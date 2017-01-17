Утвержденные президентом Основы политики регионального развития — вполне грамотный и потому ожидаемый документ. Налоги действительно иногда стоит оставлять добившимся успеха региональным и муниципальным администрациям. Кооперация регионов в условиях зарегулированности действительно должна иметь «прикрытие» федерального центра, хотя бы в формате макрорегионов.

Это заставляет задуматься над несколькими вопросами. Почему для того, чтобы несколько муниципалитетов начали работать над общим делом, необходимо, чтобы в Москве им предали статус агломерации? Как так получается, что в решение вопроса о разделе налогов между местной и региональной администрациями вмешивается даже не правительство, а президент?

Впрочем, пока ответов на эти вопросы нет, новые Основы региональной политики тоже помогут общему делу.