник даже сделало подборку высказываний губернаторов, которые хоть и стараются высказываться очень аккуратно, но все-таки дают понять, что хорошо бы оставлять успешным регионам побольше денег.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов (второй слева) и глава Татарстана Рустам Минниханов (третий слева) на Гайдаровском форуме admoblkaluga.ru

Главы Москвы, Татарстана и Калужской области почти дословно повторяют друг друга, говоря, что центр забирает у них слишком много, а система не дает бедным территориям стимулов к развитию. Совсем недавно, на Гайдаровском форуме, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и вовсе предупредил своих коллег: «Не дай бог, вы добьетесь резкого роста доходов!» Он имел в виду, что в случае роста доходов регион мгновенно лишается заметной части федеральной поддержки и, более того, у него начинают изымать деньги для помощи другим регионам.

Судя по всему, в федеральном центре, наконец, услышали голоса самых богатых и прибыльных регионов.