После смены руководства внутриполитического блока Администрации президента было понятно, что постепенно сменится вектор работы на многих направлениях. Одно из них — молодежная политика, на которую когда-то в Кремле обратили внимание для предотвращения «майдана», но с тех пор, как кажется, так и не поняли что с ней делать.

О том, что ждет российскую молодежную политику в ближайшем будущем, в понедельник пишет издание «ФедералПресс». Ожидается, что новые тенденции проявятся в полной мере после назначения нового главы Росмолодежи, но уже сейчас можно говорить о том, что Администрация президента будет постепенно уводить молодежь в сферу общественно значимых, а не политических проблем.

Последним пунктом «политической повестки» с участием молодежи должны стать президентские выборы, так что главной задачей Росмолодежи на ближайшее время станет обеспечение явки молодых людей на участки в 2018 году. Пока не стоит ожидать отказа АП от влияния на ведомство. «Росмолодежь — в большей степени это инструмент реализации тех задач, которые предлагаются и диктуются сверху. Можно говорить о новых тенденциях и новых подходах, которые связаны с прикладными задачами, — задачами, проистекающими из темы президентских выборов: молодежь должна поддержать президента, причем не на словах, а реально, на избирательных участках», — объяснил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Хотя задача и просто формулируется, но выполнить ее затруднительно. Современная молодежь не слишком активно ходит на митинги и участвует в протестных акциях (как и прочие возрастные группы россиян), но и «заставить» ее прийти на избирательные участки или, тем более, отработать волонтерами на выборах, очень непросто.

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков ожидает, что процесс систематизации в сфере молодежной политики, успешно реализованный экс-руководителем Росмолодежи Сергеем Поспеловым, будет продолжен. «Раньше у нас было много разных проектов, разных движений, он привел это в некую единую сеть. Сейчас стоит вопрос следующего шага, когда молодежная политика должна выявлять новые точки роста и содействовать реализации потенциала молодежи», — отметил эксперт.

Новые подходы к реализации молодежной политики в стране могут повлечь и изменения в руководстве близких к государству общественных организаций. У экспертов не вызывает сомнений удержание на плаву Молодой гвардии Единой России как наиболее эффективной структуры. А вот, к примеру, движение «Наши» потеряло свою актуальность, и его будущее под вопросом.

Делегаты съезда МГЕР ЕР

Константин Калачев считает, что новому руководству Росмолодежи следует начинать «с ревизии того, что есть, и понимания, насколько то, что создано ранее, эффективно». «Искусственно созданные молодежные организации — это пожиратели ресурсов, они совершенно не эффективны, — отметил политолог. — Деление молодежи на наших и не наших, подпитка искусственно созданных организаций, которые при прекращении финансирования тут же разваливаются, — это негодные практики. Люди, которые входили в них, могут стать антиресурсом».

Как утверждает «ФедералПресс», после отставки в октябре прошлого года главы Росмолодежи Сергея Поспелова, новую кандидатуру на его пост подобрать сложно. Пока есть два претендента: заместитель полпреда президента в Северо-Кавказском округе Михаил Ведерников и вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский. Однако пока ни один из них, да и никто другой, не назначен.