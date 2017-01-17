Международный валютный фонд сохранил прогноз по росту экономики России в 2017 году на уровне 1,1%. В 2018 году экономика страны, по прогнозу МВФ, вырастет на 1,2%. Об этом говорится в январском выпуске бюллетеня «Перспективы развития мировой экономики».

Напомним, в прогнозе социально-экономического развития России в 2017–2019 годах, который был составлен в Минэкономразвития, говорится, что в 2017 году рост экономики составит 0,6%. при этом новый министр экономического развития Максим Орешкин недавно заявил, что ждет в первом полугодии 2017 года рост в 1%, а во втором полугодии — 2%, так что по итогам года рост должен превысить прогноз.

При этом в интервью британскому изданию Financial Times министр заявил, что первичная задача, которая и запустит экономический рост — усиление конкуренции в отдельных секторах экономики.

«Если мы просто приватизируем крупные государственные компании, которые доминируют в определенных секторах, то конкурентная ситуация не улучшится и это не окажет серьезного влияния на общий рост», — заявил Орешкин, его цитату приводит РБК. «Первым делом мы должны сконцентрироваться на повышении уровня конкуренции на различных рынках», — сказал министр.

Промышленное производство в Сибири. / pixabay.com

Орешкин также опроверг предположение, что возобновление роста нефтяных цен ослабит стремление властей к длительным структурным реформам. Однако, по его словам, прогресс возможен только в том случае, если бизнес посчитает достаточно стабильной макроэкономическую ситуацию, а проводимые реформы оценит как понятные и предсказуемые. Помимо этого министр рассказал, что правительство намерено бороться с «серой экономикой». «Мы будем настраивать нашу налоговую систему, чтобы поддерживать тех, кто работает по закону, тех, кто инвестирует, проводит инновации, занимается экспортом. Всех тех, кто будет способствовать общему росту», — заявил Орешкин.

А вот министр труда и социальной защиты Максим Топилин уже заявил, что россиян в 2017 году ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат. «Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», — сказал глава Минтруда.

Что характерно, похоже, в ближайшее время больше внимания будут обращать не только на рост ВВП, но и на множество других показателей, которые могут охарактеризовать развитие страны. Во всяком случае команда Всемирного экономического форума начала рейтинговать страны по новому Индексу инклюзивного развития (Inclusive Development Index; IDI). Россия сразу заняла не самое плохое 13-е место среди 78 развивающихся стран. Об этом пишут «Ведомости».

Эксперты ВЭФ посчитали, что приоритеты экономической политики должны переориентироваться на более эффективное противодействие незащищенности и неравенству, которые сопровождают технологические изменения и глобализацию. Именно устойчивый, всеобъемлющий прогресс, рост доходов населения наравне и рост его экономических возможностей, уровня защищенности и качества жизни, должен быть признан политиками главной целью экономического развития, а не рост ВВП.

Модные джинсы и велосипед. / pixabay.com

Индекс инклюзивного развития базируется на 12 индикаторах, которые собраны в три группы. В группу «рост и развитие» включены рост ВВП, уровень занятости, производительности труда, ожидаемой продолжительности жизни; «инклюзивность» — это медианный доход домохозяйств, уровень бедности и неравенства, а «межпоколенческая справедливость и устойчивость» — уровень сбережений, демографической нагрузки, государственного долга и загрязнения окружающей среды.

Специалисты ВЭФ считают, что такой индекс отражает более целостную картину экономического развития, ведь его цель — устойчивое повышение уровня жизни населения, а не увеличение производства товаров и услуг само по себе. Правда, неудобство индекса состоит в том, что все страны разделены на развитые и развивающиеся из-за различий между ними в определении уровня бедности. Так что Россия заняла 13 место между Аргентиной, Таиландом (11 и 12 позиции соответственно) и Перу с Китаем (14 и 15 места), но сравнивать ее с развитыми странами по этому показателю проблематично.