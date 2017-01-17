В воскресенье британское издание Times опубликовало интервью с избранным президентом США Дональдом Трампом. Одним из самых обсуждаемых пассажей этого интервью стала критика Трампа в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель. Он, в частности, заявил, что Меркель своей политикой миграционной открытости поставила под угрозу всю Европу. Также он предрек распад ЕС и пожурил европейских участников НАТО за то, что они недостаточно вкладываются в поддержание альянса. В понедельник на эти высказывания последовала реакция европейских политиков.

Американский Politico Magazine задается вопросом о том, почему Трамп начинает свою президентскую жизнь с нападок на одного из самых уважаемых европейских лидеров. Тему для нападок он тоже, по мнению автора, выбрал сомнительную. Ни от кого не секрет, что решение Меркель впустить в страну сотни тысяч беженцев поставило ее правительство в политически уязвимое положение. Но в любом случае это решение было смелым, поэтому это не самый удачный повод, чтобы злорадствовать или стыдить. Особенно со стороны человека, который вот-вот возглавит США, то есть страну, которая обычно позиционирует себя как «нацию иммигрантов».

В нынешнем контексте, комментирует автор, становится ясно, что предвыборная риторика Трампа, когда он ругал НАТО и ЕС, была не только способом завоевать популярность среди избирателей, но и его актуальной повесткой. Сюда же автор относит артикулированное нежелание Трампа давить на Кремль. Это, в свою очередь, должно настораживать как европейских лидеров, так и американских республиканцев, у которых есть свое давно сложившееся представление о том, как строить внешнюю политику и на каких союзников полагаться.

Учения НАТО в Европе. / US Armyю

Кроме того, очевидно, что Трамп симпатизирует европейским популистам и евроскептикам. В этом свете атака на Меркель со стороны Трампа может вызвать в некоторых европейских странах встречную реакцию, то есть поддержку Меркель и неприязнь собственно к Трампу.

Европейское ответвление Politico пишет о реакции Меркель. В понедельник она заявила, что развернутый ответ на критику Трампа она даст после его инаугурации, потому что тогда с ним можно будет обсуждать конкретные вещи, а сейчас он, не будучи еще официально президентом, просто озвучил свою позицию, в то время как позиция Меркель уже давно и широко известна. Также Меркель посоветовала разграничивать такие явления, как миграционный кризис и террористическую угрозу.

Guardian пишет, что «Ангела Меркель и [президент Франции] Франсуа Олланд ответили кратко, но вызывающе, после того как Дональд Трамп в очередной раз выразил сомнения в необходимости НАТО и отчетливо намекнул, что не собирается поддерживать сплоченность ЕС во время своего правления». Олланд, в частности, заявил, что Европа не нуждается в советах со стороны. Он отметил, что Европа готова к трансатлантическому сотрудничеству, но это сотрудничество будет основано на ее собственных интересах и ценностях.

Парад в Берлине.

Business Insider отмечает, что уходящий госсекретарь США Джон Керри раскритиковал высказывания Трампа о миграционной политике Меркель и назвал их «неуместными», особенно на таком раннем этапе политической деятельности, когда с политиками других государств следует вести себя особенно дипломатично.