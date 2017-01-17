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17 января 2017, вторник, 10:47
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17 января 2017, 09:10
Ангела Меркель банкротство бензин Великобритания Германия Давос Дональд Трамп казнь Крым Молдавия Франция экономика
Илья Карпюк

Заголовки утра. 17 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Исключенная мера наказания» пишет о том, почему возобновилась дискуссия о сохранении и применении смертной казни.

«Держи октан шире»: бензин дорожает на бирже.

«С многоуровневым визитом»: президент Молдавии встретится в Москве не только с Владимиром Путиным.

РБК к открытие Всемирного экономического форума опубликовало статью «Зачем Россия едет в Давос».

От чего будет зависеть курс американской валюты на этой неделе, можно узнать в статье «Доллар на фоне инаугурации».

«Известия»: «Банкротству урежут смету». Минэкономразвития подготовило новый законопроект о несостоятельности физических лиц.

«Мэров предложили сажать на 15 суток за нарушения прав сирот»: СПЧ надеется, что Генпрокуратура поможет решить проблему массовых отказов в предоставлении жилья выпускникам детдомов.

«VIP-борту СЛО "Россия" потребовался ремонт»: объявлен тендер на ремонт одного из самолетов летного спецотряда, предназначенного для поездок первых лиц государства.

«Газета.ru»: «Давос готовит холодный прием». Перед ВЭФ в Швейцарии ожидается самая низкая температура за десять лет.

«Россия 13-я среди отстающих»: В рейтинге экономического и социального развития ВЭФ Россия оказалась на невпечатляющем 13-м месте среди развивающихся государств.

«Украина хочет расплаты за Крым и Донбасс»: Порошенко поручил подать иск к России в Международный суд ООН.

The Economist: «Долгожданное оживление. Инфляция возвращается» (A welcome revival: Inflation is on the way back). В развитых странах наконец появились признаки возвращения инфляции, и это хорошая новость на фоне традиционного страха перед дефляцией.

«Французские левые: борьба за выживание» (The French left: Battling for survival). Этот год обещает быть мрачным для французских левых, с точки зрения их перспектив на выборах. На роль номинанта от социалистов может претендовать кто угодно.

Bloomberg: «Меркель в ответ Трампу заявила, что Европа контролирует свою судьбу» (Merkel Says Europe Controls Its Own Fate in Rebuff to Trump). Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на критику избранного президента США Дональда Трампа в адрес ее миграционной политики, а также стратегий в отношении ЕС и НАТО. Она заявила, что сохранит свой курс и будет стремиться к сильной и единой Европе.

«Британские фирмы сохраняют оптимизм в преддверии переговоров по Brexit'у» (British Firms Are Staying Positive Ahead of Brexit Negotiations). Британские фирмы планируют нанимать больше работников, чем аналогичные фирмы в других странах. Из-за этого иностранные инвесторы относятся к ней с возрастающей симпатией.

The Wall Street Journal: «Шойбле из Германии адресовал Трампу предупреждения по поводу свободной торговли и России» (Germany’s Schäuble Warns Trump on Free Trade, Russia). Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле выступил с предупреждениями по поводу протекционизма и российской агрессии.

«Глобальная элита столкнулась с миром неопределенности» (Global Elite Face a World of Uncertainty). Мировые финансовые, корпоративные и политические элиты в очередной раз собрались на экономический форум в Давосе. Глобальная экономика находится в шатком состоянии, и вопрос в том, можно ли ее спасти.

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