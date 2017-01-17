В понедельник медиапространство всколыхнулось от новости, что российский акционист и художник, широко известный своими неоднозначными перформансами, Петр Павленский эмигрировал во Францию вместе со своими двумя детьми и гражданской женой Оксаной Шалыгиной. Там он намерен просить политическое убежище, сообщил «Дождь».

Причина этого бегства в обвинениях против Павленского и Шалыгиной, выдвинутых актрисой «Театра.doc» Анастасией Слониной, которая утверждает, что против нее были совершены насильственные действия сексуального характера. Как сообщает ТАСС, главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве уже проводит доследственную проверку по статье 132 УК РФ (с максимальным наказанием до десяти лет лишения свободы). Решение покинуть страну Павленский принял после допроса в органах, который состоялся по его прибытии из Варшавы 14 декабря. Свою вину от не признает, все обвинения в свой адрес отрицает. По мнению Петра Павленского, это провокация, цель которой — уголовное преследование против него. Адвокат Павленского Дмитрий Динзе подтвердил, что проверка проводится, но назвал всю эту историю «очень мутной».

Следом появились подробности, и ситуация стала еще более запутанной. Всплыла информация, что это якобы не единственный инцидент насилия с участием Павленского за последнее время. Как рассказал «Коммерсанту» сценарист и продюсер театра Всеволод Лисовский, молодой человек пострадавшей актрисы Василий Березин, тоже актер этого театра, в конце октября выразил недовольство излишним вниманием семьи Павленского к Слониной, после чего была назначена встреча, на которой Павленский с «товарищами» избил Березина. В результате у него было сотрясение мозга, однако этот факт не помешал Слониной прийти в гости к Павленскому в декабре. Тогда, по словам Лисовского, и произошла попытка изнасилования, девушке порезали руки, и квартиру она покинула «почти голая».

Профиль актрисы Анастасии Слониной на сайте KINOMANIA

Информацию об избиении подтвердила директор «Театра.doc» Елена Гремина, на своей странице в Facebook она опубликовала видео, на котором видно, как несколько мужчин нападают на одного, потом валят его на землю, и один из них (по словам Греминой - как раз Павленский) бьет лежачего человека, пока трое других его держат.

«Меня уже предупреждали, что наш театр станет "мишенью для либеральной общественности". Но правда есть правда, а факты есть факты. И мы не 57 школа. Как есть - так есть. <…> Ни к политике, ни к искусству, ни к театру ничего из этого - никакого отношения не имеет. Так бывает. Кажется, Илья Трушевский тоже получал премии как художник. А Чарли Мэнсон тоже харизматик», — написала Елена Гремина.

У самого Павленского другая версия произошедшего: «У нас была драка с этим человеком, но только после того, как [Слонина] жаловалась, что этот человек ее душит, избивает, бьет головой об ванну, плюет ей в лицо. Это человек начал писать, когда мы встретились, начал провоцировать драку, и у нас произошел конфликт», — цитирует Павленского «Медуза». По его словам, с Березиным он встречался один, он также отрицает, что порезал руки Слониной. «Нашу [с Оксаной] позицию о свободных отношениях обернули в преступное насилие против личности. Нас попытались сделать жертвами грязной интриги», — приводит издание слова заявления Павленского и Шалыгиной.

Процесс Петра Павленского. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (слева) и жена Петра Павленскиого Оксана Шалыгина (справа) выходят из зала Таганского суда. 10 ноября 2016 Кирилл Зыков / АГН "Москва"

В социальных сетях бурно обсуждается эта история, и мнения пользователей разделились в зависимости от отношения к самому Павленскому и его деятельности. Однако негативных комментариев оказалось все-таки больше, чем поддержки в адрес художника. Некоторые радовались тому, что Павленский покинул страну, например, блогер Александр Биллер посвятил этому событию такой пост на своей странице: «Цвет либерастии претерпел невосполнимую потерю. Покинуло страну само воплощение белоленточного духа, и лучший представитель братии - Павленский».

А вот известный режиссер Александр Войтинский обратил внимание на странность описываемых событий: «С точки зрения сценария, есть непонятный момент: "После расставания Слониной с избитым актером Павленский и Шалыгина позвонили ей, пригласили к себе в гости. Она пошла". Как это? Не в полицию пошла писать заявление на Павленского, который побил ее парня, а в гости к обидчикам? В этом месте фонит. <…> Мне история любопытна как детектив. Но пока он рассказан в форме тизера, больше путает и только приоткрывает», — высказался он в комментариях по этой теме.

Пользователь Андрей Александрович предположил, что это верное решение: «Хороший шанс стать знаменитым художником. Это знаменитый прием, для своей раскрутки», — написал он.

Другой юзер, Дитрих Генрихович Нойнер напомнил о существующем багаже Павленского : «Так, давайте мух и котлеты порознь держать: его привлекали в РФ по административке (за хулиганство и нарушения общ.порядка), пытались припаять уголовку (за то же), сейчас актриса обвиняет его в секс.насилии (уголовка)... А где же "282" и другие веселые статейки? Ой, боюсь, французы не дадут ему политическое убежище, а прятать уголовника не захотят», — предположил он.

Петр Павленский в Таганском суде. Февраль 2016 Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Тех, кто принял сторону Павленского, оказалось меньше. Например Любовь Быкова поддержала решение семьи об эмиграции: «Правильно сделал, что уехал и семью увез. невозможно жить такому человеку в сегодняшней Росиии», — считает она.

Некоторые даже выражали сожаление: «Жаль. Павленский был здесь одним из самых яростных художников протеста. После "Угрозы", которая точно проживет в памяти людей дольше, чем фамилия Путин, Петр Павленский стал иконой политического нонконформизма для многих творческих людей. Жаль, что он уехал. А "угроза" осталась и никуда уезжать не собирается», — написал Виталий Кадаев.

«Прекрасный художник не обязан быть прекрасным человеком, это не умаляет его заслуги, но и не оправдывает поступки. Так что, возможно ВСЕ», — уверен пользователь Vassia Scherbakov.

Резонанс, вызванный этой историей, тоже поняли не все: «Не понимаю, почему всех так удивляет произошедшее, простите. Большинство акций Павленского изначально отдавали извращением и садо-мазо», — поделилась мнением юзер Екатерина Кац.

Завкафедрой политической и деловой журналистики, ректор Академии медиа при президенте Андрей Новиков-Ланской тоже не оставил без внимания фигуру акциониста: «Часто в последнее время слышу, что Павленский - самый значительный русский художник сегодня. Все возможно, за прогрессом высокого искусства можно и не поспеть. Я по старинке смысл искусства вижу в познании Бога, человека и мироздания. Если этого нет, то и искусство не нужно. Но, кто знает, может, у Павленского оно как раз есть. Приколоченное к брусчатке», — написал он на своей странице.

Напомним, что Петр Павленский известен, прежде всего, благодаря своим акциям: в ноябре 2015 года он был задержан за попытку поджечь дверь здания ФСБ, годом ранее он отрезал себе мочку уха, сидя без одежды на крыше здания психиатрического института имени Сербского. Наиболее часто сейчас упоминается акция, когда Петр Павленский прибил себя гвоздем к брусчатке на Красной площади. Его позицию и видение мира разделяют немногие, но это не помешало в 2013 году возглавить рейтинг самых влиятельных художников по версии журнала «Артгид».